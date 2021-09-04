Швейцария — Италия. Прогноз: Роберто Манчини легко установит новый мировой рекорд

5 сентября состоится матч пятого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года Швейцария — Италия. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на Италию в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех Швейцарии оценён экспертами в 4.25. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Швейцария — Италия 5 сентября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Швейцария — Италия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.26, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.76. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. А поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

Анализ и прогноз матча квалификации ЧМ-2022 Швейцария — Италия (05.09.2021)

Международная пауза в самом разгаре, мировому клубном футболу придётся ещё немного потерпеть. Программа пятого тура отборочного этапа чемпионата мира 2022 года продолжится в воскресенье, 5 сентября. Одним из самых интересных противостояний обещает стать матч сборных Швейцарии и Италии, который пройдёт в Базеле.

Обе команды — основные претенденты на прямую путёвку в Катар. Более того, едва ли кто-то из группы С сможет помешать разделить между собой первое и второе месте. По итогам четырёх туров у Италии десять очков, тогда как Швейцария, проведя на две игры меньше, имеет шесть баллов в активе. Остальные успели отстать.

За последние десять лет соперники играли друг с другом всего один раз, зато произошло это совсем недавно. Сборные сошлись на групповом этапе чемпионата Европы, который проходил этим летом. Мысли итальянцев, вероятно, тогда были не о трофее, а о выходе в плей-офф. Однако выиграли очень уверенно, с разгромным счётом (3:0).

Главной интригой станет даже не битва за первое место в группе, а историческое событие. Речь о возможном обновлении вечного рекорда сборных Бразилии и Испании. Они не проигрывали на протяжении 35 матчей. Подопечные Роберто Манчини добрались до этой отметки, сыграв вничью с Болгарией (1:1) в прошлом туре. Остался ещё один шаг.

Хотя понятно, что лёгкой прогулки здесь ожидать не следует, даже с учётом последней очной встречи. Ещё несколько дней назад команда Роберто Манчини провела невыразительный матч с Болгарией, хотя шла явным фаворитом в котировках букмекеров. Со Швейцарией, да ещё и на выезде, будет значительно сложнее.

Благо для сборной Италии есть хорошие новости. Заключаются они в существенно усечённом составе соперника. По различным причинам в предстоящем матче за Швейцарию не сыграют Гранит Джака, Шердан Шакири, Брил Эмболо, Марио Гавранович и Рено Фройлер. Очень солидный список потерь, ведь скамейка сравнительно скромная.

Многие звёздные футболисты подопечных Мурата Якина будут смотреть игру по телевизору. Зато в составе действующих чемпионов Европы потерь практически нет. Встречу пропустят только Андреа Белотти и получивший ранее травму Леонардо Спинаццола. Остальные лидеры в полнейшем порядке.

Казалось, что сборная Швейцарии сумеет доставить грозному сопернику массу проблем и, в дальнейшем, даже конкурировать за прямую путёвку на чемпионат мира. Однако это было до тех пор, пока из строя не вылетела добрая часть основного состава команды Якина. Теперь же в победу Италии верится значительно проще. Её и проверим, хорошо, что коэффициент превышает двойку.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Швейцария — Италия 5 сентября 2021 года

Италия провела неубедительный матч с Болгарией, но всё равно остаётся действующим чемпионом Европы. Швейцария, также отлично выступившая на Евро-2020, могла бы как минимум отобрать очки у команды Роберто Манчини. Но потеря многих лидеров практически сводит на нет шансы в предстоящем матче. Берём П2 за 2.02.

Ставка: победа Италии за 2.02.