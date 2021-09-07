«Ак Барс» — ЦСКА. Прогноз: Сергей Фёдоров продлит страдания казанцев

8 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 2.52, а успех московского клуба оценён экспертами в 2.46.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА 8 сентября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — ЦСКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.92, а тотал меньше 4.5 шайбы — тоже за 1.92. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.92.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — ЦСКА Москва (08.09.2021)

Лето 2021 года пролетело, интересного было много. Взять хотя бы чемпионат мира в Латвии и яркую развязку Кубка Стэнли. Но теперь это позади, на дворе хозяйничает сентябрь. Вместе с началом осени стартовал новый сезон регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Понемногу приступаем к внутрироссийским делам.

8 сентября пройдут шесть матчей. Глаза разбегаются, поскольку достойных пар сразу несколько. Отдельного внимания, несомненно, заслуживает битва казанского «Ак Барса» и московского ЦСКА, которая пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.



Прошлая очная встреча состоялась в конце февраля, тоже в Казани. Имела серьёзное значение. Победитель занимал бы первое место в турнирной таблице регулярного чемпионата КХЛ, то есть становился обладателем Кубка Континента. Единственную шайбу тогда забросили армейцы в середине второго периода, хотя смотрелись хозяева как минимум не хуже.



Принципиальным предстоящее противостояние, конечно, назвать трудно, всё же регулярка только началась. Однако отвести душу казанцам после слабого старта необходимо. У москвичей же на тренерском мостике большие перемены. Эпоха Игоря Никитина прошла, летом его отправили в отставку, а на замену взяли Сергея Фёдорова без самостоятельного опыта работы.

В первом матче регулярки Фёдоров всухую уступил омскому «Авангарду» (0:4). Армейцы пропустили быструю шайбу в меньшинстве и до второй половины заключительной двадцатиминутки старались отыграться. Но концовка осталась за омичами: в интервале с 48-й по 53-ю минуту действующие чемпионы отличились ещё три раза.



Дальше пошло повеселее. ЦСКА дома обыграл рижское «Динамо» (3:2) и на выезде — хоккейный клуб «Сочи» (4:1). В первом случае даже пришлось отыгрываться после второго периода, а во втором москвичи обеспечили себе солидную фору уже к пятой минуте. Отличились Плотников, Григоренко и Окулов. Дальше сбавили обороты и никуда не торопились.

А вот у «Ак Барса» с результатами пока не ладится. Первую игру регулярного чемпионата «большие татары» выиграли, досталось финскому «Йокериту» (3:0). Но в следующих двух встречах они натерпелись от китайского «Куньлунь Ред Стар» (3:4, хотя вели в счёте с разницей в три шайбы) а после и от нижегородского «Торпедо» (1:3). Два поражения кряду на своём льду — это, конечно, никуда не годится.



Теперь отставание от лидирующего в таблице Восточной конференции «Авангарда» составляет четыре пункта. Понятно, что сезон долгий, без проблем никто не обойдётся. Тем более что казанцы заметно обновили состав летом. Но пока что даже рисунок игры прослеживается с трудом. Наверняка потребуется ещё время. В любом случае перспектива третьего поражения подряд в родных стенах нависла серьёзная.

Слабые места, конечно, есть и у ЦСКА. Но столичные армейцы пока с каждым матчем выглядят чуть лучше, тенденция приятная. Мы бы рискнули и проверили ставку «гости не проиграют и обе забьют» за вполне рабочий коэффициент 1.80. После предыдущей игры москвичи смотрятся предпочтительнее, но в Казани легко не бывает никому.

«Ак Барс» — ЦСКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 8 сентября 2021 года

«Ак Барс» на старте выглядит неважно, в двух предыдущих играх провалил вторые половины. Скорее всего, казанцам потребуется время на адаптацию. ЦСКА же понемногу, но набирает от матча к матчу. Конечно, в Казани легко не бывает никому, но армейцы, на наш взгляд, сумеют как минимум не проиграть в основное время.

Ставка: ЦСКА не проиграет в основное время и обе забьют за 1.80.