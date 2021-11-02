«РБ Лейпциг» — «ПСЖ». Без Лионеля Месси даже веселее!

3 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех немцев оценён экспертами в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 3.86.

Где смотреть матч «РБ Лейпциг» — «ПСЖ»?

Коэффициенты букмекеров на матч «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» 3 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.39. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.47.

Анализ и прогноз матча 4-го тура Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» (03.11.2021)

Вскоре начнётся международный ноябрьский перерыв, перед этим ещё разок внимание на себя заберёт Лига чемпионов. В четвёртом туре группового этапа 3 ноября состоится сразу восемь матчей. В Германии на стадионе «Ред Булл-Арена» местный «РБ Лейпциг» сразится с французским «ПСЖ». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

«РБ Лейпциг» после назначения Джесси Марша на пост главного тренера сильно сбавил относительно прошлого сезона, в котором даже боролся с «Баварией» за чемпионство. Сейчас клуб из Лейпцига располагается на восьмой строчке Бундеслиги с 15 баллами, до лидера не хватает уже 10 очков. Причём есть все предпосылки к увеличению отставания.



В последних трёх турах чемпионата Германии обыграли лишь замыкающий таблицу «Гройтер Фюрт» (4:1). Две другие встречи закончились миром: с «Фрайбургом» (1:1) и «Айнтрахтом» (1:1). В нападении по-прежнему проблем нет, отличились 21 раз за 10 туров. А вот к защите вопросы накопились.



Например, в Лиге чемпионов «быки» за три тура умудрились потерпеть три поражения, пропустив при этом 11 мячей. Большая часть на счету «Манчестер Сити» (3:6). Внёс свою лепту даже «Брюгге» (1:2). А добил «ПСЖ» (2:3) и лично Лионель Месси. Заметно повлияла продажа центрального защитника Деотшанкюля Юпамекано в мюнхенскую «Баварию».

«ПСЖ» тоже не может похвастаться надежностью обороны. Несмотря на старания Маркиньоса и Кимпембе, а также, поочередно, Доннаруммы и Наваса, сохранить ворота в целости не удаётся. Остаётся неопределенной ситуация с Серхио Рамосом, который никак не вернётся из лазарета. Вряд ли на это рассчитывало руководство.



Благо нападение не разочаровывает. В 12 турах Лиги 1 парижане забили 26 мячей. Показатель внушительный. Лионель Месси на внутренней арене молчит, да ещё и получил травму в матче с «Лиллем». В Германии он не сыграет. Жаль, ведь на евроарене аргентинец действительно хорош. С другой стороны, интриги без Лео станет только больше.

Впрочем, у «Пари Сен-Жермен» и без Месси хватает звёзд в атаке, забивать есть кому. Главное — не сбавлять темп. Сейчас парижане лидируют в группе с семью баллами. После ничьей с «Брюгге» (1:1) удалось собрать волю в кулак и обыграть «Манчестер Сити» (2:0). Получил своё и «Лейпциг».



В чемпионате Франции у красно-синих всё обыденно. После 12 туров идут первыми с 31 баллом в активе, оторвавшись от ближайшего преследователя на восемь очков. В последних трёх турах не получилось обыграть лишь «Марсель» (0:0), также были добыты победы над «Анже» (2:1) и «Лиллем» (2:1).



Сейчас почти все матчи французского клуба получаются результативными. Отсутствие Месси, безусловно, скажется на игре, но вряд ли голов станет меньше. На очереди матч со здорово атакующим «Лейпцигом», прошлая очная встреча завершилась с пятью забитыми мячами. Ждём чего-то похожего. Потому возьмём «обе забьют + ТБ 2.5 мяча» за 1.77.

Ставить на лобовую победу «ПСЖ» не рискнём. Помимо травм Месси и Рамоса, отметим, что победы даются с большим трудом. К тому же нельзя недооценивать оппонента, который может удивить на своём поле. Для немцев это последний шанс зацепиться за топ-2, положение вынуждает брать три очка.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «РБ Лейпциг» — «ПСЖ» 3 ноября 2021 года

«Лейпциг» забивает практически в каждой игре, но очень много пропускает. Аналогичная история у «ПСЖ». Несмотря на отличных вратарей и не первый год играющего на высоком уровне Маркиньоса, клуб редко играет «на ноль». К счастью, и противникам скучать звёздное нападение парижан не даст. Ждём большого количества голов с обеих сторон. Даже без Лионеля Месси.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.77.

Какой канал покажет матч «РБ Лейпциг» — «ПСЖ»?