Словения — Россия в отборе ЧМ-2022 и ЦСКА — «Спартак» в КХЛ: что смотреть 11 октября

Вот уже и треть октября позади. На футбольной арене сейчас международный перерыв, национальные сборные играют в Европе, Америке и даже Африке. Впрочем, в других видах спорта событий тоже хватает. Рассказываем о самых интересных для ставок матчах, которые запланированы на понедельник, 11 октября.

На что ставить в футболе 11 октября

Внимание отечественных болельщиков будет приковано к матчу Словения — Россия в отборе к ЧМ-2022, который пройдёт в памятном для россиян Мариборе. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 мск, так что первый рабочий день едва ли сможет помешать просмотру. Ситуация в таблице напряжённая, три очка нужны всем.

Подопечным Валерия Карпина — чтобы не отставать от сборной Хорватии. Ведь шансы на прямую путёвку в Катар до сих пор остаются. Правда, для этого необходимо всего-то добыть три победы в трёх оставшихся турах квалификации. Однако словенцы имеют свой интерес: теоретически до сих пор могут зацепиться за топ-2 группы Н.



Помимо россиян, в восьмом туре отборочного раунда ЧМ-2022 сыграют ещё 20 национальных команд, а это — ровно 10 пар. Выделить стоит встречу Хорватия — Словакия. Разумеется, ждём осечки прямых конкурентов. Хотя подопечные Златко Далича заметно разыгрались, в последних двух матчах забили шесть безответных мячей.

На что ставить в хоккее 11 октября

В Континентальной хоккейной лиге без изменений, играют каждый день. Понедельник на события гораздо богаче, чем прошедшее воскресенье. На 11 октября запланировано сразу шесть матчей, ровно половину из которых пропускать точно не стоит. Хотя, к сожалению, придётся выбирать, поскольку старт примерно в одно время.



В 19:00 мск начнётся столичное дерби: ЦСКА примет московский «Спартак». Некоторые пророчат отставку Сергея Фёдорова, но пока что армейцы по результатам выглядят чуть складнее красно-белых. Да и одно дерби Борис Миронов уже проиграл. Так что вопрос, кто первый лишится своей должности (и лишится ли вообще), остаётся открытым.

Два других противостояния стартуют в 19:30 мск. Екатеринбуржский «Автомобилист» пожалует в Балашиху, где до сих пор квартируется омский «Авангард». А ярославский «Локомотив», который явно прибавил при Игоре Никитине, примет на «Арене-2000» московское «Динамо». Бело-голубые немного забарахлили, но всё равно лидируют на Западе.

На что ставить в теннисе 11 октября

В начале октября стартовал турнир в Индиан-Уэллсе. 4 октября началась квалификации в одиночном разряде среди женщин, а 5 октября — среди мужчин. Сейчас спортсмены и спортсменки добрались до третьего круга. Самое интересное только начинается.



На данном этапе стоит отметить пару матчей, которые состоятся 11 октября. Россиянки Дарья Касаткина и Анна Калинская будут пробовать свои силы в схватках с Анжеликой Кербер и Викторией Голубич соответственно. В обоих случаях начало запланировано на 21:00 мск.

На что ещё ставить 11 октября

Поклонники баскетбола могут обратить внимание на матч второго тура Лиги чемпионов ФИБА «Остенде» — «Страсбург», который стартует в 21:00 мск. А любители фигурного катания смотрят второй этап Кубка России — 2022. В расписании произвольный танец у юниоров, а далее — короткая программа у мужчин и у женщин.