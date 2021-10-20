ПСВ — «Монако». Александр Головин, мы очень соскучились!

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ПСВ — «Монако», 21 октября 2021 года, прогноз на матч Лиги Европы, прямая трансляция, смотреть онлайн, какой канал

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Михаил Коробов
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21 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы ПСВ — «Монако». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех французов оценён экспертами в 3.32. Ставки на ничью принимаются за 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч ПСВ — «Монако» 21 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч ПСВ — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы ПСВ Эйндховен — «Монако» (21.10.2021)

Лига Европы. Группа B. 3-й тур
21 октября 2021, четверг. 22:00 МСК
ПСВ Эйндховен
Эйндховен, Нидерланды
Не начался
Монако
Монако, Монако

Клубный футбол снова встречает Лигу Европы. 21 октября состоится сразу 14 матчей третьего тура группового этапа. Среди прочих голландский ПСВ примет на стадионе «Филипс» французский «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Единоличный лидер в группе В пока так и не объявился.

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ПСВ весьма успешно выступает в голландской Эредивизи. В девяти турах подопечные Роджера Шмидта одержали семь побед и на данный момент занимают вторую строчку в турнирной таблице. Первым идёт «Аякс». Прошлый сезон был завершён аналогичным образом, угнаться за принципиальным противником не удаётся.

В нынешнем розыгрыше отставание от заклятого конкурента составляет всего один балл, однако у амстердамцев невероятно велика разница забитых и пропущенных мячей (+30). Обойти будет очень непросто, хотя шанс взять титул имеется. Для этого придётся добавить как минимум в оборонительном компоненте.

В последних двух турах чемпионата Нидерландов от рук ПСВ пали «Спарта» из Роттердама (2:1) и «Зволле» (3:1). В атаке полный полный порядок, а вот пропускает клуб частенько. Защитной линии есть чему поучиться у лидирующего «Аякса», пропустившего всего два раза за девять туров.

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Тем не менее в Лиге Европы достижения ПСВ внушительные. Уверенная победа над австрийским «Штурмом» (4:1) и ничья с испанским «Реалом Сосьедад» (2:2). Во втором случае оппоненту повезло наиграть на очки. Всё время инициативой владели голландцы, нанесли больше ударов и чаще контролировали мяч.

«Монако» не так хорош на внутренней арене, в последних двух турах одержал победу над устроившимся неподалеку от зоны вылета «Бордо» (3:0) и проиграл нестабильному «Лиону» (0:2). Наметился кратковременный кризис, слабая игра в атаке отчасти обусловлена травмой Александра Головина, который только недавно вернулся в общую группу. Участие в игре остаётся под вопросом.

Монегаски занимают в турнирной таблице чемпионата Франции десятую строчку. После 10 туров в активе 14 набранных баллов. Отставание от лидирующего «ПСЖ» растёт, сейчас составляет 13 очков. Прогноз на будущее не особо оптимистичен. Хорошо, если удастся попасть в зону еврокубков по итогу сезона.

Подопечные Нико Ковача, как и ПСВ, довольно успешно выступили в первых двух турах группового этапа Лиги Европы. Добыли ничейный результат против «Реала Сосьедад» (1:1) и обыграли «Штурм» (1:0). Однако в Эйндховене будет тяжело: у голландцев хорошая атакующая линия, трудности неизбежны.

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Хотя нападение монегасков тоже не слабое, «Бордо» не даст соврать. ПСВ тоже не обойтись без проблемы. Пропускает клуб достаточно, но и сам отличиться наверняка сможет. Можно рискнуть и поставить на победу ПСВ, который довольно хорош и выглядит небольшим фаворитом. Но мы бы взяли «обе забьют» за коэффициент 1.67. Ждём яркий матч.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы ПСВ — «Монако» 21 октября 2021 года

ПСВ весьма хорош в нападении, прилично забивает, держится на второй позиции Эредивизи и демонстрирует открытый футбол. Но, как и «Монако», голландский коллектив испытывает трудности в обороне, часто пропускает. Монегаски в свою очередь хоть и не забили «Лиону», тоже бились бодро, моменты наверняка возникнут и в грядущей встрече. Голы в обе стороны — рабочий вариант.

Ставка: обе забьют за 1.67.

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