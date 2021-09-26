Гран-при России в Формуле-1 и «Динамо» — «Рубин» в РПЛ: что смотреть сегодня

Первый осенний месяц подходит к концу, но времени хандрить попросту нет. В мире спорта происходит масса всего, каждый желающий может найти себе зрелище по душе. Рассказываем о самых интересных событиях для ставок, которые запланированы на воскресенье, 26 сентября.

На что ставить в футболе 26 сентября

Европейский футбольный сезон уже набрал обороты, практически каждый день есть что посмотреть. Выходные в этом плане всегда были богаты на громкие или интересные вывески, а 26 сентября эту традицию с удовольствием продолжает. Начнём по традиции с Российской Премьер-Лиги, где добрались уже до девятого тура.



Программа продолжится в воскресенье тремя поединками. Отдельного внимания явно заслуживает встреча «Динамо» и «Рубина», которая стартует в 14:00 мск. Команды находятся в верхней части турнирной таблицы и при победе лишь укрепят свои позиции. Москвичи сейчас на кураже, а казанцы наверняка должны быть заряжёнными после дисквалификации главного тренера и поражения от «Зенита». Скучать не придётся.

В 16:30 мск грозненский «Ахмат» начнёт выяснять отношения с «Ростовом», который накануне расстался с Юрием Сёминым. Что теперь станет с ростовчанами — непонятно. Завершит вечернюю программу российского футбола южное дерби. Взбодрившийся «Краснодар» Гончаренко принимает «Сочи» Федотова. Начало — в 19:00 мск.



Кому игры отечественных футболистов покажется мало, могут смело включать Лигу 1 или Серию А. «Монако», который уже трудно представить без Александра Головина, в восьмом туре чемпионата Франции пожалует в гости к «Клермону» (18:00 мск). А Александр Кокорин, вероятно, появится на поле в матче «Удинезе» — «Фиорентина» (16:00 мск). Фиолетовые включили нападающего в заявку на шестой тур чемпионата Италии.



Поклонники английской Премьер-лиги ожидают битву двух лондонских клубов: «Арсенала» и «Тоттенхэма». Стартовый свисток северолондонского дерби прозвучит в 18:30 мск. Правда, в последнее время ни один ни другой представитель столицы не радует забитыми мячами. Впрочем, дерби — это всегда интересно.

На что ставить в хоккее 26 сентября

Любители отечественного хоккея продолжают следить за новым сезоном Континентальной хоккейной лиги. На воскресенье намечено всего два матча. Мало кого заинтересует встреча двух аутсайдеров — «Нефтехимика» и «Адмирала». А вот понаблюдать за битвой «Ак Барса» и «Спартака» вполне можно. Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск.



Внезапно, но в НХЛ начинаются предсезонные матчи. Конечно, до плей-офф Кубка Стэнли ещё далеко, но подготовка к новому сезону в самом разгаре. 26 сентября всё внимание к Александру Овечкину и его «Вашингтону» и Кириллу Капризову, который подписал большой контракт с «Миннесотой Уайлд».

На что ещё ставить 26 сентября

Поклонники автоспорта дождались Гран-при России. В 15:00 мск в Сочи начнётся гонка. Букмекеры считают фаворитом Льюиса Хэмилтона. Британец вместе со своим любимым «Мерседесом» выигрывал в России уже четыре раза и может выиграть пятый. Его главный конкурент — Макс Ферстаппен — будет стартовать последним, поскольку сменил мотор.

А в Единой лиге ВТБ состоятся две встречи. ЦСКА примет польский «Зелёна-Гура» в Москве, а к петербургскому «Зениту» из Эстонии приедет «Калев». Регулярный чемпионат только начался, участникам лишь предстоит прогреться. Но начнут играть в 15:00 мск и 17:00 мск соответственно.

Зато утром можно будет посмотреть произвольную программу первого этапа Кубка России — 2022 в фигурном катании. Девушки начнут в 11:30 мск, а юноши — в 14:30 мск.