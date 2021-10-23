«Барселона» — «Реал». Выиграть «класико» без Лионеля Месси — это фантастика

24 октября состоится матч 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид. Начало игры — в 17:15 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу мадридцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55. Успех каталонцев оценён экспертами в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 3.86.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Реал» Мадрид 24 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Барселона» — «Реал» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.41. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» можно за 1.54.

Анализ и прогноз матча 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» Мадрид (24.10.2021)

Клубный футбол возвращается на внутреннюю арену после еврокубков. 24 октября в 10-м туре испанской Ла Лиги встретятся «Барселона» и «Реал» Мадрид. Это будет первое за долгие годы «эль класико» без участия кого-либо из пары Лионель Месси — Криштиану Роналду. Матч пройдёт на стадионе «Камп Ноу», начало запланировано на 17:15 мск.

«Барселона» после восьми встреч Ла Лиги обустроилась на седьмой позиции с 15 очками, отставание от лидирующего «Реала Сосьедад» составляет пять пунктов. У каталонцев есть ещё матч в запасе, но положение дел всё равно пока не особенно радостное. Хотя во второй половине октября по крайней мере появились поводы для сдержанного оптимизма.



В прошлом туре сине-гранатовые добыли три очка, по делу обыграв на своём поле «Валенсию» (3:1). Однако до этого потерпели поражение от мадридского «Атлетико» (0:2). Тоже без вариантов. Переезд Лионеля Месси во Францию не мог не отразиться на результатах, только сейчас удаётся понемногу выправлять ситуацию.



После победы над «Валенсией» подопечные Рональда Кумана выиграли в Лиге чемпионов у киевского «Динамо» (1:0). Отличился Жерар Пике на 36-й минуте. Соперник не самый сильный, играли так себе, но главное — добыли три очка. Дело в том, что после двух туров шли на последнем месте в группе. А теперь отставание от занимающей вторую позицию «Бенфики» составляет один балл.

Из хороших новостей отметим также недавнее возвращение в строй Серхио Агуэро, который наверняка поможет Мемфису Депаю наладить дела в атакующей линии. Аргентинец мечтал поиграть со своим соотечественником, Месси, но теперь ему предстоит проявлять себя в одиночку. Пару выходов на замену Агуэро уже оформил.



Увы, сине-гранатовые далеки от былых кондиций. В двух первых матчах Лиги чемпионов разгромно уступили «Баварии» (0:3) и «Бенфике» (0:3). Кресло под Рональдом Куманом ходит ходуном, однако объёмная неустойка защищает тренера. Перестройка в самом разгаре, в успех в «эль класико» верится с трудом. Особенно при условии, что в четырёх предыдущих очных встречах «сливочные» набрали 10 очков из 12 возможных.

«Реал» в Примере смотрится лучше, хотя далеко от каталонцев не оторвался. Занимает третье место в таблице с 17 баллами, отстаёт от лидера всего на три пункта. А ведь ещё есть игра в запасе. Клуб неплохо стартовал: в первых семи турах вовсе не знал поражений. Помимо прочего, у мадридцев лучший показатель забитых мячей — целых 22 штуки!

В чемпионате Испании отличная победная серия «сливочных» была прервана ничейным результатом с «Вильярреалом» (0:0), затем вовсе последовало поражение от «Эспаньола» (1:2). Вновь отличился Карим Бензема, но и это не помогло. Оборона всё ещё хромает без Рафаэля Варана и Серхио Рамоса, достойной замены пока что нет. И это ещё Тибо Куртуа достаточно выручает.

Проблемы в обороне тем не менее не мешают идти в списке лидеров Ла Лиги. Тащит команду Бензема, забивший уже девять мячей за восемь туров. Также он отметился голом в недавнем победном матче с «Шахтёром» (5:0) в Лиге чемпионов. Француз находится в отличной форме и точно не даст защитникам каталонцев заскучать.



После обидного поражения от «Шерифа» (1:2) подопечные Карло Анчелотти сбавили обороты в чемпионате Испании. Но после сокрушительной победы над «Шахтёром» можно поверить в то, что они на верном пути. Ставить на лобовую победу гостей, впрочем, не рискнём. «Барселона» тоже понемногу приходит в форму. И вполне способна прыгнуть выше головы в родных стенах.



Но всё же как минимум без очков мадридцы остаться не должны. Мы бы взяли комбинированный вариант «обе забьют + Х2». Коэффициент приятный — 2.21. Альтернатива — победа гостей с нулевой форой за 1.90. По последним очным встречам перевес на стороне «Реала», да и сейчас он выглядит интереснее. А в случае мирного исхода букмекер вернёт деньги.

Прогноз и ставки на матч Ла Лиги «Барселона» — «Реал» Мадрид 24 октября 2021 года

Как и всегда, «эль класико» обещает быть очень зрелищным. «Сливочные» много пропускают, нет качества в защите, зато в атаке хорош Бензема, забивающий чуть ли не в каждом матче. Сине-гранатовые, в свою очередь, не внушают доверия из-за нестабильности. Вроде бы выровнялась атака, забить нынешним мадридцам шансы будут. Но ничья видится потолком. Даже с учётом своего поля.



Ставка: обе забьют + «Реал» не проиграет за 2.21.