«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Криштиану Роналду не может спасать Сульшера каждый раз

24 октября состоится матч девятого тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Начало игры — в 18:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех «Манчестер Юнайтед» оценён экспертами в 3.20. Ставки на ничью принимаются за 3.78. Где смотреть матч «МЮ» — «Ливерпуль»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 24 октября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.56, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.36. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.49.

Анализ и прогноз матча 9-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» (24.10.2021)

Клубный футбол в самом разгаре. Многие испытывают трудности из-за плотного графика, но такова цена участия в еврокубках. В английской Премьер-лиге грядёт девятый тур. На 24 октября запланировано три встречи. Разумеется, главная вывеска: «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Принципиальная дуэль пройдёт на «Олд Траффорд».

«Манчестер Юнайтед» третью игру кряду в чемпионате Англии не может выиграть, что повлекло за собой спуск на шестую строчку турнирной таблицы. За восемь туров манкунианцы заработали лишь 14 баллов. Отставание от лидирующего «Челси» не так уж велико — пять пунктов, но впереди жуткий календарь. А стабильности нет.



Успехи «красных дьяволов» на внутренней арене не впечатляют. Последние три тура сложились следующим образом: два поражения от «Астон Виллы» (0:1) и «Лестер Сити» (2:4), а также ничья с «Эвертоном» (1:1). Страшно представить, как сложится ближайшее противостояние. Они часто пропускают, а «Ливерпуль» ошибок не прощает.



В Лиге чемпионов дела получше. «МЮ» занял вершину таблицы с шестью набранными очками. После неудачного выступления в Швейцарии против «Янг Бойз» (1:2) реабилитировался, одержав волевые победы над «Вильярреалом» (2:1) и «Аталантой» (3:2). В обоих случаях победный гол забивал Криштиану Роналду, который в отличной форме.

Манкунианцы в принципе много забивают, в атакующем плане проблем нет. Но в обороне однозначно имеются недочёты. Часто ошибается вернувшийся после травмы Гарри Магуайр. Рафаэль Варан только восстанавливается от полученной в финале Лиги наций травмы, да и к английскому футболу пока не привык.



У «Ливерпуля» схожая беда, пропускает в последнее время достаточно как в АПЛ, так и в Лиге чемпионов. Если бы не безупречная игра Алисона Бекера в матче с «Атлетико» Мадрид (3:2), в котором удалось вырвать победу, то пропустили бы куда больше. Обороняться красным сейчас труднее, чем атаковать.

От поражений спасает только большое количество забитых мячей. А именно — не менее двух голов в пяти турах АПЛ кряду. В последних трёх матчах подопечные Юргена Клоппа одержали крупную победу над «Уотфордом» (5:0), сыграли вничью с «Брентфордом» (3:3) и «Манчестер Сити» (2:2), тем самым закрепившись на второй строчке. Отставание от лидера — один пункт.



В активе мерсисайдцев также девять очков в Лиге чемпионов. Помимо «Атлетико», обыграли «Милан» (3:2) и «Порту» (5:1). Результативность не просто позволяет держаться на плаву, они всюду в лидерах. Главное — не переставать забивать и по возможности добавить в оборонительном плане.



Против «Манчестер Юнайтед» лёгкой прогулки ждать точно не стоит, противник ослаблен в защите, но очень хорош в атаке, целая обойма высококлассных исполнителей. Лазарет значительно опустел. Маркус Рашфорд, например, вернулся после травмы, причём весьма удачно.

Ждём равной игры, но небольшое предпочтение отдадим всё-таки «Ливерпулю». Верим, что в этой голевой дуэли с такой великолепной формой он забьёт больше, чем пропустит. Думаем, можно даже взять П2 за 2.35. Другой интересный вариант — обе забьют + Х2. Коэффициент тоже приятный — 2.04.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» 24 октября 2021 года

«Манчестер Юнайтед» под руководством Уле-Гуннара Сульшера нередко демонстрирует нестабильность, хорошие выступления чередуются с провальными. Атакующие игроки клуба в полном порядке, а в обороне — беда. Против много забивающего «Ливерпуля» будет очень трудно выстоять. Единственное, на что «красные дьяволы» могут рассчитывать, — что удастся забить больше соперника. Но это вряд ли, учитывая статистику оппонента.



Ставка: победа «Ливерпуля» за 2.35.

Прогноз Артура Петросьяна на матч «МЮ» — «Ливерпуль».

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