«Фиорентина» — «Наполи». Лучано Спаллетти не увидит Александра Кокорина в деле

3 октября состоится матч седьмого тура Серии А «Фиорентина» — «Наполи». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Наполи» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.04. Успех «Фиорентины» оценён экспертами в 3.95. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч «Фиорентина» — «Наполи» 3 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Фиорентина» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.79, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.14. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.37. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.62.

Анализ и прогноз матча 7-го тура Серии А «Фиорентина» — «Наполи» (03.10.2021)

Клубный футбол в самом разгаре. Многие команды испытывают трудности из-за плотного графика, но тем лучше и интереснее для обычного зрителя. «Наполи» отдыхать некогда — 3 сентября он сыграет в гостях у «Фиорентины» на стадионе «Артемио Франки». Свисток арбитра запланирован на 19:00 мск.

Неаполитанцы не имели поражений в этом сезоне. А потом в Италию приехал московский «Спартак» (2:3). С Лигой Европы в самом деле не задалось. Одно очко по итогам двух туров — слабый результат. Впрочем, времени на исправление ситуации ещё достаточно.



Благо что на внутренней арене всё замечательно. На данный момент — чистая первая строчка в турнирной таблице чемпионата Италии. Шесть побед из шести возможных. Ближайший преследователь — «Милан», отстающий от подопечных Лучано Спаллетти на два пункта.



В чемпионате Италии «Наполи» не испытывал абсолютно никаких проблем, в последних трёх встречах даже ни разу не пропустил. Досталось «Удинезе» (4:0), «Сампдории» (4:0) и «Кальяри» (2:0). Моменты создавались исправно, а в защите был порядок.

Неудачу в Лиге Европы в четверг не стоит переоценивать. Судя по всему, Лучано Спаллетти недооценил российскую команду. Быстрый гол расслабил футболистов, а удаление на 30-й минуте спутало все карты. Итоговая неудача закономерна, но это, скорее, несчастный случай.



Команда Александра Кокорина в этом сезоне тоже смотрится гораздо приятнее. 12 очков, пятое место, отставание от лидера составляет шесть баллов. Сам россиянин, впрочем, продолжает полировать скамейку и ждать шанса. Редкие выходы на замену ничего хорошего не принесли.



Как бы то ни было, смена главного тренера явно пошла «Фиорентине» на пользу. Ведь в прошлом сезоне клуб из Флоренции занял лишь 13-ю строчку, а основную часть времени вообще барахтался рядом с зоной вылета. Теперь у руля Винченцо Итальяно, дела выправились.

«Фиалки» в последних трёх матчах Серии А проиграли «Интеру» (1:3) и одержали две победы: над «Дженоа» (2:1) и «Удинезе» (1:0). Очень здорово смотрится 21-летний Душан Влахович, на счету сербского футболиста уже четыре мяча и внимание топ-клубов. Он точно даст повод понервничать болельщикам «Наполи».



Несмотря на поражение от «Спартака», неаполитанцы выглядят куда внушительнее «Фиорентины». Команда гораздо больше забивает и в чемпионате играет пока что без осечек. Подопечным Винченцо Итальяно пока что не хватает постоянства, да и уровень исполнителей ниже.



А уж обидное поражение в Лиге Европы точно добавит гостям злости и концентрации. Значит, валять дурака и выключаться раньше времени они не станут. Думаем, можно рассчитывать на победу «Наполи». Коэффициент хороший, превышает двойку.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Фиорентина» — «Наполи» 3 октября 2021 года

«Фиорентина» под руководством Винченцо Итальяно в новом сезоне демонстрирует хорошую игру, однако в стабильности ещё можно добавлять. Вряд ли данного уровня подготовки хватит, чтобы обыграть «Наполи», который просто феноменально начал сезон, победив во всех шести матчах Серии А.



Ставка: победа «Наполи» за 2.04.

Также букмекеры оценили шансы Кокорина забить в ворота «Наполи».