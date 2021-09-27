«РБ Лейпциг» — «Брюгге». Немцы поймут боль «Зенита» вслед за «ПСЖ»

28 сентября состоится матч группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Брюгге». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу немцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.51. Успех бельгийцев оценён экспертами в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 4.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Брюгге» 28 сентября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «РБ Лейпциг» — «Брюгге» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча групповой стадии Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Брюгге» (28.09.2021)

После небольшого перерыва возвращаются еврокубки. 28 сентября стартует второй тур группового этапа Лиги чемпионов. Среди прочих стоит выделить противостояние немецкого «РБ Лейпцига» и бельгийского «Брюгге», которое пройдёт на стадионе «Ред Булл Арена» в Германии. Свисток арбитра запланирован на 22:00 мск.

После девяти туров «Брюгге» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата Бельгии, набрав 18 очков. Отрыв от группы ближайших преследователей составляет всего один пункт. Впрочем, как и в прошлом сезоне, клуб выглядит уверенно на внутренней арене: как в первенстве, так и в кубке.



В последних трёх турах первенства чёрно-синие дважды одержали верх: над «Остенде» (3:0) и «Шарлеруа» (1:0). А ещё сыграли вничью с «Аль-Хеверле Левен» (1:1). Хотя понятно, что бельгийская Лига Жюпиле не относится к ряду топовых чемпионатов и конкуренция здесь не столь высокая.



Впрочем, подопечные Филиппа Клемана и в еврокубках хороши! Взять хотя бы матч с «ПСЖ» (1:1) две недели назад. Безусловно, парижане пока не вышли на проектную мощность, хотя от количества звёзд в составе рябит в глазах.Тем не менее бельгийцы показали хорошую игру в атаке и даже оказались ближе к победе.

Основной атакующей силой можно смело назвать Шарля Де Кетеларе. 20-летний футболист забил четыре гола и оформил два ассиста за девять туров в Лиге Жюпиле. А до этого приковал к себе внимание «Милана» и «Аталанты», забив два мяча «Зениту» в прошлом розыгрыше Лиги чемпионов. «Лейпцигу» стоит быть внимательнее.



Немцы, в отличие от соперника, не являются лидерами своего чемпионата. Во время удивительной эпохи Юлиана Нагельсмана они по мере возможностей навязывали борьбу за золото Бундеслиги «Баварии», а главное — вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Но теперь у руля Джесси Марш, а клуб распрощался с Марселем Забитцером и сбавил обороты.

На данный момент РБЛ идёт на 10-м месте в чемпионате Германии, набрав семь очков за шесть игр. В двух прошлых турах сыграл вничью с «Кёльном» (1:1) и разобрал на запчасти «Герту» (6:0). Впрочем, вряд ли такие расклады могут устраивать руководство, отставание от топ-4 — пять пунктов.

В первом туре Лиги чемпионов подопечные Джесси Марша потерпели поражение от английского «Манчестер Сити» (3:6). Вряд ли за это стоит осуждать, проиграть действующему чемпиону Англии и финалисту прошлогодней Лиги чемпионов на «Этихаде» незазорно. Концерт выдали знатный. Понравилось всем, кроме вратарей.

«РБ Лейпциг» на первых порах после смены тренерского штаба по понятным причинам просел. Но костяк примерно тот же. Сыгранный и вполне трудоспособный. На наш взгляд, такая команда по-прежнему может считаться фаворитом в матче с «Брюгге», хотя бельгийцы повадились удивлять.

Мы бы проверили голы в обе стороны за коэффициент 1.72. Дело ещё в том, что за восемь официальных матчей в новом сезоне во всех турнирах «быки» пропустили 13 раз. Петер Гулачи, конечно, хорош, но работы у него стабильно много. Так что будут шансы и у гостей. А это обещает весёлый футбол.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «Брюгге» 28 сентября 2021 года

«РБ Лейпциг» по-прежнему приходит в себя после переезда Нагельсмана в Мюнхен. Старт сезона получился слабым, хотя 6:0 в прошлом туре Бундеслиги впечатляют. Атакующий потенциал велик, но работы у Петера Гулачи стабильно много. «Брюгге» успел усмирить Лионеля Месси и «ПСЖ» у себя дома, вполне может пошуметь и в Германии. Хотя понятно, что хозяева — фавориты.



Ставка: обе забьют за 1.72.