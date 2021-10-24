«Авангард» — СКА. Боб Хартли переиграет Валерия Брагина в Балашихе

25 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.53, а успех СКА оценён экспертами в 2.69.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — СКА 25 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Авангард» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.88.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — СКА Санкт-Петербург (25.10.2021)

Октябрь близится к своему логическому завершению. 25 октября в Континентальной хоккейной лиге состоится всего один матч, зато какой! Омский «Авангард» на льду «Арены-Балашиха» сойдётся со СКА из Санкт-Петербурга. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

«Авангард» после 20 игр идёт шестым на Востоке, имея 24 балла. Отставание от «Металлурга» составляет внушительные 12 очков. Не самый приятный результат для действующего чемпиона. Хотя в последнее время омичи набрали ход. Выдали серию из шести ярких побед. Недавняя встреча с «Сочи» (5:4) вовсе вышла на лидирующие строчки новостей. Пусть и во многом благодаря Андрею Назарову.



Не удалось переиграть только «Ак Барс» на выезде (2:3). Казанцы открыли счёт уже на пятой минуте. Ответ «ястребов» последовал в большинстве. Во втором отрезке хозяева забросили ещё две шайбы. Гостям снова пришлось отыгрываться, на это был целый третий период. Но зацепиться за очки не вышло. Заметно уступали в движении.



СКА провёл на одну игру больше и сейчас возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 31 балл. Ближайший преследователь — финский «Йокерит» — отстаёт на два пункта. Как раз в недавней встрече с финнами удалось отнять два очка (2:0). Хотя, надо сказать, в последних пяти играх петербуржцы выиграли лишь три раза.

Сначала подопечные Валерия Брагина обыграли московское «Динамо» (5:3), выдав яркий второй период. Затем в гостях уступили всё тому же «Йокериту» (4:5 ОТ), а после — дома «Барысу» (3:4 Б). Впрочем, проигрывали, как видно, за пределами основного времени. Где-то немного не хватило удачи, но без очков не остались. Что уже как минимум недурно.



А в последней игре крупно одолели несчастный «Куньлунь Ред Стар» (7:0). Уже в первом периоде забросили четыре шайбы. Оставшееся время превратилось в тренировку. Никита Гусев наконец-то открыл счёт результативным действиям за новый клуб. Забросил шайбу с передачи Морозова на исходе 12-й минуты. А через 29 минут сам ассистировал на Ивана.

Теперь армейцев ожидает выезд к «Авангарду». Последние встречи выдались очень богатыми на голы, Никита Гусев снял напряжение. В целом команда хорошо себя показывает как в большинстве, так и в равных составах. «Ястребы» тоже хорошо провели недавний шестиматчевый отрезок. Соперники, правда, были не самыми сильными, но настроение улучшилось. Положение в таблице — тоже.



При этом «Авангард» дома играет очень хорошо. В последних пяти встречах — сплошь победы. А вот СКА за 10 выездов имеет лишь четыре победы в основное время. Зато по недавним очным противостояниям перевес на стороне петербуржцев: выиграли трижды в пяти матчах. Как видно, команды идут очень хорошо, явного фаворита выделить сложно.



Но мы бы всё-таки рискнули и рассмотрели итоговую победу «Авангарда» за коэффициент 1.96. Альтернативный вариант — Ф1 (0) за 1.95. Всё-таки домашняя победная серия действующего обладателя Кубка Гагарина выглядит внушительно. Вряд ли подопечные Боба Хартли останутся без очков на своём льду.

Неплохо смотрится также тотал больше 4.5 шайбы, букмекеры дают на него вполне крепкие 1.90. Причин несколько. В последних играх соперники повадились много забивать. А в подобных матчах скромничать нет смысла. При этом лишь одна из четырёх последних очных встреч оказалась низовой. Так что мы бы рассмотрели и такой вариант.

«Авангард» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 25 октября 2021 года

У СКА на один день больше отдыха, с «Куньлунем» петербуржцы даже не вспотели. Но «Авангард» должен болельщикам за поражение «Ак Барсу». Да и последняя домашняя серия выглядит внушительно. Соперники настроены на победу, но фактор своего льда играет важную роль. Подопечные Боба Хартли в последнее время крайне эффективны в Балашихе.



Ставка 1: итоговая победа «Авангарда» за 1.96.



Ставка 2: тотал больше 4.5 шайбы за 1.90.

Прогноз Владимира Вуйтека на матч «Салават Юлаев» — «Локомотив».