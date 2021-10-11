«Салават Юлаев» — «Ак Барс». Уфимцы не отдадут второе «зелёное дерби» за неделю

12 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 2.37, а успех «Ак Барса» оценён экспертами в 2.86.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» 12 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.99, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.33. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.90.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Ак Барс» Казань (12.10.2021)

На 12 октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано пять встреч. «Салават Юлаев» на льду «Уфа-Арены» примет казанский «Ак Барс». Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск. Болельщики не успели отойти от прошлого «зеленого дерби», как снова придётся запасаться валерьянкой.

«Салават Юлаев» после 16 игр идёт на третьей позиции в Восточной конференции, набрав 24 балла. Отставание от «Металлурга» достигло четырёх пунктов. После поражения на выезде в «зеленом дерби» от «Ак Барса»(0:2) уфимцы одолели «Сочи» (3:0) и «Йокерит» (3:2 ОТ).



Однако в последней домашней игре со СКА подопечные Томи Лямся крупно проиграли (0:5). Уже в первом периоде гости забросили две шайбы, одну из которых в большинстве. Во втором периоде зелёные вроде бы проснулись. Правда, на 39-й минуте прозевали забег Владислава Цицюры, который забросил третью шайбу.



В заключительном периоде петербуржцы не остановились. Отгрузили ещё две шайбы, доведя счёт до крупного. Вопрос к большинству «Салавата»: четыре неудачные попытки. Шайба в ворота, откровенно говоря, не шла, что впоследствии отметил и сам главный тренер уфимской команды. А ведь так хорошо начался сезон.

«Ак Барс» после 17 встреч идёт на четвёртом месте в конференции, набрав 23 балла. На один пункт отстаёт от предстоящего соперника. Подняться удалось благодаря ряду побед. Правда, последняя домашняя серия выдалась не очень результативной. «Зелёное дерби» у «Салавата» (2:0) забрали, но проиграли минскому «Динамо» (3:4 ОТ) и «Металлургу» (1:3).

А накануне с «Барысом» казанцы устроили марафон щедрости, забросив на двоих девять шайб за два периода. Уже в первом обменялись голами, счёт на табло было 2:1 в пользу гостей. Дальше казанцы только добавили, успокоились лишь к третьему отрезку. Итоговые 6:3 должны добавить настроения.



Теперь подопечные Дмитрия Квартальнова поедут в Уфу, чтобы повторить недавний успех в дерби. Правда, «Салават Юлаев» вряд ли будет согласен. Да, кадровые потери серьёзные. Без того же Кадейкина второе звено моментально развалилось, а лидеры тянут далеко не всегда.



Самое время показать характер. Вроде бы делать выводы и возвращать долги до этого получалось неплохо. Например, недавно обыграли «Йокерит», который по последним личным встречам имел колоссальное преимущество — пять побед кряду. И ничего — дожали, доработали.

Кроме того, на своём льду башкирский клуб редко уступал в дерби. Одержал пять побед в шести предыдущих домашних матчах с «Ак Барсом» в регулярке. Да и наверняка захочет поквитаться за недавнее поражение в Казани. Поэтому мы бы рассмотрели итоговую победу «Салавата Юлаева» за 1.86. Закрыть 0:5 от СКА — дело чести.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 12 октября 2021 года

Недавнее поражение в «зелёном дерби» «Салават Юлаев» наверняка не забыл. Делать выводы подопечные Томи Лямся умеют, мотивация после 0:5 от СКА зашкаливает. Плюс на стороне уфимцев родные стены и статистика очных встреч. Вероятно, за пределами основного времени, но брать реванш у «Ак Барса» они должны. Хотя на фоне кадровых потерь, конечно, потребуются колоссальные усилия.



Ставка: итоговая победа «Салавата Юлаева» за 1.86.