«Вашингтон» — «Детройт». Александр Овечкин не пожалеет американских журналистов

За шесть игр сезона Ови забросил семь шайб. Уэйн Гретцки всё ближе.

28 октября состоится матч регулярного чемпионата НХЛ «Вашингтон» — «Детройт». Начало встречи — в 02:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Кэпиталз» в основное время можно с коэффициентом 1.81, успех «Ред Уингз» идёт за 3.50. Где смотреть матч «Вашингтон» — «Детройт»?

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Детройт Ред Уингз» 28 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон» — «Детройт» 28 октября будет результативным: тотал больше 5.5 гола идёт за 1.55, а тотал меньше 5.5 гола — за 2.29. Гол в первые 10 минут идёт за 1.61, вероятность серии буллитов оценена в 9.70. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.80.

«Вашингтон» — «Детройт»: прогноз на матч регулярного чемпионата НХЛ (28.10.2021)

Бессонные ночи продолжаются. На 28 октября в Национальной хоккейной лиге намечено пять встреч. Отечественным любителям хоккея не стоит проходить мимо. Рекомендуем обратить внимание на противостояние «Вашингтона» и «Детройта», которое пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арена».

«Вашингтон» на старте сезона потерпел лишь два поражения в шести встречах. Сейчас идёт третьим на Востоке, имея 10 баллов из 12 возможных. Обе неудачи состоялись в овертаймах, без очков «столичные» не остались. Особенно неприятной получилась игра с «Калгари», где уступали по ходу 0:3. И дошли до овертайма.

Зато исправились в гостях с «Оттавой», выдав натуральный концерт (7:5). Уже к 16-й минуте гости вели 4:1, хотя во втором периоде немного расслабились. Впрочем, Александр Овечкин помог вернуть лидерство своей команде, забросив даже со сломанной клюшкой! Здорово сыграл Ти Джей Оши, оформивший хет-трик.

«Детройт» идёт девятым в конференции, набрав всего семь баллов. Результаты разделились на три победы и три поражения. В последних трёх встречах клуб выступал неудачно. Сначала дома разгромно проиграл «Калгари» (0:3). Затем на выезде крупно уступил «Монреалю» (1:6), который на старте сезона имел пять поражений подряд.

Благо в гостях смог переиграть несчастный «Чикаго» (6:3). В первом периоде соперники обменялись шайбами. Во втором «Ред Уингз» расправил крылья. Забросили четыре шайбы, одна из которых на счету Владислава Наместникова. Владислав на старте сезона неплох, в шести встречах имеет четыре очка. Для сравнения, в прошлой регулярке за 53 игры набрал всего 17 баллов.

В третьем периоде «Блэкхоукс» постарались отыграться, даже забросили ещё одну шайбу, местами смотрелись остро. Но Лукас Рэймонд, который поймал кураж, был другого мнения. Оформил в итоге хет-трик, забросив последнюю шайбу на 47-й минуте в большинстве. Так и закончили.

Теперь «Детройту» противостоит очень серьёзный соперник. Вторая тройка «Вашингтона» набирает обороты. Ти Джей Оши разыгрался, Дмитрий Орлов отметился результативной передачей в последней встрече, а Александр Овечкин продолжает сокращать отставание от четвёртого места в гонке снайперов. Бедные заокеанские журналисты уже перебрали все возможные и невозможные похвалы, но Ови не планирует останавливаться. Противостоять такой команде очень тяжело.

«Детройт» с сезона-2016/2017 не выходил в плей-офф и находился в числе аутсайдеров. В очных противостояниях в десяти встречах восемь раз одерживал победу «Вашингтон». При этом обе команды последние две встречи проводят с высоким тоталом. В личных противостояниях последние три матча тоже оказались результативными, с тоталом выше 5.5 шайбы.

Поэтому интересно смотрится тотал больше 6 шайб за 1.79. Статистика очных противостояний не против. Мы бы рассмотрели ещё победу «Вашингтона» за 1.81. С учётом яркого старта «столичных» сомневаться в таком исходе не приходится. Ови очень хорош, лидирует в списке снайперов текущего сезона. Наверняка продолжит показывать класс.

«Вашингтон» — «Детройт»: прогноз и ставка на матч НХЛ 28 октября 2021 года

«Вашингтон» по всем параметрам сильнее. Первые две тройки нападения показывают хороший хоккей с большим количеством голов. У «Детройта» лишь первая тройка более-менее стабильна. Команда из Детройта с 2016 года идёт внизу таблицы. Из такой долговой ямы тяжело выйти. Особенно плохо выглядит статистика очных противостояний. Ждём победу хозяев.

Ставка 1: победа «Вашингтона» за 1.81.

Ставка 2: тотал в матче больше 6 шайб за 1.79.

Где покажут матч «Вашингтон» — «Детройт»?