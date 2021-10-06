Бельгия — Франция. «Золотое» поколение бельгийцев так ничего и не выиграет!

7 октября состоится матч полуфинала Лиги наций Бельгия — Франция. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.58. Успех бельгийцев оценён экспертами в 3.12. Ставки на ничью принимаются за 3.26.

Коэффициенты букмекеров на матч Бельгия — Франция 7 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Бельгия — Франция получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют французы, сыграет коэффициент 1.35. Гол бельгийцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.44. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз матча полуфинала Лиги наций Бельгия — Франция (07.10.2021)

Клубный футбол взял паузу, наступило время обратиться к состязаниям сборных. На этой неделе состоится две полуфинальные встречи Лиги наций, в одной из которых за путёвку в финал сразятся сборные Бельгии и Франции. Матч пройдёт в Италии на арене «Ювентус Стэдиум». Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Сборная Бельгии в последнее время выглядит немного странно. Часто отсутствует Кевин Де Брёйне, умеющий отлично обострить игру. Также нередко пропускал матчи квалификации ЧМ-2022 лучший бомбардир в истории сборной Ромелу Лукаку, который забил за национальную команду уже 67 мячей.



По ходу отборочного турнира чемпионата мира — 2022 Роберто Мартинес регулярно экспериментировал, доверяя более молодым исполнителям. Однако эти эксперименты не лучшим образом могут сказаться на тонусе и сыгранности основных футболистов, которым сейчас предстоит столкнуться с грозной сборной Франции.



В последней игре с Беларусью (1:0) играл фактически второй состав. Понятно, что резервистам необходимо давать шанс в первой команде. Между тем, «золотое» поколение «дьяволов» постепенно приближается к закату, а трофеев на международной арене до сих пор нет. Лига наций — чуть ли не последний реальный шанс для большинства футболистов.

Дидье Дешам более трепетно относился к матчам квалификации ЧМ-2022. Более того, он решительно настроен забрать 71-сантиметровый трофей Лиги наций из стерлингового серебра, о чём недавно высказывался в интервью. Нужно закрыть неудачу на Евро.



В последнем матче отборочного турнира ЧМ-2022 подопечные Дидье Дешама ожидаемо обыграли сборную Финляндии (2:0). После шести туров занимают первую строчку в группе, набрав 12 очков. Не лучший показатель, ведь конкуренты откровенно слабые. Состав гораздо мощнее, а осечек много.



Впрочем, это объяснимо. После Евро-2020 из-за нереализованного пенальти в ворота сборной Швейцарии на Килиана Мбаппе набросились фанаты с оскорблениями. Форвард накануне даже рассуждал о возможном завершении международной карьеры. В общем, ситуация непростая.

Стоит отметить, что французы были не совсем стабильны в атаке, иногда случаются осечки, несмотря на звёздную линию нападения. Зачастую не хватает реализации. Но в защите и полузащите видимых проблем не наблюдается. Дидье Дешам часто варьирует схему игры, подстраивается под соперников, что приносит свои плоды.

На наш взгляд, вполне можно рискнуть и проверить победу Франции за коэффициент 2.58. Вариант попроще — Ф2 (0) за 1.81. Даже если Мбаппе всё же решит взять паузу в национальной команде, тренерский штаб всегда может рассчитывать на Карима Бензема.



Нападающий мадридского «Реала» в нынешнем сезоне набрал великолепную форму. В 10 играх испанской Примеры забил 10 голов и отдал семь результативных передач. При этом недавно поставил рекорд Лиги чемпионов, забив в 17-м розыгрыше турнира подряд.



Думается, у Тибо Куртуа намечается трудный вечер. Франция забивает не так много, зато очень мотивированная после неудачи на чемпионате Европы. Видимо, квалификация ЧМ-2022 — слабый раздражитель для подопечных Дидье Дешама. А вот звёздные бельгийцы — совсем другое дело.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Бельгия — Франция 7 октября 2021 года

Сборной Франции стоит добавить в завершении атак, однако это не должно стать проблемой для Дидье Дешама. Подбор исполнителей у французов потрясающий. А вот у Бельгии единственное достижение — бронза на чемпионате мира 2018 года. «Золотое» поколение приближается к закату, а трофеев нет. Похоже, Лига наций им тоже не покорится.



Ставка: победа Франции за 2.58.

Где покажут матч Бельгия — Франция?