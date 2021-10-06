«Амур» — «Трактор». Челябинцы выбьют хабаровчан из зоны плей-офф КХЛ

7 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Амур» — «Трактор». Начало встречи — в 12:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу челябинцев в основное время можно с коэффициентом 2.01, а успех команды из Хабаровска оценён экспертами в 3.15.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Амур» — «Трактор» 7 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Амур» — «Трактор» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.76, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.11. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.10. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.85.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Амур» Хабаровск — «Трактор» Челябинск (07.10.2021)

Новый сезон в Континентальной хоккейной лиге набрал приличный ход. Сетовать на отсутствие сыгранности составов нельзя, уже можно подмечать некоторые тенденции. На 7 октября запланировано четыре встречи. Раньше всех начнут в Хабаровске: местный «Амур» примет челябинский «Трактор». Первое вбрасывание состоится в 12:00 мск.

Михаил Кравец начал работу в «Амуре» с выездной серии. За четыре игры удалось одолеть лишь китайский «Куньлунь» (2:0). А возвращение домой, судя по всему, пошло команде на пользу. На прошлой неделе она одержала три победы, все за пределами основного времени.



Сначала над «Торпедо» (4:3 ОТ), затем в серии буллитов над рижским «Динамо» (3:2 Б). А в последнем случае хабаровчане взяли два очка с «Витязем» (2:1 Б). С первых минут соперники имели шансы открыть счёт, но сделали это гости лишь под занавес второго периода.



Ответ хозяев последовал через 26 секунд после начала третьего периода. Могли вырваться вперёд, но гол отменили. Пришлось снова ждать послематчевую серию буллитов. В ней всё сложилось. Как видно, с характером тут полный порядок. Терпят, бьются, дожимают.

Теперь «Амур» запрыгнул на восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе 11 баллов. Дальневосточный клуб опережает «Барыс» на один пункт, а отставание от идущего шестым «Авангарда» — всего два. Но казахстанцы сыграли на один матч меньше, а омичи — на два.



«Трактор» опережает «Амур» на Востоке сразу на 11 очков и делит вторую строчку с «Салаватом». За 14 встреч всего четыре поражения. Два из них случились относительно недавно: с «Торпедо» (2:5) и СКА (3:4 Б). В последних двух домашних встречах взяли верх над «Авангардом» (4:3) и «Йокеритом» (3:2 Б). Хотя без везения не обошлось.



С финнами челябинцы открыли счёт уже на второй минуте. В начале второго периода удвоили преимущество. Но за расслабленность «джокеры» наказали через три минуты, а в третьем периоде вовсе сравняли счёт. В овертайме хозяев спасла штанга, равно как и в серии буллитов. Последнюю попытку «Йокерита» остановила именно она. А Томаш Гика сыграл хладнокровно.

Любопытно, что именно с «Трактора» началась победная серия финнов из 11 матчей. На них и закончилась. Теперь подопечные Анвара Гатиятулина летят в далёкий Хабаровск. В целом они выступают очень неплохо, хотя два поражения подряд смазали статистику. Но удалось оперативно вернуть себе очки.

«Амур» не такой сильный соперник, зато идёт на серии из трёх домашних побед. Наверняка будет в хорошем настроении. Правда, результативность очень слабая — всего 26 заброшенных в 14 играх. Челябинцы последние два матча в гостях проиграли, но на выезде местами играют даже лучше. Бросают значительно чаще, из 42 шайб 26 забросили именно в гостях.

Можно было бы взять итоговую победу «Трактора», но коэффициент низкий — 1.49. Альтернатива — Х2 и тотал меньше 5.5 шайбы за 1.95. Выглядит куда интереснее. Как минимум не проиграть в основное время челябинцы могут, но слишком много голов не ждём.



Хозяева в атаке радуют не так часто, а гостям наверняка будет непросто выкладываться на полную после перелёта. Подопечные Анвара Гатиятулина знают толк в обороне. С «Йокеритом» совладали, а у «тигров» атакующий потенциал гораздо скромнее.

«Амур» — «Трактор»: прогноз и ставка на матч КХЛ 7 октября 2021 года

«Амур» с тремя победами дома кряду должен дать бой чёрно-белым. Но всё же состав у гостей посолиднее, да и результативность выше. Матч наверняка получится интересным, но большого количества голов не ждём. Хабаровчане, конечно, упрутся, однако больше одной-двух шайб вряд ли сообразят. Думаем, «Трактор» без очков не останется.



Ставка: «Трактор» не проиграет и тотал меньше 5.5 шайбы за 1.95.