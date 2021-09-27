«Порту» — «Ливерпуль». Сергей Карасёв поможет Юргену Клоппу показать класс

28 сентября состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение «Ливерпулю»: поставить на победу гостей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.76. Успех «Порту» оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» 28 сентября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Порту» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. А поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз матча Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» (28.09.2021)

Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов отечественные болельщики наверняка будут следить за выступлением санкт-петербургского «Зенита» и «Аталанты» Алексея Миранчука. Однако не все россияне, которые выйдут на поле, будут играть в футбол. Ведь на матч «Порту» — «Ливерпуль» назначена российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым.

За последние пять лет соперники встречались четыре раза. Первые два противостояния случились в 2018 году в 1/8 финала Лиги чемпионов. Тогда по сумме двух матчей победу праздновали англичане, общий счёт — 5:0 (5:0 и 0:0). Год спустя клубы выясняли отношения уже в четвертьфинале. Исход примерно тот же — дважды выиграли британцы (2:0 и 4:1).

Португальцев упрекнуть трудно, они практически каждый год участвуют как минимум в групповой стадии Лиги чемпионов, достаточно часто выходят и в плей-офф. Тем не менее в нынешнем розыгрыше будет особенно тяжело показать хорошие результаты. Группа попалась сложная — «Ливерпуль», мадридский «Атлетико» и «Милан».

Хотя результаты подопечных Сержиу Консейсау достаточно неплохие. Они провели восемь официальных матчей, пока не проигрывали. Пять побед и три ничьи, в том числе и выезд в первом туре группового этапа ЛЧ в Мадрид к «Атлетико» (0:0). С чемпионом Испании могли даже взять три очка при определённых обстоятельствах.

Впрочем, Юргена Клоппа, у которого также пока нет поражений в новом сезоне, этим не удивить. Его команда одержала шесть побед и скатала две ничьи за то же время. Другое дело, что в соперниках были представители АПЛ, а на старте Лиги чемпионов одолели «Милан» (3:2). В то время как у «Порту» уровень оппозиции на внутренней арене гораздо скромнее.

Тревожным звоночком стала субботняя ничья «Ливерпуля» с «Брентфордом» (3:3). «Пчёлы», конечно, заслуживают самых лестных слов. Им наконец удалось подняться из Чемпионшипа, да и в английской Премьер-лиге смотрятся бодро. Идут на девятом месте. И всё же три пропущенных мяча за игру для одного из претендентов на чемпионство — многовато.

Лазарет мерсисайдцев по-прежнему заполнен, в Португалии не сыграют Тьяго Алькантара, Харви Эллиотт, Наби Кейта и Джо Гомес. Впрочем, каждого из них Клопп может безболезненно заменить. Собственно, лишь Алькантара в настоящее время всерьёз мог бы претендовать на место в основном составе. Особых проблем с этим быть не должно.

Гораздо интереснее, что Сержиу Консейсау не сможет рассчитывать на Шанселя Мбемба — защитника, который в новом сезоне не пропустил пока ни одной минуты. В самой концовке с «Атлетико» он умудрился получить красную карточку. Да и Пепе, который даже в 38 лет показывает отличный уровень игры и является лидером обороны, продолжает восстанавливаться после травмы.

Ничейный результат «Порту» в Испании вряд ли стоит считать чем-то сенсационным — «Атлетико», если не прибавит в скором времени, вообще рискует остаться без Лиги чемпионов. С «Ливерпулем» будет значительно тяжелее, вряд ли португальский клуб без двух центральных защитников сможет набрать даже одно очко. Проверим П1 за 1.76.

На этот раз должно обойтись без сюрпризов. «Порту» научен горьким опытом, теперь наверняка постарается действовать осторожнее в обороне. А «Ливерпуль», в принципе, нечасто остаётся в меньшинстве. Да и репутация Сергея Карасёва, который достойно показал себя на Евро-2020, обещает, что в этот вечер футбола будет больше, чем свистков арбитра.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Порту» — «Ливерпуль» 28 сентября 2021 года

Борьба за чемпионство в АПЛ с каждым годом становится всё более энергозатратной, поэтому ведущие британские клубы должны решать вопросы с выходом в плей-офф Лиги чемпионов быстрее. Победа над «Порту» необходима «Ливерпулю» в такой ситуации. Отмечал это и сам Юрген Клопп. Ожидаем достаточно уверенную победу гостей. Дело тут ещё и в том, что португальцы потеряли сразу двух центральных защитников.

Ставка: победа «Ливерпуля» за 1.76.