Италия — Болгария. Прогноз: короли Европы повторят великий рекорд Испании и Бразилии

2 сентября состоится матч четвёртого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Италия — Болгария. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на Италию в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.09. Успех Болгарии оценён экспертами в 43.00. А ставки на ничью принимаются за 10.50.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Италия — Болгария 2 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Италия — Болгария получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.52, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.54. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.40. А поставить на «обе забьют» можно за 3.50.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Италия — Болгария (02.09.2021)

Клубный футбол взял временный перерыв в конце августа, чтобы дать возможность международным сборным провести матчи отборочного турнира ЧМ-2022. В Европе участники уже добрались до четвёртого тура. Играют часто, так что время на отдых найти почти нереально.

Турнирное положение в группе C весьма однозначно. С тремя победами в трёх матчах лидирует Италия, в трёх очках от неё при игре в запасе расположилась команда Швейцарии. Напомним, что напрямую на ЧМ-2022 выходит только победитель группы. Обладатель второго места отправится в стыки.

За три сыгранных матча болгары набрали одно очко. Столько же умудрилась набрать Северная Ирландия. Хуже только Литва, у неё пока только поражение, зато имеется матч в запасе. Словом, положение сборной Болгарии, мягко говоря, не самое приятное. Шансы зацепиться за топ-2 минимальны.

Интересно, что Италия и Болгария уже встречались в рамках квалификации на чемпионат мира в Катаре. 28 марта в Софии итальянцы одержали уверенную победу (2:0). Тогда хозяевам не оставили шансов: три удара в сторону ворот Джиджи Доннаруммы против 22 попыток у соперника. Судя по всему, нас ожидает похожий сценарий и теперь.

Отдельное внимание предстоящей встрече стоит уделить хотя бы по той причине, что сборная Италии оказалась близка к, казалось бы, вечным рекордам сборных Испании и Бразилии. Подопечные Роберто Манчини идут на серии из 34 матчей без поражений. Рекордные показатели Испании и Бразилии — 35 встреч.

Избежать поражения от болгаров чемпионам Европы будет несложно. Роберто Манчини вызвал в сборную практически всех футболистов, которые минувшим летом стали героями всей страны. Иммобиле, Кьеза и Инсинье в порядке, линия нападения у итальянцев выглядит очень бодро. Доннарумма тоже на месте.

Плюс домашний стадион и сыгранный, высококлассный состав (один только Доннарумма стоит почти в три раза дороже всего состава Болгарии). Да и с мотивацией проблем возникнуть не должно, добраться до такого рекорда выпадает шанс не каждый день. У Ясена Петрова и его команды явно будут большие проблемы.

Сборная Италии любит доминировать над соперниками средней руки. С результативностью всё тоже хорошо. Итальянцы забили по три мяча Турции и Швейцарии на Евро. Болгария по всем признакам тоже должна получить целую авоську. Верим в разгромную победу хозяев. Кажется, это единственный вариант ставки по приятному коэффициенту.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Италия — Болгария 2 сентября 2021 года

Итальянская команда камня на камне не оставила от сборной Болгарии во втором туре на выезде. Есть ли хоть один аргумент в пользу того, что дома расклад поменяется? Судя по всему, нет. Пока у подопечных Роберто Манчини шесть забитых мячей в трёх матчах при отсутствии пропущенных. Ожидаем очередную победу всухую с несколькими голами в исполнении королей Европы.

Ставка: победа Италии с форой (-2.5) за 1.94.