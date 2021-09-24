«Химки» — «Локомотив». Смолов и Николич не отпустят «Зенит» в таблице РПЛ

25 сентября состоится матч девятого тура РПЛ «Химки» — «Локомотив». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех химчан оценён экспертами в 3.55. Ставки на ничью принимаются за 3.62.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Химки» — «Локомотив» 25 сентября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч «Химки» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата России «Химки» — «Локомотив» (25.09.2021)

Клубный футбол в самом разгаре. Многие команды испытывают трудности из-за плотного графика, но такова цена участия в еврокубках. В Российской Премьер-Лиге грядёт девятый тур. Программа откроется в субботу, 25 сентября, тремя встречами. В самой ранней из них «Химки» примут «Локомотив». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

После восьми туров подмосковные «Химки» занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав всего шесть очков. До безопасной 12-й позиции не хватает двух пунктов, но конкуренция большая. Хуже выступает лишь «Урал», набравший три очка и успевший сменить тренера. Результат кошмарный, особенно на фоне мощной второй половины прошлого сезона.



В новом же у подопечных Игоря Черевченко явные проблемы в защите. В последних двух турах уступили хромающему московскому «Спартаку» (1:3) и «Уфе» (2:3), которая идёт как раз 12-й в таблице и также не впечатляет. Единственная отрада — получается забивать практически в каждом матче. Не удалось распечатать лишь ворота «Сочи» на «Фиште» (0:3).



При этом химчане и в Кубке России проявили себя не с лучшей стороны, сыграв вничью со скромным «Саранском» в основное время (1:1), а затем проиграв по пенальти. В центре внимания оказался Александр Долгов. Молодой нападающий, который в РПЛ сыграл всего 18 минут, открыл счёт, но промахнулся с точки в послематчевой серии.

А вот «Локомотив» довольно успешно выступает как на внутренней арене, так и в еврокубках. Несмотря на безголевую ничью с «Уралом» в последнем туре и ничейный результат с «Марселем» (1:1) в Лиге Европы, смотрится бодро и видится одни из главных конкурентов «Зенита» в борьбе за чемпионство. А может, и самым главным.

Подопечные Марко Николича наряду с петербуржцами до сих пор ни разу не проиграли в Российской Премьер-Лиге в нынешнем сезоне. На данный момент делят второе место в турнирной таблице с московским «Динамо», набрав 16 баллов. До «Зенита» не хватает четырёх пунктов, так что позарез нужно выигрывать в Химках, чтобы хотя бы сохранить дистанцию.



В прошлый раз железнодорожники по делу проиграли в Химках (2:3), хотя дважды выходили вперёд. Но тогда и химчане чаще удивляли, и сами москвичи хромали. Теперь же они идут на серии из 10 матчей без поражений, в том числе и в Лиге Европы. Плюс наверняка получат преимущество в свежести, поскольку в Кубке России на правах участника еврокубков ещё не играли. Вступят в борьбу со следующей стадии.



Понятно, что Игорь Черевченко провёл серьёзную ротацию в матче с «Саранском», но тогда и Денис Глушаков отыграл целый тайм, и Резиуан Мирзов с Брайаном Идову достаточно много отбегали. Да и другие некоторые игроки основы тоже принимали активное участие. «Химки» сейчас совсем не впечатляют. Возможно, бой дадут, но на очки рассчитывать будет трудно. Мы бы взяли П2 за 2.14. Коэффициент приятный.

Дело в том, что пропускают химчане слишком много. А москвичи неделю назад не смогли забить худшему клубу РПЛ. И наверняка сделают выводы. Два сухих матча при Марко Николиче железнодорожники выдают крайне редко. Ждём от них пары голов, для победы этого должно хватить.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Химки» — «Локомотив» 25 сентября 2021 года

«Локомотив» под руководством Марко Николича в новом сезоне демонстрирует хорошую игру в обороне, однако в атакующей стабильности ещё можно добавлять. Если удастся усилить этот компонент, то вполне можно бороться за чемпионство с «Зенитом». Плохо стартовавшие «Химки» видятся подходящим соперником, чтобы встать на победный путь. Слишком уж много те пропускают.



Ставка: победа «Локомотива» за 2.14.