Арина Соболенко — Барбора Крейчикова. Прогноз: первая ракетка Беларуси покинет US Open

8 сентября Арина Соболенко и Барбора Крейчикова сыграют в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 2:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Соболенко: коэффициент на её победу составляет 1.54. На успех Крейчиковой можно поставить за 2.49.

Коэффициенты букмекеров на матч Арина Соболенко — Барбора Крейчикова 8 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч Арина Соболенко — Барбора Крейчикова получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.82, а на тотал меньше 21.5 гейма — за 1.93. Ставки на третий сет оцениваются коэффициентом 2.45.

Анализ матча US Open Арина Соболенко — Барбора Крейчикова (08.09.2021)

К четвертьфиналу Открытого чемпионата США в женской одиночной сетке не осталось ни одной представительницы России, поэтому каждый находит фаворитку по вкусу. Одной из главных претенденток на титул для многих осталась представительница Беларуси Арина Соболенко. За выход в полуфинал вторая сеяная поспорит с теннисисткой из Чехии Барборой Крейчиковой.

Ранее девушки играли друг с другом лишь однажды — на хардовых соревнованиях в Линце победу со счётом 7:5, 4:6, 6:3 одержала Арина. Особенно стоит отметить тот факт, что взлёт Крейчиковой в одиночном разряде случился лишь в этом году, когда она сенсационно выиграла «Ролан Гаррос» и показала впечатляющие результаты на других турнирах. Тем не менее ещё в прошлом году она сумела дать бой Арине.

Соболенко и Крейчикова идут по сетке достаточно легко. Арина за четыре раунда в Нью-Йорке проиграла лишь одну партию (Нине Стоянович на старте турнира), тогда как Барбора и вовсе пока все свои матчи выигрывала «всухую». При этом каждая из теннисисток пока провела лишь один показательный матч с серьёзной соперницей. Обе справились довольно уверенно.

Соболенко в четвёртом круге обыграла крепкую Элисе Мертенс из Бельгии, отдав ей всего пять геймов (6:4, 6:1). А чешка на этом же этапе соревнований оказалась сильнее испанки Гарбинье Мугурусы. Здесь борьбы было чуть больше, однако до решающей партии снова не дошло (6:3, 7:6 (7:4)). То есть сил у спортсменок сохранилось предостаточно.

Нельзя не отметить, что игровой стиль Крейчиковой позволяет очень комфортно чувствовать себя с соперницами, которые предпочитают силовой теннис. Откровенно скучная игра чешки убаюкивает любительниц атаковать, которые рано или поздно начинают пробивать по аутам. Так было и с Мугурусой в Нью-Йорке, так было с Анастасией Павлюченковой в финале Открытого чемпионата Франции, так было и с многими другими силовыми теннисистками.

Собственно, подобный стиль и присущ Соболенко. На протяжении всей карьеры Арина рассчитывает исключительно на свою мощь. Как только у неё перестаёт что-то получаться, начинают проявляться нервы. Ни к чему хорошему они не приводят в принципе, а уж в конкретном случае с представительницей Беларуси лишние эмоции и вовсе хоронят всяческие шансы на успех.

Нельзя забывать, что Соболенко часто уверенно стартует на мэйджорах, однако как только на другой стороне корта появляется соперница высокого уровня, у теннисистки из Беларуси возникают проблемы. Вероятно, это как-то связано с психологией, однако именно психология играет в женском теннисе ключевую роль.

На бумаге Соболенко является одной из главных претенденток на трофей, однако это происходит далеко не впервые. Арина уже давно ходит в фаворитках ТБШ, при этом максимумом на мэйджорах остаётся полуфинал Уимблдона-2021. Кажется, и в Нью-Йорке ей не удастся не только завоевать трофей, но и впервые в карьере пробиться в полуфинал.

Ставки на матч US Open Арина Соболенко — Барбора Крейчикова 8 сентября 2021 года

Барбора Крейчикова отличается расчётливостью, которая должна помочь в игре с Ариной Соболенко. Когда думающий теннисист играет с оппонентом, рассчитывающим исключительно на свою мощь, шансы на победу второго существенно снижаются. Именно такая картина и складывается накануне четвертьфинальной встречи между Соболенко и Крейчиковой.

Ставка: победа Крейчиковой за 2.49.