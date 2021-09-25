Российского нападающего критикуют в Италии всё больше. Пора показать хоть что-то.

«Удинезе» — «Фиорентина». Может, хотя бы теперь Александр Кокорин проснётся?

26 сентября состоится матч шестого тура чемпионата Италии «Удинезе» — «Фиорентина». Начало игры — в 16:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение «Фиорентине»: поставить на победу гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.53. Успех «Удинезе» оценён экспертами в 2.97. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Удинезе» — «Фиорентина» 26 сентября 2021 года

Букмекеры не считают, что матч «Удинезе» — «Фиорентина» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.27. А поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз матча чемпионата Италии «Удинезе» — «Фиорентина» (26.09.2021)

На дворе очередные выходные, а значит, нас ожидает шестой тур одного из самых интересных ныне европейских чемпионатов — итальянской Серии А. Даже игры с участием откровенных середняков здесь получаются крайне интересными. Не должно стать исключением и противостояние «Удинезе» с «Фиорентиной», которое состоится 26 сентября в Удине.

Напоминаем, что за «фиалок» по-прежнему играет Александр Кокорин. Ну, как играет… Российский нападающий чаще остаётся на скамейке запасных, а на поле ничего толком не показывает. В этом сезоне суммарно отбегал чуть более получаса, успел отметиться лишь жёлтой карточкой с «Дженоа». Остановился в шаге от удаления.

Сама «Фиорентина» ещё в прошлом сезоне балансировала на грани зоны вылета, зато сейчас показывает отличные результаты. Три победы при двух поражениях и промежуточное шестое место в турнирной таблице Серии А — весьма неплохо. Ниже располагаются крепкие «Лацио» и «Ювентус». А поражения можно оправдать серьёзностью соперников: здесь были «Рома» и «Интер» (оба — 1:3).

В остальных трёх случаях обыграли бойких «Торино» с «Дженоа» и даже «Аталанту». Встречи неизменно заканчивались со счётом 2:1 в пользу подопечных Винченцо Итальяно, что говорит об улучшении в созидании. Да даже в играх с римлянами и миланцами удавалось отвечать атакой на атаку.

Старт «Удинезе» выдался прекрасным: две победы и ничья в трёх первых турах. Другое дело, что встречался клуб из Удине с разобранным «Ювентусом» (2:2) и откровенными аутсайдерами — «Венецией» (3:0) да «Специей» (1:0). Когда же на пути появились соперники покрепче, пошли поражения. Сперва от «Наполи» (0:4), затем — от «Ромы» (0:1).

В прошлом сезоне «Удинезе» и «Фиорентина» пересекались трижды. В Серии А обменялись домашними победами (3:2 в пользу флорентийцев и 1:0 в пользу команды из Удине), тогда как в 1/16 финала Кубка Италии выиграли «фиалки». Основное время закончилось со счётом 0:0, а победный гол состоялся в дополнительное время.

Что касается кадровой обстановки внутри команд, то большее количество проблем имеет тренер «зебр» Лука Готти. В воскресной игре не смогут принять участие Себастьян Прёдль и Исаак Саксесс. В составе «фиалок» всего одна существенная потеря — из-за дисквалификации матч пропустит креативный аргентинец Николас Гонсалес.

Букмекеры не сильно верят в успех «Фиорентины», основная причина довольно высокого коэффициента — место проведения встречи. Впрочем, подопечные Винченцо Итальяно сейчас выглядят бодро, болельщики даже благодарили их за игру с «Интером».

На наш взгляд, напрашивается нулевая фора на гостей, которая существенно снизит риски на проигрыш. Состав у гостей интереснее, качество футбола на старте сезона выше. В случае ничьей при нулевой форе букмекер вернёт деньги.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Удинезе» — «Фиорентина» 26 сентября 2021 года

«Фиорентина» на старте сезона демонстрирует прекрасный футбол — атакующий и бесстрашный. Душан Влахович остаётся ключевой фигурой в атаке, именно благодаря усилиям юного серба команда нагружает ворота соперников. «Удинезе» поник после бойкого старта, потерпев два поражения всухую кряду. Возьмём успех «фиалок» с нулевой форой.

Ставка: победа «Фиорентины» с форой (0) за 1.78.