ПСВ — «Монако». Александр Головин, мы очень соскучились!

21 октября состоится матч третьего тура группового этапа Лиги Европы ПСВ — «Монако». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу голландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех французов оценён экспертами в 3.32. Ставки на ничью принимаются за 3.64.

Коэффициенты букмекеров на матч ПСВ — «Монако» 21 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч ПСВ — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.09. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.34. Поставить на «обе забьют» можно за 1.67.

Анализ и прогноз матча Лиги Европы ПСВ Эйндховен — «Монако» (21.10.2021)

Клубный футбол снова встречает Лигу Европы. 21 октября состоится сразу 14 матчей третьего тура группового этапа. Среди прочих голландский ПСВ примет на стадионе «Филипс» французский «Монако». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Единоличный лидер в группе В пока так и не объявился.

ПСВ весьма успешно выступает в голландской Эредивизи. В девяти турах подопечные Роджера Шмидта одержали семь побед и на данный момент занимают вторую строчку в турнирной таблице. Первым идёт «Аякс». Прошлый сезон был завершён аналогичным образом, угнаться за принципиальным противником не удаётся.



В нынешнем розыгрыше отставание от заклятого конкурента составляет всего один балл, однако у амстердамцев невероятно велика разница забитых и пропущенных мячей (+30). Обойти будет очень непросто, хотя шанс взять титул имеется. Для этого придётся добавить как минимум в оборонительном компоненте.



В последних двух турах чемпионата Нидерландов от рук ПСВ пали «Спарта» из Роттердама (2:1) и «Зволле» (3:1). В атаке полный полный порядок, а вот пропускает клуб частенько. Защитной линии есть чему поучиться у лидирующего «Аякса», пропустившего всего два раза за девять туров.

Тем не менее в Лиге Европы достижения ПСВ внушительные. Уверенная победа над австрийским «Штурмом» (4:1) и ничья с испанским «Реалом Сосьедад» (2:2). Во втором случае оппоненту повезло наиграть на очки. Всё время инициативой владели голландцы, нанесли больше ударов и чаще контролировали мяч.

«Монако» не так хорош на внутренней арене, в последних двух турах одержал победу над устроившимся неподалеку от зоны вылета «Бордо» (3:0) и проиграл нестабильному «Лиону» (0:2). Наметился кратковременный кризис, слабая игра в атаке отчасти обусловлена травмой Александра Головина, который только недавно вернулся в общую группу. Участие в игре остаётся под вопросом.



Монегаски занимают в турнирной таблице чемпионата Франции десятую строчку. После 10 туров в активе 14 набранных баллов. Отставание от лидирующего «ПСЖ» растёт, сейчас составляет 13 очков. Прогноз на будущее не особо оптимистичен. Хорошо, если удастся попасть в зону еврокубков по итогу сезона.



Подопечные Нико Ковача, как и ПСВ, довольно успешно выступили в первых двух турах группового этапа Лиги Европы. Добыли ничейный результат против «Реала Сосьедад» (1:1) и обыграли «Штурм» (1:0). Однако в Эйндховене будет тяжело: у голландцев хорошая атакующая линия, трудности неизбежны.

Хотя нападение монегасков тоже не слабое, «Бордо» не даст соврать. ПСВ тоже не обойтись без проблемы. Пропускает клуб достаточно, но и сам отличиться наверняка сможет. Можно рискнуть и поставить на победу ПСВ, который довольно хорош и выглядит небольшим фаворитом. Но мы бы взяли «обе забьют» за коэффициент 1.67. Ждём яркий матч.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы ПСВ — «Монако» 21 октября 2021 года

ПСВ весьма хорош в нападении, прилично забивает, держится на второй позиции Эредивизи и демонстрирует открытый футбол. Но, как и «Монако», голландский коллектив испытывает трудности в обороне, часто пропускает. Монегаски в свою очередь хоть и не забили «Лиону», тоже бились бодро, моменты наверняка возникнут и в грядущей встрече. Голы в обе стороны — рабочий вариант.



Ставка: обе забьют за 1.67.