«Ак Барс» — «Спартак». Тимур Билялов не должен тащить казанцев в одиночку

26 сентября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Спартак». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу казанского клуба в основное время можно с коэффициентом 1.66, а успех команды из Москвы оценён экспертами в 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Спартак» 26 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.40. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.89.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Спартак» Москва (26.09.2021)

Сентябрь близится к завершению, но поводов для осенней хандры нет. На 26 сентября в Континентальной хоккейной лиге запланировано два матча. Отдельное внимание уделим встрече «Ак Барс» — «Спартак», которая пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Ак Барс» после 10 матчей идёт на четвёртой строчке в Восточной конференции, набрав 13 очков. Разница с первым местом составляет три балла, но лидеры провели на одну игру меньше. «Спартак» после 10 встреч расположился на пятом месте на Западе, имея в своём активе 12 баллов. Отрыв от идущего шестым «Витязя» составляет четыре пункта.



Казанцы в нынешнем сезоне сами на себя не похожи. За шесть первых игр одержали всего две победы: дома обыграли финский «Йокерит» (3:0) и на выезде — подмосковный «Витязь» (2:1 ОТ). В остальных четырёх случаях — четыре поражения с общим счётом 7:14. И только в последнее время ситуация начала исправляться. Во многом благодаря геройствам вернувшегося в строй Тимура Билялова.



Всё началось с двух побед подряд над «Сочи»: на выезде подопечные Дмитрия Квартальнова оказались сильнее в серии буллитов (3:2 Б), а дома забросили единственную шайбу в середине третьего периода (1:0). Затем получилось добыть ещё две победы на своём льду. Переиграли «Витязь» (2:1) и домучили «Адмирал» (2:1 Б).

Даже по счёту видно, что победы не столько добываются, а вымучиваются. Качество хоккея категорически не впечатляет. Те же «моряки», хоть и реже попадали в створ, смотрелись ничуть не хуже. Даже на второй минуте открыли счёт, хотя было зафиксировано положение вне игры. В оставшееся время не покидало ощущение, что встречаются соперники равного уровня. И это, конечно, напрягает.



Обе шайбы в основное время команды забросили лишь в большинстве: на 24-й минуте «Ак Барс» реализовал свой момент, в конце второго периода ответили гости. Овертайм тоже победителя не выявил. Всё решилось в серии послематчевых бросков, где своё мастерство доказал Тимур Билялов, совершивший четыре спасения. Не пора ли полевым игрокам помочь голкиперу?



«Спартак», напротив, здорово стартовал. В трёхматчевой домашней серии добыл три победы с общим счётом 10:4. Однако стабильности пока не хватает. За семь последних игр удалось одержать три победы при четырёх поражениях. С «Салаватом» (1:2) и СКА (0:2) смотрелись не так плохо, в дерби с ЦСКА (3:5) не дотерпели, а с «Авангардом» (0:4) провалились только по счёту. На деле всё было не так плохо.

И вроде бы какая-то игра у подопечных Бориса Миронова прослеживается, в обороне местами неплохо смотрятся, однако плохая реализация заметно мешает. Пока что удаётся дожимать лишь откровенно скромных соперников. На днях, например, одолели «Нефтехимик» (3:2 ОТ). В первом периоде доминировали, перебросав нижнекамцев в два раза.

Но во второй половине второго отрезка «Нефтехимик» здорово добавил, забросив две шайбы за пять минут. Третий период прошёл в обоюдоостром ключе. Основное время победителя не выявило, а в овертайме красно-белые забросили шикарнейший гол по исполнению. Свою команду спас от неприятных разговоров Максим Цыплаков.



Теперь «Спартак» ждёт дорога в логово «Ак Барса». Казанцы выглядят непонятно, ключевой вопрос — насколько хороши окажутся красно-белые. Обновлённый штаб постепенно нащупывает верные контуры. Хорошие сочетания в атаке иногда приносят плоды, вратари редко подводят. Только вот удаления не дают покоя.



У «Ак Барса» же в последней домашней серии пока одни победы. Правда, на тоненького, с серой игрой. Тем не менее мы бы рассмотрели победу хозяев с форой (-1) за 1.92. Всё-таки у москвичей против сильных команд пока вообще не ладится. А подопечным Дмитрия Квартальнова пора просыпаться. Билялов в порядке, теперь дело за атакой.

«Ак Барс» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 26 сентября 2021 года

Четырёхматчевая серия побед казанцев впечатляет только на бумаге. Все они были добыты на тоненького, без яркого хоккея. Впрочем, «Спартак» вообще пока не нашёл свою игру, результативность хромает. Да и проседают красно-белые в матчах с крепкими соперниками частенько. Переменный успех пока не даёт уверенности, поэтому мы бы рассмотрели Ф1 (-1). При победе хозяев в основное время с разницей в одну шайбу можно рассчитывать на возврат.



Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1) за 1.92.