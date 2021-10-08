Финляндия — Украина. Новый главный тренер украинцев умеет не только говорить

9 октября состоится матч шестого тура квалификации ЧМ-2022 Финляндия — Украина. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу украинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех финнов оценён экспертами в 3.64. Ставки на ничью принимаются за 3.34.

Коэффициенты букмекеров на матч Финляндия — Украина 9 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч Финляндия — Украина не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.50, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.66. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 2.03.

Анализ и прогноз матча 6-го тура квалификации ЧМ-2022 Финляндия — Украина (09.10.2021)

Клубный футбол взял паузу, время обратиться к делам национальных сборных. Битва за путёвки в Катар в самом разгаре. 9 октября состоится целых 14 встреч. В группе D среди прочих Финляндия в Хельсинки примет Украину. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

В группе накалëнная обстановка, уверенно себя может чувствовать разве что лидирующая Франция. Да и то — с некоторыми оговорками. Сборная Украины после пяти туров квалификации ЧМ-2022 имеет в своём активе пять ничейных результатов! Общий счёт — 6:6. Отставание от французов составляет уже семь пунктов.



В пятом туре розыгрыша жёлто-синие снова столкнулась с Францией. И снова матч закончился ничьей (1:1). Отметился Николай Шапаренко, забивший точным ударом в ближнюю девятку. Но если в конце марта, скорее, повезло, то в сентябре отобрали очки у чемпионов мира по делу. Очень неплохо действовали вторым номером.



Как видно, украинцы забивают даже в ворота Уго Льориса, но высокой результативностью похвастать не могут. Голов зачастую и не хватает для побед. На Евро-2020 команда, конечно, показала чего стоит. Даже с относительно низкой результативностью удалось дойти до четвертьфинала. Но то было ещё при Андрее Шевченко.

После Евро-2020 в тренерском штабе произошли изменения. У руля встал Александр Петраков, на которого сразу же набросились журналисты. Сейчас критика в основном связана с отсутствием в составе Руслана Малиновского, основообразующего игрока при Шевченко. Отношения тренера и футболиста обсуждают постоянно.



Вообще с молодёжной сборной Александру Петракову в 2019 году удалось выиграть чемпионат мира. Понятно, что в работе со взрослыми спортсменами своя специфика, но сомневаться в компетентности специалиста особых поводов нет. Хотя, помимо резких высказываний, Петраков отметился пока лишь двумя ничейными результатами.



Про вполне успешную игру с французами мы уже сказали, а до неё сборная Украины упустила победу в матче со сборной Казахстана (2:2). Открыла счёт на второй минуте. Имела преимущество по ударам в сторону ворот, но казахстанцы отыгрались за 15 минут до конца встречи. А уже в добавленное время соперники снова обменялись голами.

Сборная Финляндии же после четырёх игр квалификации ЧМ-2022 выглядит не так плохо, проиграла только Франции (0:2). Сейчас находится на хвосте у Украины с пятью набранными очками и даже имеет неплохие шансы на второе место. Есть ведь ещё матч в запасе. Хотя стабильности, конечно, не хватает.

Подопечным Маркку Канервы не удалось выйти из группы на Евро-2020. Вместо них в плей-офф как раз поехали украинцы, которые оказались лучше по разнице забитых и пропущенных. Несмотря на наличие в линии нападения такого фактурного нападающего, как Теэму Пукки, голов мало.



Финляндия довольно крепка в обороне, но также можно сказать и про другие сборные. Например, Францию, а она от Украины пропустила. Финнам не хватает уверенности в атаке, и это может сыграть ключевую роль. Конечно, можно поставить на очередную ничью, которая станет для украинцев шестой кряду в отборе к ЧМ-2022.



Однако мы бы взяли лобовую победу Украины за коэффициент 2.40. Вариант с подстраховкой — Ф2 (0) за 1.68. Кроме Малиновского, Александру Петракову не поможет и Александр Зинченко, который восстанавливается после травмы. Но даже так украинцы смотрятся бодро, а игровые ресурсы финской команды не впечатляют.

Прогноз и ставки на матч квалификации ЧМ-2022 Финляндия — Украина 9 октября 2021 года

Украина под руководством Александра Петракова только начинает свой путь. На нового главного тренера оказывается сильное давление, специалисту есть что доказывать. А матч с Финляндией может стать отправной точкой. У Финляндии проблемы с результативностью, отобрать очки у украинцев будет очень сложно.



Ставка: победа Украины за 2.34.

Прогноз Максима Калиниченко на матч Финляндия — Украина.