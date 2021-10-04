«Ак Барс» — «Динамо» Минск. Дмитрий Квартальнов не забыл разгром от белорусов

5 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Минск. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 1.50, а успех минского «Динамо» оценён экспертами в 5.35.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Минск 5 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо» Минск будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.21. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.90. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.82.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — «Динамо» Минск (05.10.2021)

Сентябрь пролетел, а октябрь только берёт бразды правления в свои руки. На 5 октября в Континентальной хоккейной лиге намечено четыре противостояния. Отдельное внимание стоит уделить матчу, который откроет вечернюю программу. Казанский «Ак Барс» на своём льду сыграет с минским «Динамо». Начало — в 19:00 мск.

«Ак Барс» после 14 встреч идёт на четвёртой позиции в Восточной конференции, набрав ровно 20 баллов. Отставание от лидирующего «Металлурга» из Магнитогорска составляет четыре пункта. У «Салавата Юлаева» и «Трактора» тоже по 20 баллов, но они провели на одну игру меньше.



В последнее время «барсы» заметно прибавили. В предыдущих восьми матчах уступили всего один раз. В Хельсинки проиграли «Йокериту» (3:4 ОТ). Правда, из-за странной ситуации с вакцинацией бороться пришлось в три звена. Лишь в овертайме немного не повезло — получили буллит в свои ворота. Но характер показали.



Следом по делу обыграли ЦСКА (2:1) на выезде. Помогли удаления у хозяев, суммарно те получили 12 минут штрафа, чего вполне хватило Дмитрию Кагарлицкому, чтобы оформил дубль. А вернувшись домой, подопечные Дмитрия Квартальнова провели матч с «Салаватом Юлаевым» (2:0).

«Зелёное дерби» получилось традиционно нервным, не обошлось и без драк. Под конец первого периода хозяева забили в меньшинстве. Борьба была на каждом сантиметре льда, большое количество удалений тому подтверждение. Вторую шайбу забросили лишь в пустые ворота в концовке. Похвалы заслужил Игорь Бобков, отыгравший «на ноль» и совершивший несколько настоящих спасений.



Минское «Динамо» провело на два матча меньше и сейчас располагается на шестом месте в Западной конференции, набрав 15 очков. От московского «Динамо» отставание — семь пунктов. Потерпели всего лишь пять поражений, что не так уж и много. Последняя серия из трёх матчей выдалась боевой. Сначала дома одолели «Амур» (2:1), затем «Нефтехимик» (3:1).



А в выездной игре с «Сочи» (7:3) забросили семь шайб! Первый период оказался самым скучным из всех, соперники забили всего по голу. После перерыва гостей прорвало. Любопытно, что все три шайбы сочинцы забросили в большинстве, тогда как у минчан из семи в неравных составах — лишь две последние.

Удалений было действительно много. Хозяева суммарно отсидели в боксе 25 минут, гости тоже не отставали — 19 минут. Но по игре команда Крэйга Вудкрофта смотрелась интереснее. Теперь её ждёт выезд в Казань. Соперник серьёзный, за 19 минут штрафа прощать не будет. Поэтому придётся действовать аккуратнее.



«Ак Барс» отдал много сил в «зелёном дерби», но сейчас явно находится на подъёме. Если не брать в расчёт поражение от «Йокерита», то идёт очень хорошо. Соперники уже встречались в сентябре. Тогда победило «Динамо» (5:2), забросив четыре шайбы в третьем периоде, а это дополнительная мотивация для казанцев.

Кажется, нас снова ожидает яркий матч. В последних пяти очных встречах «барсы» выиграли четыре раза, а общий тотал во всех случаях превышал 4.5 шайбы. Плюс казанская команда идёт на серии из пяти домашних побед. А вот «Динамо» на выезде не блещет. В пяти встречах проиграли дважды. Самое крупное было в матче с «Автомобилистом» — 3:7. Хотя на деле всё шло не так плохо, как может показаться по счёту.



Подопечные Дмитрия Квартальнова уже не те, что были в начале сентября. А минчанам нужно что-то делать с эмоциями, 19 минут штрафа — это много. Мы бы рассмотрели победу «Ак Барса» с форой (-1.5) за коэффициент 1.93. Альтернативный вариант — взять тотал больше 4.5 шайбы за 1.70. Ждём веселья.

«Ак Барс» — «Динамо» Минск: прогноз и ставка на матч КХЛ 5 октября 2021 года

Обе команды последние матчи проводят здорово. Но соперники у «Ак Барса» были крепче, нежели у «Динамо». В очных встречах перевес на стороне казанцев, да и с мотивацией после разгромного поражения в сентябре проблем возникнуть не должно. Они сейчас набрали неплохой ход, яркий матч болельщикам практически обеспечен.



Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 1.93.