«Фиорентина» — «Торино». Прогноз: Александр Кокорин на лавке, «фиалки» без голов

28 августа состоится матч второго тура чемпионата Италии «Фиорентина» — «Торино». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Флоренции: поставить на хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.24. Успех «Торино» оценён экспертами в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Фиорентина» — «Торино» 28 августа 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Фиорентина» — «Торино» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83 а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.32. А поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Фиорентина» — «Торино» (28.08.2021)

Чемпионат Италии стартовал в этом сезоне позже других европейских первенств. Зато в первом же туре порадовал болельщиков большим количеством голов. Программа второго тура начнётся в пятницу, а завтра, 28 августа, во Флоренции за три очка поспорят местная «Фиорентина» и «Торино».

Туринский клуб давно не является представителем верхней части таблицы, однако попортить нервы грандам итальянского футбола по-прежнему способен. В одном лишь прошлом сезоне «Торино» умудрился отобрать очки у «Ювентуса», «Лацио», «Ромы», «Наполи» и «Аталанты». Солидная коллекция.

«Фиорентина» в прошлом розыгрыше Серии А не показала ничего сверхъестественного. Одно время даже боролась за выживание. Затем немного подтянулась к середине турнирной таблицы, но и только. Судя по всему, рассчитывать на особый прогресс фанатам не приходится.

В первом туре соперники даже минимально порадовать собственных фанатов не смогли. Справедливости ради соперники выпали достойные. «Фиорентина», играя в меньшинстве с 16-й минуты, уступила со счётом 1:3 «Роме». А «Торино» в компенсированное ко второму тайму время упустил ничью с «Аталантой» (1:2).

В сезоне-2020/2021 «Торино» и «Фиорентина» играли друг с другом дважды, в обоих случаях флорентийцам было очень и очень тяжело. Во Флоренции с большим трудом выиграли (1:0), в Турине обменялись голами (1:1). Во втором круге гости вообще заканчивали вдевятером. До победы не дотерпели несколько минут.

Если копнуть в истории встреч «Торино» и «Фиорентины» чуть глубже, то некоторое преимущество флорентийцев всё же просматривается. В 10 последних случаях «Фиорентина» оказалась сильнее пять раз, проиграв лишь однажды. Ещё четыре игры завершились ничейным результатом.

Если говорить о кадровой готовности команд ко второму туру, то кое-какие проблемы всё же просматриваются. За «Торино» не сыграет известный российским болельщикам Кристиан Ансальди, тогда как «фиалкам» не помогут Софьян Амрабат и Бартломей Дронговский. Основной вратарь получил красную карточку неделю назад.

Соперники лишь недавно получили новых главных тренеров, поэтому футбол в их исполнении пока сложно назвать уверенным. Особенно это касается атаки. Впрочем, и с предыдущими наставниками «Фиорентину» и «Торино» сложно было назвать эталонами атакующей игры. Стабильностью не пахло.

Достаточно сказать, что в пяти последних матчах Серии А у флорентийцев ничтожные три забитых мяча, столько же раз на указанном отрезке отметились и туринцы. По меркам результативного чемпионата Италии это более чем скромные цифры. Однако букмекеры ждут голов.

С этим хочется поспорить. Унылые нули мы вряд ли увидим, но и рассчитывать на град голов смысла нет. На таком фоне классический тотал меньше 2.5 мяча выглядит здорово. Он доезжал в шести из семи предыдущих очных встреч. А теперь посмотрим на коэффициент, который превышает двойку. Надо брать.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Торино» 28 августа 2021 года

Смена тренерского штаба, новые игроки и смазанное межсезонье — всё это не лучшим образом влияет на игру середняков Серии А. «Фиорентина» и «Торино» лишь в поисках своей игры, а значит, и большого количества забитых мячей ожидать не стоит. Положение Александра Кокорина устойчивое: глухой запас, редкие выходы на замены в концовке.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 2.05.