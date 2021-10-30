«Локомотив» — «Спартак». Восьмое место на Западе не для Игоря Никитина

31 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» — «Спартак». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Локомотива» в основное время можно с коэффициентом 1.55, а успех «Спартака» оценён экспертами в 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак» 31 октября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Локомотив» — «Спартак» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.13. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.85.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Локомотив» Ярославль — «Спартак» Москва (31.10.2021)

На последний день октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано три встречи. Отдельное внимание уделим противостоянию «Локомотива» и «Спартака», которое пройдёт на льду «Арены-2000» в Ярославле. Первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Локомотив» идёт седьмым в Западной конференции, набрав 26 баллов за 23 игры. Отставание от лидирующего СКА составляет уже 11 пунктов. Правда, петербуржцы успели провести на один матч больше. Ярославцы многое потеряли в сентябре. При Игоре Никитине конфузы случаются, однако в целом пошло повеселее.



Во-первых, новому тренерскому штабу удалось взбодрить команду. Результаты изменились в лучшую сторону, сам хоккей местами тоже. Во-вторых, получилось закрепиться в зоне плей-офф. Отрыв от идущего на девятом месте «Торпедо» составляет три очка, от рижского «Динамо» — пять.



Положение могло быть гораздо приятнее, если бы не последние пять встреч. Ярославцы обыграли лишь казахстанский «Барыс» (4:1) на этом отрезке. А в остальных четырёх случаях проиграли с общим счётом 6:11. Неудачи с «Салаватом Юлаевым» (3:4 Б) и московским «Динамо» (1:4) можно списать на силу соперников.

А вот домашнего поражения от «Нефтехимика» вряд ли ожидали в Ярославле. Всё решил овертайм (1:2 ОТ). Причём хозяева открыли счёт ещё в первом периоде на третьей минуте. Ответ гостей пришёлся на третий отрезок. Чтобы вырвать два очка, нижнекамцам понадобилось всего 20 секунд. Обидно, но заслуженно.



«Спартак» буквально наступает подопечным Игоря Никитина на пятки. После 23 игр идёт восьмым на Западе, набрав те же 26 баллов. Уступает лишь по дополнительным параметрам. Причём незначительно. Зато форма принципиально лучше. Последние пять игр прошли в обратном ключе: четыре победы из пяти.

Правда, уровень сопротивления разный. Да, в дерби красно-белые одолели ЦСКА (4:3 ОТ). Затем одержали три победы с общим счётом 14:7 над «Витязем», «Куньлунем» и «Торпедо». Но в домашней игре с «Сочи» уступили 1:3, хотя имели шансы дотянуть до овертайма. Южане забросили заключительную шайбу в пустые ворота за девять секунд до сирены.



Теперь же «Спартак» ждёт непростой выезд в Ярославль. Соперники совершенно по-разному провели последние пять встреч. Но москвичам достались не самые сильные противники. «Локомотив» же играл с московским «Динамо» и «Салаватом», которые с оговорками хороши в текущем сезоне.



В личных противостояниях расклад ещё интереснее. «Спартак» в гостях одержал лишь одну победу в пяти последних очных встречах. Плюс процент реализации бросков хромает: красно-белые на выезде забросили 21 шайбу при 8,25% реализации. Железнодорожники дома забросили значительно больше — 33 шайбы, хотя и реализовали всего 7,60% бросков.

Мы бы остановились на комбинированной ставке «победа «Локомотива» + тотал больше 3.5 шайбы» за коэффициент 1.97. Игорь Никитин умеет делать выводы, а статистика личных встреч и родной лёд играет за ярославцев. При этом в шести последних очных противостояниях из восьми соперники на двоих забрасывали больше трёх шайб.

«Локомотив» — «Спартак»: прогноз и ставка на матч КХЛ 31 октября 2021 года

«Спартак» последние игры провёл на хорошем уровне, но в личных противостояниях «Локомотив» дома одержал четыре победы в пяти последних случаях. В этом сезоне москвичи в гостях выступают хуже. Железнодорожники последние игры провалили, надо исправляться. Игорь Никитин умеет быстро заканчивать неудачные отрезки. Результат в игре с красно-белыми нужно добыть. Тем более дома.



Ставка: победа «Локомотива» + тотал больше 3.5 шайб за 1.97.