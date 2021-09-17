«Бёрнли» — «Арсенал». Прогноз: унылая возня аутсайдеров чемпионата Англии

18 сентября состоится матч пятого тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Арсенал». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Арсенала» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.02. Успех «Бёрнли» оценён экспертами в 3.95. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Бёрнли» — «Арсенал» 18 сентября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч «Бёрнли» — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.48. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. А поставить на «обе забьют» можно за 1.88.

Анализ и прогноз матча 5-го тура чемпионата Англии «Бёрнли» — «Арсенал» (18.09.2021)

В групповом этапе еврокубков благополучно отгремел первый тур, а потому можно со спокойной душой возвращаться к внутренним первенствам. 18 сентября состоятся сразу шесть матчей английской Премьер-лиги. Одним из самых интригующих противостояний обещает стать встреча «Бёрнли» и «Арсенала», которая пройдёт на стадионе «Терф Мур».

Очные встречи зачастую получаются крайне интересными. Взять хотя бы три последних случая, лондонцам ни разу не удалось отпраздновать победу. Дважды состоялась ничья, а ещё один раз дома проиграли со счётом 0:1. Пьер-Эмерик Обамеянг перепутал ворота и по ошибке срезал мяч в свои после углового. К слову, в двух других матчах тотал больше тоже не пробили.

Новый сезон соперники начали катастрофически. На двоих провели в АПЛ восемь игр, в которых набрали четыре очка. «Канониры» до прошлого тура вовсе располагались на 19-м месте турнирной таблицы, лишь победа над «Норвичем» (1:0) подняла на три позиции выше. Бордовые же сумели только сыграть вничью с «Лидсом» (1:1), а потому логично находятся в зоне вылета.

«Арсенал» не показал своего лучшего футбола даже в единственном победном матче с «Норвичем». Начнём с того, что забил всего один гол в ворота «канареек», которые в предыдущих трёх турах пропустили целых 10 раз. Выходом из кризисного положения тут явно не пахнет, хотя Микель Артета продолжает заявлять, что видит просветления в игре лондонского клуба.

С «Бёрнли», который прекрасно умеет действовать вторым номером и грамотно обороняться, будет значительно тяжелее. Особенно с учётом того, что лондонцам предстоит сыграть на выезде. В прошлом сезоне бордовые отбирали на своём поле очки у «Вулверхэмптона», «Эвертона», «Лестера». И у «Арсенала» тоже.

На старте первенства подопечных Шона Дайча, несмотря на три поражения, упрекнуть не так-то просто. Лишь с «Ливерпулем» они были существенно слабее и мало что показали. А вот поражение от «Брайтона» (1:2) в первом туре вовсе можно назвать несчастным случаем, открыли счёт тогда уже на четвёртой минуте.

Провал с «Эвертоном» (1:3) в прошлом туре тоже вряд ли заслуженный. Во-первых, бордовые снова открыли счёт. Во-вторых, практически не уступили «ирискам» ни по одному статистическому показателю, а, напротив, имели шансы забить больше. Реализация подвела.

Пожалуй, единственная отрада для «Арсенала» и «Бёрнли» перед новой очной встречей — это оптимальные составы. За хозяев не сыграет лишь Кевин Лонг, хотя он даже не игрок основы. А Микель Артета не сможет рассчитывать на Гранита Джаку, от которого зачастую проблем бывает больше, чем пользы. Но и его вполне можно заменить.

«Бёрнли» умеет прилично играть в обороне с топ-клубами. Зачастую сразу закрываются на своей половине и ищут счастья у чужих ворот в редких контратаках и на стандартах. Атака «канониров» по-прежнему не впечатляет. Имя у клуба громкое, а вот качество футбола и результаты в последнее время навевают тоску.

Поэтому тотал меньше 2.5 мяча, на наш взгляд, выглядит неплохо. Коэффициент приличный, отказываться не стоит. Сойдутся 16-я и 18-я команды чемпионата Англии. Предпосылок для открытого футбола не видно. Благо, что очные встречи в последние годы голами не баловали.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Бёрнли» — «Арсенал» 18 сентября 2021 года

Преданные фанаты ждут, когда «Арсенал» выйдет из кризиса. Однако «Бёрнли» не самый подходящий соперник для разгромного успеха. Бордовые прилично обороняются даже с топ-клубами, да и статистика личных встреч на их стороне. Возможно, Микель Артета зацепится за очки, но на парад голов мы не рассчитываем.

Ставка: тотал меньше 2.5 гола за 1.80.