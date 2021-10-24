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«Авангард» — СКА, 25 октября 2021, прогноз и ставка на матч КХЛ, смотреть онлайн, прямая трансляция, какой канал

«Авангард» — СКА. Боб Хартли переиграет Валерия Брагина в Балашихе
Данил Моисеев
«Авангард» — СКА: прогноз на матч КХЛ
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«Авангард» на своём льду одержал пять побед подряд. Валерию Брагину нужно быть осторожным.

25 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.53, а успех СКА оценён экспертами в 2.69.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — СКА 25 октября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч КХЛ «Авангард» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.88.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — СКА Санкт-Петербург (25.10.2021)

КХЛ - регулярный чемпионат
25 октября 2021, понедельник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
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Октябрь близится к своему логическому завершению. 25 октября в Континентальной хоккейной лиге состоится всего один матч, зато какой! Омский «Авангард» на льду «Арены-Балашиха» сойдётся со СКА из Санкт-Петербурга. Первое вбрасывание запланировано на 19:30 мск.

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«Авангард» после 20 игр идёт шестым на Востоке, имея 24 балла. Отставание от «Металлурга» составляет внушительные 12 очков. Не самый приятный результат для действующего чемпиона. Хотя в последнее время омичи набрали ход. Выдали серию из шести ярких побед. Недавняя встреча с «Сочи» (5:4) вовсе вышла на лидирующие строчки новостей. Пусть и во многом благодаря Андрею Назарову.

Не удалось переиграть только «Ак Барс» на выезде (2:3). Казанцы открыли счёт уже на пятой минуте. Ответ «ястребов» последовал в большинстве. Во втором отрезке хозяева забросили ещё две шайбы. Гостям снова пришлось отыгрываться, на это был целый третий период. Но зацепиться за очки не вышло. Заметно уступали в движении.

СКА провёл на одну игру больше и сейчас возглавляет турнирную таблицу Западной конференции, набрав 31 балл. Ближайший преследователь — финский «Йокерит» — отстаёт на два пункта. Как раз в недавней встрече с финнами удалось отнять два очка (2:0). Хотя, надо сказать, в последних пяти играх петербуржцы выиграли лишь три раза.

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Сначала подопечные Валерия Брагина обыграли московское «Динамо» (5:3), выдав яркий второй период. Затем в гостях уступили всё тому же «Йокериту» (4:5 ОТ), а после — дома «Барысу» (3:4 Б). Впрочем, проигрывали, как видно, за пределами основного времени. Где-то немного не хватило удачи, но без очков не остались. Что уже как минимум недурно.

А в последней игре крупно одолели несчастный «Куньлунь Ред Стар» (7:0). Уже в первом периоде забросили четыре шайбы. Оставшееся время превратилось в тренировку. Никита Гусев наконец-то открыл счёт результативным действиям за новый клуб. Забросил шайбу с передачи Морозова на исходе 12-й минуты. А через 29 минут сам ассистировал на Ивана.

Теперь армейцев ожидает выезд к «Авангарду». Последние встречи выдались очень богатыми на голы, Никита Гусев снял напряжение. В целом команда хорошо себя показывает как в большинстве, так и в равных составах. «Ястребы» тоже хорошо провели недавний шестиматчевый отрезок. Соперники, правда, были не самыми сильными, но настроение улучшилось. Положение в таблице — тоже.

При этом «Авангард» дома играет очень хорошо. В последних пяти встречах — сплошь победы. А вот СКА за 10 выездов имеет лишь четыре победы в основное время. Зато по недавним очным противостояниям перевес на стороне петербуржцев: выиграли трижды в пяти матчах. Как видно, команды идут очень хорошо, явного фаворита выделить сложно.

Но мы бы всё-таки рискнули и рассмотрели итоговую победу «Авангарда» за коэффициент 1.96. Альтернативный вариант — Ф1 (0) за 1.95. Всё-таки домашняя победная серия действующего обладателя Кубка Гагарина выглядит внушительно. Вряд ли подопечные Боба Хартли останутся без очков на своём льду.

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Неплохо смотрится также тотал больше 4.5 шайбы, букмекеры дают на него вполне крепкие 1.90. Причин несколько. В последних играх соперники повадились много забивать. А в подобных матчах скромничать нет смысла. При этом лишь одна из четырёх последних очных встреч оказалась низовой. Так что мы бы рассмотрели и такой вариант.

«Авангард» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 25 октября 2021 года

У СКА на один день больше отдыха, с «Куньлунем» петербуржцы даже не вспотели. Но «Авангард» должен болельщикам за поражение «Ак Барсу». Да и последняя домашняя серия выглядит внушительно. Соперники настроены на победу, но фактор своего льда играет важную роль. Подопечные Боба Хартли в последнее время крайне эффективны в Балашихе.

Ставка 1: итоговая победа «Авангарда» за 1.96.

Ставка 2: тотал больше 4.5 шайбы за 1.90.

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