Даниил Медведев — Райлли Опелка. Прогноз: не спешите поздравлять россиянина с титулом

15 августа Даниил Медведев и Райлли Опелка сыграют в финальном матче соревнований категории ATP 1000 в Торонто (Канада). Начало — не ранее 23:00 мск. Эксперты в своих прогнозах отдают предпочтение Медведеву — коэффициент на его победу составляет 1.18. На успех Опелки можно поставить за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Райлли Опелка 15 августа 2021 года

Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Райлли Опелка получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.84, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 2.01. Ставки на третий сет принимаются за 2.82.

Анализ финала турнира в Торонто Даниил Медведев — Райлли Опелка (15.08.2021)

Соревнования категории «Мастерс» в Торонто подходят к своему логическому завершению. Уже сегодня, 15 августа, состоится финал. Очень круто, что за главный трофей поборется россиянин Даниил Медведев. Соперником второй ракетки мира станет представитель США Райлли Опелка.

Медведев и Опелка прекрасно знакомы. Они играли друг с другом четырежды, в трёх случаях сильнее оказался Даниил. Тем не менее, лишь успех россиянина на «Ролан Гаррос» — 2021 можно назвать лёгким. А ведь это было на грунте, который не имеет никакого отношения к турниру в Торонто.

А вот судьба остальных трёх встреч, проходивших на харде, неизменно решалась в третьем сете. Более того, на соревнованиях в Санкт-Петербурге в 2020 году Опелка и вовсе добыл волевую победу. То есть назвать его удобным оппонентом для первой ракетки России точно нельзя.

И если ранее Опелка за счёт подачи был готов преподнести сюрприз даже теннисистам уровня Медведева, то в Торонто Райлли выглядит по-настоящему грозно. Одержаны победы над Ником Кирьосом, Григором Димитровым, Ллойдом Джорджем Харрисом, Роберто Баутистой-Агутом и Стефаносом Циципасом.

То есть у американца вообще не было простых соперников, однако на пути в финал он проиграл всего три сета. Мощная подача никуда не делась, но постепенно Опелка добавляет на задней линии. Плюс характер, благодаря которому удаётся часто забирать решающие партии.

Турнирный путь Медведева оказался несколько проще. Забавно, что все четыре соперника были стилистически похожи: Александр Бублик, Джеймс Дакворт, Хуберт Хуркач и Джон Иснер — каждый из них строит игру от подачи и не так опасен в длинных розыгрышах. Ровно то же самое можно сказать и про Опелку с одной поправкой — в полуфинале с Циципасом он действовал на задней линии великолепно.

Россиянин испытал серьёзные проблемы с Бубликом и Хуркачем и вряд ли сумеет победить в финале так же легко, как сделал это в матче с 36-летним Иснером (6:2, 6:2). Опасения вызывает лишь физическая форма Опелки, который менее суток назад провёл на корте два с половиной часа с третьей ракеткой мира из Греции. Впрочем, на мощную подачу и выходы к сетке его должно хватить в любом состоянии, а этого уже наверняка окажется достаточно для близкого счёта.

«Конечно же, я хочу стать первой ракеткой мира, однако для этого нужно выигрывать большие титулы», — сказал Даниил о борьбе в рейтинге с Новаком Джоковичем перед полуфиналом. Теперь же россиянин в шаге от этого самого большого трофея. Отступать некуда, ведь серб пропускает не только турнир в Торонто, но и предстоящий «Мастерс» в Цинциннати. Но так ли просто будет завоевать хотя бы один титул?

Опелка показал великолепный теннис в матче с Циципасом. Если сможет сыграть хотя бы на 50% от этого уровня, наверняка сумеет добраться как минимум до одного тай-брейка. 13 геймов в одной из партий уже существенно повышают шансы на «тотал больше 22.5 гейма». Его и заиграем.

Ставки на матч в Торонто Даниил Медведев — Райлли Опелка 15 августа 2021 года

Райлли Опелка преподнёс на турнире в Торонто уже не одну сенсацию, поэтому ожидать от него качественной игры в финале можно и нужно. Даже с учётом того, что по другую сторону сетки будет располагаться вторая ракетка мира. Даниил Медведев тоже сделает всё возможное для победы, поэтому решающий матч Rogers Cup обещает быть очень жарким.

Ставка: тотал больше 22.5 гейма за 1.84.