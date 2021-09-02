Андрей Рублёв — Фрэнсис Тиафо. Прогноз: большое испытание для второй ракетки России в США

3 сентября Андрей Рублёв и Фрэнсис Тиафо сыграют в матче третьего круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Рублёва: коэффициент на его победу составляет 1.27. На успех Тиафо можно поставить за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Андрей Рублёв — Фрэнсис Тиафо 3 сентября 2021 года

Аналитики считают, что матч Андрей Рублёв — Фрэнсис Тиафо получится упорным: ставки на тотал больше 38.5 гейма принимаются за 1.77, а на тотал меньше 38.5 гейма — за 1.98. Ставки на пятый сет оценены букмекерами коэффициентом 3.90.

Анализ матча US Open Андрей Рублёв — Фрэнсис Тиафо (03.09.2021)

На Открытом чемпионате США в самом разгаре второй круг. Последний мэйджор этого года набирает обороты, что просто прекрасно. Не могут не радовать выступления российских спортсменов. Например, Андрей Рублёв и Даниил Медведев уже прошли в третий круг. Совсем скоро определится судьба и Аслана Карацева. Евгений Донской и Карен Хачанов завершили борьбу.

Как и предполагалось, старт соревнований для Андрея Рублёва, который неспроста носит звание второй ракетки России, оказался лёгкой прогулкой. Уроженец Москвы не заметил сопротивления 42-летнего хорвата Иво Карловича, после чего отдал лишь один тай-брейк Педро Мартинесу-Портеро. Один проигранный сет в двух матчах — хороший результат.

Следующим соперником Рублёва станет американский теннисист Фрэнсис Тиафо. Это уже достаточно крепкий хардовый боец, который, впрочем, не отличается стабильностью. Может как обыграть фаворита, так и уступить явному аутсайдеру. Отметим, что ранее Андрей и Фрэнсис друг с другом на взрослом уровне не пересекались.

Тиафо основательно подготовился к Открытому чемпионату США. За четыре недели успел сыграть в четырёх различных турнирах и одержал шесть побед за десять матчей. К примеру, на соревнованиях в Уинстон-Сейлеме Фрэнсис пробился в четвертьфинал, обыграв при этом небезызвестного Энди Маррея.

Уже в Нью-Йорке американец выдал два классных матча: с Кристофером Юбэнксом (3-1) и Гидо Пельей (3-0). Соперники, конечно, встречаются и крепче, но успех не мог не добавить теннисисту уверенности в своих силах. Тиафо приблизился к прошлогоднему успеху на US Open — в 2020-м он добрался ни много ни мало до четвёртого раунда мэйджора.

Что касается Рублёва, то Открытый чемпионат США, вероятно, вовсе является его любимым мэйджором. Именно здесь засияла его звезда на мировом теннисном небосводе: в 2017 году в 19-летнем возрасте россиянин пробился в четвертьфинал турнира. Проиграл тогда только самому Рафаэлю Надалю! Но за такое стыдно быть не может.

В 2020 году москвич повторил достижение, а теперь наверняка постарается улучшить результат. Турнирная сетка дальше будет непростой, однако надежды на выход во вторую неделю US Open оправданны. Главное — показать свой лучший теннис и постараться держать себя в руках во время игры. Всё же собственные нервы часто подводили спортсмена на корте.

Любопытно, что Тиафо схож с Рублёвым в эмоциональном плане, дать волю эмоциям тоже любит. Но такое часто идёт во вред. Похожи теннисисты и игровым стилем — мощный форхенд, хорошая подача, игра в основном на задней линии. Плюс в первых двух раундах соперники обоих спортсменов достаточно сильно уступали им в классе.

Теперь же мы увидим сражение двух крепких теннисистов. Предсказывать, в каком состоянии (в первую очередь — психологическом) оба игрока начнут матч, не станем. Но эмоциональные качели, судя по всему, обеспечены. По всем признакам нас ожидает очень зрелищный матч, похоже, без тотала больше по геймам здесь не обойтись. Рассчитываем как минимум на четыре плотные партии.

Ставки на матч US Open Андрей Рублёв — Фрэнсис Тиафо 3 сентября 2021 года

Букмекеры вручили Рублёву статус явного фаворита, но спешить заигрывать минусовую фору на Андрея не стоит. Соперник крепче предыдущих, к тому же схож с россиянином в стиле игры. В матче может произойти что угодно. Путёвка в четвёртый раунд вовсе может быть разыграна в решающей партии. Ставим на то, что теннисисты как минимум обменяются выигранными сетами. И преодолеют планку тотала.

Ставка: тотал больше 38.5 гейма за 1.77.