«Аталанта» — «Фиорентина». Миранчук и Кокорин снова согреют скамейку запасных

11 сентября состоится матч третьего тура чемпионата Италии «Аталанта» — «Фиорентина». Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на «Аталанту» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.64. Успех «Фиорентины» оценён экспертами в 5.50. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Аталанта» — «Фиорентина» 11 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Аталанта» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.42. А поставить на «обе забьют» можно за 1.61.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Аталанта» — «Фиорентина» (11.09.2021)

Чемпионат Италии возвращается после паузы. Центральным матчем тура не без оснований считали битву «Наполи» и «Ювентуса», которая оказалась в подвешенном состоянии. Однако отечественные болельщики вряд ли могут пройти мимо матча «Аталанты» и «Фиорентины», в составах которых есть футболисты из России. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Другое дело, что как минимум один из них вряд ли появится на поле. Александр Кокорин в прошлом розыгрыше Серии А отыграл всего лишь 91 минуту, не отметившись результативными действиями. Новый главный тренер «Фиорентины» пока тоже не спешит давать скандальному нападающему игровое время, хотя и отметил его прогресс на тренировках.

В новом сезоне чемпионата Италии «фиалки» успели сыграть два раза. Сначала уступили «Роме» Жозе Моуринью (1:3), а затем обыграли «Торино» (2:1). Но стоит сказать, что с римлянами играли в меньшинстве с 17-й по 52-ю минуту, а с туринцами пропустили уже на 89-й минуте. Причём в обоих случаях не стеснялись, владели мячом около 58% игрового времени.



До этого был также первый раунд Кубка Италии с «Козенцей», но выбить скромного представителя Серии В для подопечных Винченцо Итальяно не составило особого труда. Итоговый счёт — 4:0. И даже здесь Кокорин остался на скамейке запасных. Хотя во время трансферного окна руководство клуба решило не отправлять россиянина в аренду в Турцию.

Тут надо бы напомнить, что «Фиорентина» по итогу прошлого сезона могла даже вылететь из Серии А. То есть такой результат на старте вполне может расцениваться как небольшой успех. А вот «Аталанта» очков не досчиталась. Бронзовый призёр чемпионата Италии в первом туре при бледном футболе выиграл у «Торино» со счётом 2:1, а затем скатал нулевую ничью с «Болоньей», хотя владел преимуществом.

Что касается Алексея Миранчука, то он своё игровое время в «Аталанте» получает. Хотя надо признать, что его не так много. Полузащитник отыграл почти весь второй тайм с «Торино» и вышел на 20 минут с «Болоньей». Результативными действиями не отметился, а потому вряд ли дождётся места в старте от Джана Пьеро Гасперини и теперь.

В двух турах Серии А «Аталанта» пропустила всего один гол. По игре с «Болоньей» вопросы, скорее, к нападению и реализации, а вот «Торино» вовсе должен были проиграть. Туринский клуб доминировал и лишь из-за воли случая не сумел заработать очки. Непосредственно уровень игры оставляет желать лучшего.

В «Фиорентине» же зажигает юный Душан Влахович. За три игры в Кубке и чемпионате Италии забил три мяча. Да и сама команда из Флоренции в принципе смотрится лучше, чем в предыдущем сезоне. Обеспечить проблемы «Аталанте», которая на старте пока хромает, она вполне может.

Оборона бергамасков никогда не являлась эталоном при Гасперини, а у «Фиорентины» многое в атаке завязано на действиях Влаховича. Серб хорошо выглядит, даже забил в ворота Катара за национальную сборную. Кажется, он готов забивать и в Бергамо. Проверим. Коэффициент на гол лидера атак гостей дают приличный — 2.50.

Ещё одна ставка — обе забьют за 1.61. Коэффициент гораздо скромнее, для ординара кому-то может не подойти. Зато можно смело добавлять в экспресс. Статистика личных встреч обеими руками за. Дело в том, что такой вариант заходил в семи из восьми последних случаев. Доверимся цифрам.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Фиорентина» 11 сентября 2021 года

Матч должен получиться интересным во всех смыслах. Во-первых, ждём появления на поле Миранчука, пусть и не в старте. Во-вторых, «Фиорентина», за которую выступает Кокорин, на старте нового сезона выглядит гораздо лучше, чем в прошлом. Особенно в атаке. «Аталанта» же никогда не славилась обороной. Так что шансы на голы у соперников примерно одинаковые.

Ставка 1: обе забьют за 1.61.

Ставка 2: Душан Влахович забьёт за 2.50.