«МЮ» — «Манчестер Сити». Криштиану Роналду сохранит работу Сульшеру

6 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Манчестер Сити» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.77. Успех «Манчестер Юнайтед» оценён экспертами в 4.85. Ставки на ничью принимаются за 4.30.

Где смотреть матч «МЮ» — «Манчестер Сити»?

Коэффициенты букмекеров на матч «МЮ» — «Манчестер Сити» 6 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч «Ман Юнайтед» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.66, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.49. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.59.

Анализ и прогноз матча 11-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ман Сити» (06.11.2021)

До международного ноябрьского перерыва всё меньше времени, но провести ещё один тур в клубных первенствах успеют. 6 ноября в 11-м туре английской Премьер-лиги на стадионе «Олд Траффорд» состоится громогласное дерби «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити». Стартовый свисток даст Майкл Оливер в 15:30 мск.

«Манчестер Юнайтед» вернулся из Бергамо в приподнятом настроении. В напряжённой борьбе удалось вырвать ничью у «Аталанты» (2:2). Дублем отметился неудержимый Криштиану Роналду, на счету которого уже 139 мячей в Лиге чемпионов. И, похоже, останавливаться он не собирается.

В текущем розыгрыше ЛЧ португалец отметился пятью голами за четыре тура. Наверняка забьёт ещё. В последнем туре чемпионата Англии тоже не отдыхал: забил гол и отдал результативную передачу на Эдинсона Кавани в победном противостоянии с «Тоттенхэмом» (3:0). В нападении, как видно, всё отлично, результативность снова на уровне.

После 11-го тура в активе манкунианцев 19 забитых мячей. Показатель прекрасный, однако так не во всём. Оборонительная линия подводит настолько сильно, что чуть ли не обесценивает старания форвардов. В АПЛ Давид де Хеа достал уже 15 мячей из сетки своих ворот, в Лиге чемпионов — семь.

Связано это отчасти со спадом формы Гарри Магуайра и постоянными травмами приобретённого у мадридского «Реала» Рафаэля Варана, который, к слову, пропустит дерби из-за рецидива мышечного повреждения. Зато против «Аталанты» отлично себя показал Эрик Бейи. Для ивуарийца это был дебют в сезоне.

Благодаря звёздным нападающим «красные дьяволы» лидируют в группе ЛЧ с семью баллами. А вот в чемпионате Англии результаты хуже. Защитники подводили слишком часто, оттого 17 набранных очков, пятая позиция и отставание от лидирующего «Челси» в восемь пунктов. Шансы на титул сохраняются, хотя реальной задачей видится топ-4.

«Горожане» тем временем расположились на третьей строчке в таблице, набрав 20 очков. Отставание от лидирующего «Челси» составляет пять пунктов. Благодарить в том числе нужно отличную игру в обороне (пропустили всего шесть мячей). С результативностью тоже порядок даже с учётом того, что нет высококлассного центрфорварда (забили 20 мячей).

Даже в Лиге чемпионов манчестерский клуб наверстал упущенное. Проиграл «ПСЖ» (0:2), после чего дважды уверенно одолел «Брюгге» с общим счётом (9:2). Есть все шансы выйти в плей-офф турнира досрочно. Ещё одной победы над замыкающим таблицу немецким «Лейпцигом» хватит.

Хосеп Гвардиола умело обходится полузащитниками и вингерами. В последнем матче чемпионата Англии, правда, случилась осечка, уступили «Кристал Пэлас» (0:2). В конце первого тайма в не самой очевидной ситуации был удалён невезучий Эмерик Лапорт. Отыграться было трудно. Дерби француз пропустит из-за дисквалификации.

«Манчестер Юнайтед» действительно хорош в нападении. Величие Роналду не гаснет, наверняка он помнит, как забивать соседу. Но и свои ворота на замке хозяевам вряд ли удастся сохранить. «Горожане» атакуют здорово, много пропускающим «красным дьяволам» должны забить. Вероятно, даже не один раз.

Думаем, можно взять обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.90. Вариант посмелее 1Х + тотал больше 1.5 мяча за 2.72. Дело в том, что руководство «МЮ» дало Уле-Гуннару Сульшеру всего три встречи, чтобы исправить результаты. Две из них уже позади. Впереди не менее важная. А Гвардиола отметил, что встреча с «Брюгге» в ЛЧ была даже важнее, чем дерби. Хозяевам нужно брать очки.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «МЮ» — «Манчестер Сити» 6 ноября 2021 года

Выявить фаворита трудно, обе команды хороши в атаке. Уле-Гуннар Сульшер при всех своих проблемах хорош в дерби: всего одно поражение в пяти последних матчах. Роналду забивает много, хотя оборона напрягает… А у «горожан» здорово играют полузащита и вингеры. Отсутствие Лапорта облегчит задачу хозяевам, потому, думаем, голы полетят в обе стороны. И их будет много.



Ставка: обе забьют + тотал больше 2.5 мяча за 1.90.

Где покажут матч «Манчестер Юнайтед» — «Манчестер Сити»?