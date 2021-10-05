Италия — Испания. Сергей Карасёв порадует Роберто Манчини и Луиса Энрике

6 октября состоится матч полуфинала Лиги наций Италия — Испания. Начало игры — в 21:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу Италии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех Испании оценён экспертами в 3.76. Ставки на ничью принимаются за 3.22.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Наций Италия — Испания 6 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Италия — Испания получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.30. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз полуфинального матча Лиги наций Италия — Испания (06.10.2021)

Клубный футбол ушёл на перерыв, пришла пора для национальных сборных. Сначала возвращается Лига наций. Нам предстоит увидеть сражения двух пар за выход в финал второго розыгрыша. Первыми определят финалиста Италия и Испания. Стартовый свисток запланирован на 21:45 мск.

Итальянцы определённо на подъёме. Не проигрывают уже 37 игр кряду, бывшему тренеру петербургского «Зенита» Роберто Манчини удалось побить мировой рекорд! Под его руководством выигран Евро-2020, в послематчевой серии пенальти в финале одолели англичан. Теперь можно позариться на второй трофей подряд.



В последнем матче Италия крупно обыграла Литву (5:0). Сейчас она является единоличным лидером в группе С отборочного турнира ЧМ-2022. После шести игр в активе 14 очков. Ближайший преследователь — сборная Швейцарии — отстаёт на шесть пунктов. Правда, у швейцарцев есть ещё две игры в запасе.



Разумеется, в полуфинале Лиги наций соперник мощнее — сборная Испании. Играть будут в Милане, на легендарном стадионе «Сан-Сиро», что является отличным бонусом. Всё-таки испанцы дома выглядят лучше, в начале сентября на выезде даже уступили Швеции (1:2).

Из кадровых проблем хозяев можно выделить разве что потерю форварда Чиро Иммобиле, который пропустит остаток розыгрыша из-за травмы. Впрочем, его готов заменить Мойзе Кин, отметившийся дублем в ворота сборной Литвы. Так что серьёзной головной боли у Роберто Манчини возникнуть не должно.



Сборная Испании смотрится менее оптимистично. Надо напомнить, что в полуфинале Евро-2020 она уступила именно Италии, причём в серии пенальти. Есть шанс отомстить в Лиге наций, хотя взломать столь крепкую оборону противника будет непросто. Даже привычно много контролируя мяч.



Испанцы без труда одолели Косово (2:0), однако теперь придётся обойтись без Маркоса Льоренте, вместо которого вызван Брайан Хиль. Также в лазарет попал Браис Мендес, который, в свою очередь, заменил травмированного Педри. Вместо него взяли Серхи Роберто. Травм много, ослабленная линия полузащиты может стать ахиллесовой пятой.

Луису Энрике приходится часто проводить ротацию, без травмированных игроков его команда смотрится не такой грозной. В отличие от итальянцев, легко решивших задачу с травмой Чиро Иммобиле. Испанцы же получили сразу несколько ударов по основному составу, полноценно восполнить потери будет трудно.

Сборная Италии при Роберто Манчини отлично обороняется и вряд ли предоставит свободу оппоненту. При этом у самой сборной Испании с созиданием в последнее время проблемы, академический контроль мяча не приносит результата. Думаем, можно даже проверить лобовую победу хозяев за коэффициент 2.35.

Любопытно, что на прошлой очной встрече сборных резервным арбитром был назначен Сергей Карасёв. Теперь он выйдет на поле в качестве главного. Российский судья сумел зарекомендовать себя как грамотный специалист, чью работу хорошо оценивали даже иностранные болельщики.



На Евро-2020 он себя показал, матч за Суперкубок Европы — 2021 отработал хорошо. Похоже, окончательно вошёл в число элитных судей УЕФА! Словом, спорного и скандального судейства не ждём. Только яркий и корректный футбол.

Прогноз и ставки на матч Лиги наций Италия — Испания 6 октября 2021 года

Сборная Италии под руководством Роберто Манчини выглядит отлично: взяла Евро-2020, побила мировой рекорд по длительности беспроигрышной серии. Чемпионский состав выглядит бодро, вполне может рассчитывать на успех у себя дома. А вот у Испании пока что есть проблемы, травмы дают о себе знать. Пожалуй, шансы хозяев тут выше.



Ставка: победа Италии за 2.35.

Где смотреть матч Италия — Испания?