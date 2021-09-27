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«Порту» — «Ливерпуль», 28 сентября 2021 года, прогноз на матч Лиги чемпионов, смотреть онлайн, прямой эфир, где покажут

«Порту» — «Ливерпуль». Сергей Карасёв поможет Юргену Клоппу показать класс
Никита Сакун
«Порту» — «Ливерпуль»: прогноз на матч ЛЧ 28.09.21
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Судить будет российский арбитр. Зарубежные болельщики останутся довольны.

28 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ливерпулю»: поставить на победу гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех «Порту» оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» 28 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Порту» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. А поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» (28.09.2021)

Лига чемпионов. Группа B. 2-й тур
28 сентября 2021, вторник. 22:00 МСК
Порту
Порту, Португалия
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль, Англия

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов отечественные болельщики наверняка будут следить за выступлением санкт-петербургского «Зенита» и «Аталанты» Алексея Миранчука. Однако не все россияне, которые выйдут на поле, будут играть в футбол. Ведь на матч «Порту» — «Ливерпуль» назначена российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

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За последние пять лет соперники встречались четыре раза. Первые два противостояния случились в 2018 году в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда по сумме двух матчей победу праздновали англичане, общий счёт — 5:0 (5:0 и 0:0). Год спустя клубы выясняли отношения уже в четвертьфинале. Исход примерно тот же — дважды выиграли британцы (2:0 и 4:1).

Португальцев упрекнуть трудно, они практически каждый год участвуют как минимум в групповой стадии Лиги чемпионов, достаточно часто выходят и в плей-офф. Тем не менее в нынешнем розыгрыше будет особенно тяжело показать хорошие результаты. Группа попалась сложная — «Ливерпуль», мадридский «Атлетико» и «Милан».

Хотя результаты подопечных Сержиу Консейсау достаточно неплохие. Они провели восемь официальных матчей, пока не проигрывали. Пять побед и три ничьи, в том числе и выезд в первом туре группового этапа ЛЧ в Мадрид к «Атлетико» (0:0). С чемпионом Испании могли даже взять три очка при определённых обстоятельствах.

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Впрочем, Юргена Клоппа, у которого также пока нет поражений в новом сезоне, этим не удивить. Его команда одержала шесть побед и скатала две ничьи за то же время. Другое дело, что в соперниках были представители АПЛ, а на старте Лиги чемпионов одолели «Милан» (3:2). В то время как у «Порту» уровень оппозиции на внутренней арене гораздо скромнее.

Тревожным звоночком стала субботняя ничья «Ливерпуля» с «Брентфордом» (3:3). «Пчёлы», конечно, заслуживают самых лестных слов. Им наконец удалось подняться из Чемпионшипа, да и в английской Премьер-лиге смотрятся бодро. Идут на девятом месте. И всё же три пропущенных мяча за игру для одного из претендентов на чемпионство — многовато.

Лазарет мерсисайдцев по-прежнему заполнен, в Португалии не сыграют Тьяго Алькантара, Харви Эллиотт, Наби Кейта и Джо Гомес. Впрочем, каждого из них Клопп может безболезненно заменить. Собственно, лишь Алькантара в настоящее время всерьёз мог бы претендовать на место в основном составе. Особых проблем с этим быть не должно.

Гораздо интереснее, что Сержиу Консейсау не сможет рассчитывать на Шанселя Мбемба — защитника, который в новом сезоне не пропустил пока ни одной минуты. В самой концовке с «Атлетико» он умудрился получить красную карточку. Да и Пепе, который даже в 38 лет показывает отличный уровень игры и является лидером обороны, продолжает восстанавливаться после травмы.

Ничейный результат «Порту» в Испании вряд ли стоит считать чем-то сенсационным — «Атлетико», если не прибавит в скором времени, вообще рискует остаться без Лиги чемпионов. С «Ливерпулем» будет значительно тяжелее, вряд ли португальский клуб без двух центральных защитников сможет набрать даже одно очко. Проверим П1 за 1.76.

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На этот раз должно обойтись без сюрпризов. «Порту» научен горьким опытом, теперь наверняка постарается действовать осторожнее в обороне. А «Ливерпуль», в принципе, нечасто остаётся в меньшинстве. Да и репутация Сергея Карасёва, который достойно показал себя на Евро-2020, обещает, что в этот вечер футбола будет больше, чем свистков арбитра.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» 28 сентября 2021 года

Борьба за чемпионство в АПЛ с каждым годом становится всё более энергозатратной, поэтому ведущие британские клубы должны решать вопросы с выходом в плей-офф Лиги чемпионов быстрее. Победа над «Порту» необходима «Ливерпулю» в такой ситуации. Отмечал это и сам Юрген Клопп. Ожидаем достаточно уверенную победу гостей. Дело тут ещё и в том, что португальцы потеряли сразу двух центральных защитников.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.76.

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