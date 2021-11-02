«Ливерпуль» — «Атлетико». Луис Суарес помнит, как забивать на «Энфилде»

3 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» Мадрид. Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех «Атлетико» оценён экспертами в 5.65. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Где смотреть матч «Ливерпуль» — «Атлетико»?

Коэффициенты букмекеров на матч «Ливерпуль» — «Атлетико» 3 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Ливерпуль» — «Атлетико» Мадрид получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.11. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» Мадрид (03.11.2021)

До международного ноябрьского перерыва всё меньше времени, на выходных разобрались с национальными первенствами. На очереди — Лига чемпионов. В четвёртом туре «Ливерпуль» сразится с мадридским «Атлетико». Матч состоится 3 ноября. Стартовый свисток на «Энфилде» прозвучит в 23:00 мск.

«Ливерпуль» невероятно хорош в этом сезоне. 12 игр кряду во всех соревнованиях забивает не меньше двух мячей. Показатель просто невероятный. Несмотря на это, идёт вторым в таблице АПЛ с 22 очками после 10 туров. Отставание от «Челси» составляет всего три пункта. Битва за золото обещает быть интересной.

В последних трёх турах АПЛ подпортил статистику только «Брайтон» (2:2), совершивший камбэк. В двух других встречах проблем не возникло: победы над «Уотфордом» (5:0) и «Манчестер Юнайтед» (5:0). Итого за 10 туров мерсисайдцы забили аж 29 мячей. Больше нет ни у кого в чемпионате Англии.

В Лиге чемпионов тоже полный порядок. Три победы из трёх возможных — над «Миланом» (3:2), «Порту» (5:1) и как раз «Атлетико» (3:2). 11 мячей в ворота таких крепких команд вызывают уважение. Хотя нельзя не заметить откровенно слабую игру в обороне. У Алисона Бекера достаточно работы.

Юрген Клопп отталкивается от убойной группы атаки. Пока получается хорошо. До выхода в плей-офф остался один шаг. Клуб не проигрывает с прошлого сезона, предпосылок к провалу нет. Благодаря отличной результативности максимальной неудачей становится ничейный счёт на табло.

У мадридского «Атлетико» схожая ситуация. И без того яркую линию нападения в этом сезоне пополнил Антуан Гризманн, вернувшийся из «Барселоны». Вот уже шестть игр АТМД демонстрирует восхитительную результативность, забивая по два мяча. Однако и здесь не без подвоха: за голы приходится расплачиваться обороной.

Как и «Ливерпуль», «матрасники» нередко пропускают. В последних трёх турах Ла Лиги не пропустили только от «Бетиса» (3:0). Две другие встречи закончились мирным исходом — по 2:2 с «Реалом Сосьедад» и «Леванте». Что странно, ведь Диего Симеоне славится бетонной обороной, а тут вдруг такие сложности.

Как итог: четвёртая строчка в чемпионате Испании, 22 балла после 11 туров, отставание на три пункта от лидирующего «Реала Сосьедад» и матч в запасе. Перспективы побороться за золото неплохие. Чуть подлатать оборону, сохранить грозную атаку — и конкурентам придётся несладко. Но пока имеем, что имеем.

В Лиге чемпионов всё не так гладко. После трёх туров «Атлетико» располагается на второй позиции в группе с четырьмя пунктами. Одержал победу над «Миланом» (2:1), сыграл вничью с «Порту» (0:0) и потерпел поражение от «Ливерпуля» (2:3). Шансы на выход в плей-офф добротные, хотя расслабляться никак нельзя.

«Ливерпуль» невероятно хорош в атаке, почти три мяча в среднем за игру в АПЛ говорят сами за себя. Можно было бы взять победу красных за 1.72. Мохамед Салах великолепен, да и помогают египтянину как надо. Но в защите — беда, а мадридцы расцвели в атаке. Думаем, лучше взять ТБ 2.5 мяча за 1.83. Альтернатива — обе забьют за 1.70. Ждём повторения сценария прошлой очной встречи.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» М 3 ноября 2021 года

«Ливерпуль» невероятен в нападении — забивает как минимум два мяча на протяжении 12 матчей. Однако и пропускают подопечные Клоппа часто. «Атлетико» Мадрид в последнее время сделал упор на нападение, а Ян Облак немного сдал. Пропускать испанцы стали чаще. Так что ждём весёлого футбола и как минимум трёх голов.



Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.83.

Прогноз Константина Генича на матч «Ливерпуль» — «Атлетико».

Какой канал покажет матч «Ливерпуль» — «Атлетико»?