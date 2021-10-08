«Динамо» Москва — «Северсталь». Вадим Шипачёв исправится за разгром от ЦСКА в дерби

9 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Северсталь» Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 1.45, а успех «Северстали» оценён экспертами в 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — «Северсталь» 9 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Динамо» — «Северсталь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.36. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.15. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.76.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Динамо» Москва — «Северсталь» Череповец (09.10.2021)

9 октября в Континентальной хоккейной лиге состоятся шесть встреч. Отдельное внимание уделим противостоянию московского «Динамо» и «Северстали», которое пройдёт на льду «ВТБ-Арены». Первое вбрасывание запланировано на 17:00 мск. Москвичам нужно возвращаться в победную колею.

После 14 встреч они идут на второй позиции в Западной конференции. В активе 22 балла. Отставание от «Йокерита» составляет всего один пункт, но вплотную подобрался санкт-петербургский СКА, у которого после 14 игр в активе 21 очко. То есть права на ошибку у бело-голубых теперь нет.



Всему виной последняя домашняя серия, где подопечные Алексея Кудашова смогли взять лишь два балла из шести. Сначала одолели «Барыс» (3:1), но следом проиграли «Металлургу» (2:4, матч-штраф Вадима Шипачёва подкосил команду), а затем не заладилось в дерби с ЦСКА (0:3).



Не был заметен избежавший дисквалификации Вадим Шипачёв, а армейцы, напротив, реализовали свои моменты. Забросили сначала в середине второго периода, затем ещё две шайбы во второй половине третьего периода. Последняя шайба влетела уже в пустые ворота. «Динамо» сильно подвела реализация большинства: все четыре попытки — в молоко. По собственным меркам это слишком плохо.

«Северсталь» после 14 матчей идёт девятой на Западе, набрав 13 баллов. До зоны плей-офф не хватает одного пункта. Три поражения подряд, хотя перед этим шла на четырёхматчевой серии побед. Сначала на выезде череповчане проиграли финскому «Йокериту» (1:4), затем — московскому «Спартаку» (0:2).



Вернувшись домой, натерпелись от «Локомотива» (1:5). Первый период получился ярким, соперники обменялись шайбами в неравных составах. После второго гола гостей Константина Шостака на воротах сменил Дмитрий Шугаев. Правда, «Локо» это не смутило — во втором периоде отгрузил ещё две шайбы. А на 49-й минуте — ещё одну.

Теперь «Северсталь» ждёт выезд в Москву. Команда чуть ли не самая молодая в КХЛ. Видно, что потенциал есть, но против более крепких соперников сразу проседает. С учётом того, что впереди грозный оппонент, в топ-8 конференции в ближайшее время можно и не вернуться.



Подопечные Андрея Разина, конечно, борются, но класс сейчас слишком разный. Тем более без основного вратаря, ведь Владислав Подъяпольский продолжает восстановление после полученной в межсезонье травмы. Шостак и Шугаев смотрятся неплохо, но стабильности не хватает.



«Динамо» выглядит куда лучше. Последние два поражения от грандов КХЛ подпортили впечатление. Что ж, есть отличный шанс вернуться в победную колею. Тем более череповчане забивают реже всех в КХЛ. К большой радости Ивана Бочарова. Плюс в очных встречах в последнее время перевес на стороне москвичей.

Мы бы подумали над комбинированной ставкой «победа «Динамо» + тотал больше 3.5 шайбы» за коэффициент 1.75. При такой неуверенной игре череповчан сомневаться в успехе крепких бело-голубых трудно. При этом ждём довольно результативный хоккей. Больше хозяев на данный момент забивает лишь «Металлург».

«Динамо» М — «Северсталь»: прогноз и ставка на матч КХЛ 9 октября 2021 года

Фаворит встречи очевиден, хотя с результативностью у «Динамо» в последних двух матчах не так хорошо. Впрочем, сейчас Вадим Шипачёв должен проснуться. Есть шанс упрочить преимущество в гонке бомбардиров. «Северсталь» пропускает неохотно, но с грандами не может сдержать натиск. Да и сами забивают нечасто. Плюс состав у бело-голубых заметно серьёзнее. Играем П1 через верх по голам.



Ставка: победа «Динамо» + тотал больше 3.5 шайбы за 1.75.