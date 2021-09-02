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Дарья Касаткина — Элина Свитолина, 3 августа 2021 года, прогноз на матч US Open, смотреть онлайн, прямой эфир

Дарья Касаткина — Элина Свитолина. Так ли хороша украинка на самом деле?
Никита Сакун
Дарья Касаткина — Элина Свитолина: прогноз на матч
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26-летняя Свитолина по-прежнему не имеет серьёзных успехов на главных турнирах.

3 сентября Дарья Касаткина — Элина Свитолина сыграют в матче третьего круга Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 18:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Свитолиной — коэффициент на её победу составляет 1.54. На успех Касаткиной можно поставить за 2.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Дарья Касаткина — Элина Свитолина 3 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Дарья Касаткина — Элина Свитолина получится упорным: ставки на тотал больше 20.5 гейма принимаются за 1.68, а на тотал меньше 20.5 гейма — за 2.14. Ставки на третий сет оцениваются коэффициентом 2.12.

Анализ матча US Open Дарья Касаткина — Элина Свитолина (03.09.2021)

US Open (ж). 3-й круг
03 сентября 2021, пятница. 18:00 МСК
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Дарья Касаткина
27
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Открытый чемпионат США в самом разгаре. Последний мэйджор этого года набирает обороты, что просто прекрасно. Определённо радуют выступления российских спортсменов. Например, в одиночном разряде среди мужчин выходом в первый круг могут похвастаться Андрей Рублёв и Даниил Медведев. Вскоре определится судьба Аслана Карацева.

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У женщин кипят страсти не меньшего масштаба. Российские девушки тоже выступают на турнире достойно. Надо сказать, что из десяти стартовавших представительниц России во второй раунд пробилось шесть. Есть и те, кто уже вышел в третий круг. Одной из счастливиц стала Дарья Касаткина, 25-я сеяная.

А ведь уровень соперниц был приличный. Сначала получила разгром от россиянки опытнейшая Цветана Пиронкова, счёт — 1:6, 2:6. Затем настрадалась Маркета Вондроушова, которая выдаёт великолепный сезон. Причём представительница Чехии не сумела довести дело до победы, хотя выиграла у Дарьи первый сет.

Следующая соперница Касаткиной — теннисистка ещё более серьёзного уровня. Уже в пятницу, 3 сентября, уроженка Тольятти встретится с пятой ракеткой мира Элиной Свитолиной. В какой-то момент украинка и вовсе входила в топ-3. Ранее теннисистки играли друг с другом целых пять раз, однако россиянке не удалось одержать ни одной победы.

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Путь Свитолиной на текущем US Open оказался существенно проще. Во многом благодаря высокому номеру посева. В первом круге украинка уверенно обыграла канадку Ребекку Марино (6:2, 6:3), во втором оказалась сильнее представительницы Испании — Ребекки Масаровой (6:2, 7:5). Уверенный ход одной из претенденток на главный трофей соревнований в Нью-Йорке.

Нельзя не отметить, что до старта Открытого чемпионата США Элина Свитолина стала победительницей соревнований в Чикаго. Перед встречей с Касаткиной она имеет победную серию из семи матчей. Другое дело, что выступления украинки на более важных соревнованиях в Монреале и Цинциннати сложно назвать успешными: две игры и два поражения.

Впрочем, подготовка российской спортсменки к US Open отличается не сильно. В Монреале и Цинциннати Дарья выиграла всего один матч, зато неделей ранее сыграла в финале соревнований в Сан-Хосе, где уступила Даниэль Коллинз. Плюс дошла до четвертьфинала в Кливленде, пока Свитолина выигрывала трофей в Чикаго.

Сейчас обе теннисистки пребывают в отличной форме и, как кажется, готовы к большим свершениям на US Open. Безусловно, от пятой ракетки мира все ждут большего, чем от Касаткиной, однако и Дарья уже успела многих удивить. Взять хотя бы победу над удивительной Вондроушовой. Едва ли в третьем раунде кто-то захочет уступать просто так, матч обещает быть затяжным.

Ставки на матч US Open Дарья Касаткина — Элина Свитолина 3 сентября 2021 года

В трёх из пяти очных встреч Дарьи Касаткиной и Элины Свитолиной проходила ставка «тотал больше 22.5 гейма». В остальных случаях отчётливо был виден спад в игре россиянки. Теперь же Дарья отлично чувствует свою игру и готова как минимум дать бой, несмотря на статус соперницы. Ждём интересный и затяжной поединок. Третья партия вполне вероятна.

Ставка: тотал больше 22.5 гейма за 2.17.

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