Арина Соболенко — Лейла Фернандес. Исторический момент для белорусского тенниса

Арина Соболенко стала второй ракеткой мира и может впервые выйти в финал ТБШ.

10 сентября Арина Соболенко и Лейла Фернандес сыграют в полуфинальном матче Открытого чемпионата США. Начало — не ранее 02:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Соболенко, коэффициент на её победу составляет 1.28. На успех Фернандес можно поставить за 3.19.

Коэффициенты букмекеров на матч Арина Соболенко — Лейла Фернандес 10 сентября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч Арина Соболенко — Лейла Фернандес получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 2.14, а на тотал меньше 21.5 гейма — за 1.70. Ставки на третий сет оцениваются коэффициентом 2.73.

Анализ матча US Open Арина Соболенко — Лейла Фернандес (10.09.2021)

Открытый чемпионат США близится к концу, скоро мы узнаем обладателей главного трофея. Представительница Беларуси Арина Соболенко находится в двух шагах от триумфа. Соперницей по полуфиналу станет одна из главных сенсаций турнира — 19-летняя Лейла Фернандес.

Ранее теннисистки друг с другом на официальных турнирах не пересекались, и этому вполне есть объяснение — канадка лишь начинает свой многообещающий путь в большом теннисе. Больше того — выступления на Открытом чемпионате США она начинала в качестве лишь 73-й ракетки мира.

Соболенко же в течение нескольких лет входит в топ-20. Постепенно Арина продвигалась выше по рейтингу. Вполне логично, что она достаточно редко играет на тех же турнирах, на которых до недавних времён выступала Фернандес. В общем, история противостояния в прогнозе никак не поможет.

US Open — 2021 стал для Фернандес прорывом. Она доходила до третьего круга ТБШ («Ролан Гаррос» — 2020), а на кортах Нью-Йорка добралась до полуфинала. И не просто добралась, а сделала это уверенно и более чем заслуженно. В третьем раунде соревнований, например, обыграла действующую чемпионку Наоми Осаку.

Следом последовала победа над экс первой ракеткой мира Анжеликой Кербер. А дальше был драматический успех в четвертьфинале с пятым номером рейтинга WTA Элиной Свитолиной. Сетка что надо. Фернандес трижды играла решающие партии. Во всех случаях оказалась сильнее.

Соболенко за четыре раунда в Нью-Йорке проиграла лишь одну партию. Да и то в первом круге Нине Стоянович из Сербии. При этом на старте соревнований у Соболенко не было матчей, которые можно назвать проверочными. Вряд ли та же Стоянович, Тамара Зиданшек и Даниэль Коллинз являются теннисистками сопоставимого с уроженкой Минска уровня.

Настоящая проверка Соболенко началась с четвёртого круга, там соперницей стала Элисе Мертенс из Бельгии. Со своей хорошей подругой Арина справилась без каких-либо хлопот — 6:4, 6:1. Четвертьфинал — и снова серьёзный оппонент: действующая победительница Открытого чемпионата Франции Барбора Крейчикова.

И опять представительница Беларуси показывает себя с самой лучшей стороны — 6:1, 6:4. Всего десять проигранных геймов за два предыдущих раунда. При крепком уровне оппозиции. Чемпионский ход, не иначе. Неудивительно, что букмекеры отдают явное предпочтение Соболенко.

Обе девушки проповедуют одинаковый стиль — атака, атака и ещё раз атака. О бешеных ударах Соболенко мы знаем уже давно, а вот про игру Фернандес широким массам до недавнего времени было мало что известно. Теперь же определённые выводы сделать можно. В матчах с Кербер и Свитолиной, которые прекрасно действуют в защите, она выполнила 87 виннерсов. Это не просто впечатляет, это шокирует!

Полуфинал просто нельзя пропускать — на центральном корте Нью-Йорка встретятся две остроатакующие теннисистки, которые должны закатить настоящее зрелище. Но хватит ли Фернандес стабильности на ещё один практически безошибочный матч? И будет ли она играть исключительно в атаку? Ведь обороняться против Соболенко явно придётся и сделать это будет очень непросто.

Кажется, нет. Опыт Арины позволит достаточно легко пройти юную соперницу и впервые в карьере пробиться в финал мэйджора. При прочих равных должен сказаться запас сил. Представительница Беларуси предыдущие раунды прошла быстро, а вот Фернандес пришлось оставить море энергии.

Ставки на матч US Open Арина Соболенко — Лейла Фернандес 10 сентября 2021 года

Арина Соболенко не отличается стабильностью, зато обладает достаточным количеством опыта.Теннисистка из Беларуси с первых же геймов пойдёт вперёд и шокирует 19-летнюю соперницу выбивающими ударами. Лейла Фернандес может попросту оказаться не готовой к такому напору — в подобных ситуациях молодые теннисистки опускают руки и ждут конца матча. Возьмём победу Соболенко в двух партиях.

Ставка: победа Соболенко со счётом 2-0 по сетам за 1.71.