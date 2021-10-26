«Торпедо» — «Ростов». В РПЛ автозаводцам ещё рано

27 октября состоится матч Кубка России «Торпедо» — «Ростов». Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех команды из Ростова оценён экспертами в 4.70. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Торпедо» — «Ростов» 27 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз матча Кубка России «Торпедо» Москва — «Ростов» (27.10.2021)

Пожалуй, только Кубок России может предоставить командам из ФНЛ возможность сравнить свои силы с уровнем РПЛ. Понятно, что с оговорками. Но иногда представители второго дивизиона страны достигают значительных высот и доходят до поздних стадий. Самый свежий пример — самарские «Крылья Советов», добравшиеся до финала.

С прошлого сезона победа в Кубке России выводит в групповой этап Лиги Европы. Первым таким шансом воспользовался столичный «Локомотив», обыгравший самарцев в финале со счётом 3:1. За год до этого до решающего матча добрались подмосковные «Химки», в 1/4 финала, к слову, разгромив как раз «Торпедо».



Впрочем, с тех пор немало воды утекло. Составы и руководство успели измениться, результаты тоже. Московское «Торпедо» в прошлом сезоне рассталось с Сергеем Игнашевичем и не сумело добиться повышения в классе. Точнее — не слишком-то и стремилось. Сейчас москвичей продолжает тренировать Александр Бородюк и, надо сказать, получается весьма неплохо.



За 19 туров автозаводцы набрали 38 очков в ФНЛ и расположились на второй строчке в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Оренбурга» составляет три пункта. Правда, конкуренция солидная. «Нефтехимик» и «Факел» отстают на два балла, а владикавказская «Алания» — на пять. А потому расслабляться нельзя.

Розыгрыш Кубка России сложился менее удачно. Удалось пройти «СКА-Хабаровск», но со скрипом. Нулевая ничья в основное время и победа в серии пенальти со счётом 4:2. А вот в первом туре группового этапа уступили «Чайке» из Песчанокопского (0:1), которая недавно залетела в ФНЛ-2 из-за скандала с договорняками. Положение теперь безвыходное.



Дело в том, что окровавленный и постоянно спотыкающийся в нынешнем сезоне «Ростов» тоже сенсационно уступил «Чайке». У песчанокопцев в активе теперь все шесть возможных очков, а ростовчане и москвичи потеряли даже теоретические шансы на выход в плей-офф. Откуда брать дополнительную мотивацию — непонятно.



Логичнее было бы приберечь силы на игры первенства. «Торпедо» сражается за возвращение в Российскую Премьер-Лигу. Впереди непростая игра со «Спартаком-2». Хотя вопрос, за что бороться, если в РПЛ переходят клубы только с «подходящими» стадионами, возникает сам по себе. История с «Аланией» и «Оренбургом» подняла немало шума.

Ростовчане, напротив, стараются избежать вылета в ФНЛ. После ухода Валерия Карпина в сборную России никак не могут решить проблему с главным тренером. Юрий Сёмин не помог. При Зауре Тедееве действительно, кажется, ожили. Обыграли «Локомотив» (2:1). Немного не хватило с «Сочи» (2:3), зато разгромили «Арсенал» (4:0).

Однако специалист не имеет тренерскую категорию PRO, а потому не может быть главным. Для решения юридической проблемы рулевым назначили Виталия Кафанова — тренера вратарей в национальной сборной. Фактически Тедеев останется главным, но на пресс-конференции и в официальном протоколе будет Кафанов.



Словом, подобная волокита явно не на пользу работе, а ведь на носу выездная игра со «Спартаком» в РПЛ, который недавно потерпел сокрушительное поражение от «Зенита» (1:7). Наверняка красно-белые постараются реабилитироваться. Мягко говоря, предстоящим соперникам сейчас совсем не до кубкового матча.



Кажется, ротации состава не избежать с обеих сторон. При таких раскладах ожидать каких-то откровений от команд мы бы не стали. Вероятно, по голу оформить сумеют. Всё же неспроста автозаводцы среди лидеров ФНЛ, а жёлто-синие сейчас часто пропускают даже с ключевыми футболистами, но и забивают. ОЗ + ТМ 4.5 мяча за 2.27 выглядит заманчиво.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Торпедо» — «Ростов» 27 октября 2021 года

«Ростов» и «Торпедо» уже гарантированно не смогут выйти в 1/8 финала Кубка России, все шесть возможных очков набрала «Чайка» из Песчанокопского, которая сейчас выступает в третьем футбольном дивизионе России. Впереди у соперников непростые игры в РПЛ и ФНЛ, а предстоящий матч — формальность. Неизбежная ротация, вероятно, позволит увидеть голы в обе стороны, но не более.



Ставка: обе забьют + тотал меньше 4.5 мяча за 2.27.