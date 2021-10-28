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«Авангард» — «Салават Юлаев», 29 октября 2021, прогноз и ставка на матч КХЛ, какой канал, смотреть онлайн

«Авангард» — «Салават Юлаев». Уфимцы снова подложат свинью Бобу Хартли
Данил Моисеев
«Авангард» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч КХЛ
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Из последних пяти очных встреч «Салават Юлаев» выиграл четыре.

29 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.35, а успех «Салавата Юлаева» оценён экспертами в 2.62.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» 29 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.83, тотал меньше 4.5 шайбы за 2.02. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.96. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.89.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Салават Юлаев» Уфа (29.10.2021)

КХЛ - регулярный чемпионат
29 октября 2021, пятница. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Салават Юлаев
Уфа
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Совсем скоро наступит последний месяц осени. На 29 октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано две вечерние встречи. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Авангарда» и «Салавата Юлаева», которое пройдёт в Балашихе. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

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«Авангард» идёт шестым на Востоке, набрав 24 очка за 21 матч. Отставание от лидирующего «Металлурга» уже огромное — 16 пунктов. Последние пять игр подопечные Боба Хартли провели не самым лучшим образом. Одержали три победы, потерпели два поражения. Для начала кое-как дожали «Сибирью» (4:3).
Затем омичи не поддались на провокацию и обыграли «Сочи» (5:4). Далее одолели «Торпедо» и не пропустили (1:0). Но в гостях у казанского «Ак Барса» остались ни с чем (2:3), а на десерт в родных стенах разгромно проиграли петербургскому СКА (1:5). Хотя начало выдалось неплохим.

«Салават Юлаев» провёл на две игры больше и располагается на третьей строчке в конференции. В активе 34 очка. Отставание от «Металлурга» более приятное, нежели у «Авангарда». Составляет шесть пунктов, что не так много. За пять последних встреч уфимский клуб заработал восемь баллов из 10 возможных.

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В гостях снова осадил магнитогорский «Металлург» (5:2), вскоре досталось «Трактору» (6:1). Прервали тем самым победные серии лидеров КХЛ. Затем переиграли ЦСКА (3:2), а вернувшись домой дожали в серии буллитов ярославский «Локомотив» (4:3 Б). Отличный ход смазало поражение от «Северстали» (2:3), где всё решил гол в третьем периоде.

Первый период получился безголевым, в начале второго уфимцы за 63 секунды забросили две шайбы. Однако череповчане умудрились перевернуть игру. Через 10 минут сократили отставание, а ещё через три сравняли счёт. В третьем периоде забросили победную шайбу. Хозяева не спаслись.

Подопечные Томи Лямся уступили по делу, несмотря на странное решение арбитров засчитать последний гол. Теперь ждёт выезд к «Авангарду», который по-прежнему часто спотыкается. В СМИ даже заговорили о возможной отставке Боба Хартли, хотя верится в подобное с трудом. «Салават» же по сезону выглядит лучше. Особенно запомнился в исполнении уфимцев сентябрь.

При этом на стороне последних ещё и статистика личных встреч. Из шести предыдущих очных противостояний они выиграли пять. Стоит также отметить, что «СЮ» довольно неплохо проводит выезды. В пяти прошлых встречах в нынешнем сезоне КХЛ у него четыре победы, две из которых в овертайме или по буллитам.

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«Авангард», правда, дома хорош, выиграл пять матчей подряд до разгрома от СКА, но в Балашихе побеждал уфимцев ещё в 2020 году. Поэтому мы бы рассмотрели итоговую победу гостей за 2.02. Также интересно смотрится тотал больше 4.5 шайбы. В 10 прошлых очных противостояниях лишь раз соперники не могли пробить верх.

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У «Авангарда» есть дополнительный день на отдых, но в этом сезоне результаты просели. На победителя Кубка Гагарина это явно не похоже. «Салават Юлаев» отлично провёл сентябрь, а в октябре сдал. Сейчас идёт в тройке Восточной конференции, выдав хороший отрезок. При этом на его стороне преимущество в очных противостояниях. Думается, два очка гости заберут. И голов будет достаточно.

Ставка 1: итоговая победа «Салавата Юлаева» за 2.02.

Ставка 2: тотал больше 4.5 шайбы за 1.83.

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Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Источник: «Чемпионат»

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