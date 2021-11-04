«Салават Юлаев» — «Авангард». Уфимцы вернут долг обладателю Кубка Гагарина

5 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард». Начало встречи — в 14:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Салавата Юлаева» в основное время можно с коэффициентом 2.29, успех «Авангарда» оценён экспертами в 2.65.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» 5 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Авангард» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.29. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 5.65. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.78.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Салават Юлаев» Уфа — «Авангард» Омск (05.11.2021)

Период локдауна близится к завершению, в Континентальной хоккейной лиге продолжают играть. На 5 ноября запланировано шесть встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию «Салавата Юлаева» и «Авангарда», которое пройдёт на льду «Уфа-Арены». Начало раннее, первое вбрасывание состоится в 14:30 мск.

«Салават Юлаев» сейчас идёт третьим на Востоке, набрав 38 баллов за 26 игр. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет восемь пунктов. Последние пять встреч прошли сносно. По буллитам уфимцы переиграли «Локомотив» (4:3 Б), следом потерпели два поражения: дома от «Северстали» (2:3) и в гостях от «Авангарда» (1:2).



Зато исправились в гостях у минского «Динамо» (5:3). Дома с «Амуром» всё решил второй период (3:2). Гости за четыре минуты забросили две шайбы. «Салават» ответил уже через 59 секунд, отыграв одну шайбу. А в заключительные пять минут периода забросил ещё две шайбы с разницей 72 секунды. Но лёгкой победу уж точно не назовёшь. Кадровые проблемы (вирус выкосил сразу нескольких хоккеистов) дали о себе знать.



«Авангард» после 24 игр идёт шестым на Востоке, имея в активе 27 баллов. Отставание от «Салавата» составляет 11 пунктов, а от «Металлурга» — все 19. Этому способствовали последние пять встреч, где омичи заработали лишь три балла из 10 возможных. Как ни странно, два очка забрали у «Салавата Юлаева» (2:1). Проиграв при этом дважды «Ак Барсу» (2:3 и 1:2) и СКА (1:5).

В гостях с «Нефтехимиком» пришлось непросто (1:2 ОТ). Болельщики ждали забитых голов аж до третьего периода. Команды обменялись шайбами с разницей в 44 секунды, а в овертайме Дэн Секстон вырвал победу для нижнекамцев. «Ястребы», как видно, последние пять игр забрасывают очень мало. Особенно для победителя Кубка Гагарина. Да и качество хоккея откровенно слабое.

Впереди соперник серьёзнее. Да ещё и с жаждой реваншироваться. Судя по всему, интрига будет закручена до предела. По реализации бросков соперники находятся на одном уровне. Омичи на выезде забросили 28 шайб при 9,52% реализации. Уфимцы дома имеют 31 шайбу при 10,30%. По личным противостояниям всё ещё интереснее.



«Салават» одержал три победы в последних пяти встречах. На своём льду статистика такая же. И все пять матчей прошли с тоталом выше 4.5 шайбы, хотя последний закончился в овертайме. «Ястребы» на фоне прошлого сезона явно сдали. Уфимцев после шикарного сентября тоже можно упрекнуть. Победы есть, но без особого преимущества.



Знаменитая финская тройка нападения «Салавата» в последнее время тоже сбавила обороты. Хотя с минским «Динамо» и «Амуром» выдала неплохие результаты, но стабильности не хватает. А «ястребы» — не самый удобный соперник, что в прошлой встрече они доказали. Думаем, можно попробовать взять итоговую победу уфимцев за 1.79.

На своём льду подопечные Томи Лямся постараются взять реванш. Да и в целом выглядят чуть предпочтительнее нестабильного «Авангарда». Разумеется, Боб Хартли упрётся, вполне может дотянуть до овертайма. Ещё интересно выглядит тотал больше 5 шайб. Статистика личных встреч не против.

«Салават Юлаев» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ 5 ноября 2021 года

«Авангард» в этом сезоне не блещет. Последнюю очную встречу выиграл на тоненького, но «СЮ» теперь играет дома. Поддержка болельщиков и мотивация вернуть долг за проигрыш имеют место быть. Омичи же последние пять встреч провели неудовлетворительно, игра до сих пор не клеится. А вот уфимцам надо приблизиться к «Металлургу». Хозяевам будет туго, ведь несколько хоккеистов выпали из-за вируса. Но в родных стенах зелёные умеют удивлять.



Ставка 1: итоговая победа «Салавата Юлаева» за 1.79.



Ставка 2: тотал больше 5 шайб за 1.90.

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