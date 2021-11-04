«Сельта» — «Барселона». Последний матч перед эрой Хави?

6 ноября состоится матч 13-го тура чемпионата Испании «Сельта» — «Барселона». Начало игры — в 18:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Барселоны» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.17. Успех «Сельты» оценён экспертами в 3.56. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Сельта» — «Барселона» 6 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Сельта» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз матча 13-го тура испанской Примеры «Сельта» — «Барселона» (06.11.2021)

В Лиге чемпионов отгремел четвёртый тур, ноябрьский международный перерыв совсем близко. Но перед этим ещё успеем окунуться в национальные первенства. 6 ноября в 13-м туре испанской Примеры состоится встреча «Сельта» — «Барселона», которая пройдёт на стадионе «Балаидос». Стартовый свисток запланирован на 18:15 мск.

«Сельта» сильно сбавила даже по сравнению с прошлым сезоном. Ныне располагается на 15-й строчке с 11 набранными очками. Отрыв от зоны вылета составляет всего два пункта, обозримое будущее видится туманным. Легенда клуба Яго Аспас уже далеко не в той форме, чтобы в одиночку тащить, как раньше. 34-летний футболист часто остается на скамейке запасных.



А молодое поколение не такое талантливое, потому команда плетётся внизу. В последних трёх турах чемпионата Испании обыграла только идущий на дне турнирной таблицы «Хетафе» (3:0). Правда, гордиться там особенно нечем. Ведь соперник на 61-й минуте остался в меньшинстве, а концовку вовсе доигрывал вдевятером. Победа далась малой кровью.



При этом два других противостояния закончились поражением от «Реала Сосьедад» (0:2) и нулевой ничьей с «Райо Вальекано». Несомненно, «Сосьедад» по-прежнему удивляет, лидирует в Ла Лиге. Да и новичок элитного дивизиона «Вальекано» находится в верхней части таблицы. Но вопросов к игре подопечных Эдуардо Коудета это не отменяет.

Прежде всего проблемы у «кельтов» в нападении. За 12 туров забили всего 10 мячей, пропустив при этом 14. То есть заметных провалов в обороне нет, однако отсутствие статусных исполнителей в атакующей линии крайне печально сказывается на результатах. Если так будет продолжаться, предстоит битва за выживание. А ведь в Виго рассчитывали финишировать в топ-10.



«Барселоне» хватает своих забот. Явный спад начался после ухода Лионеля Месси. Показатели стали настолько неудовлетворительны, что Рональд Куман распрощался с постом главного тренера. Даже невзирая на мощную неустойку. Пока пытаются договориться с Хави, бразды правления на неопределённый период взял Серхи Бархуан. Но заметного прогресса не наблюдается.



При новом тренере каталонский клуб успел провести лишь два матча. Один в Примере с «Алавесом» (1:1), второй — в Лиге чемпионов с киевским «Динамо» (1:0). Голы по-прежнему даются с большим трудом. Несмотря на именитый состав, уже четвёртую игру кряду забить больше одного мяча не получается. Сетовать на низкую реализацию сложно, остроты в самом деле маловато.

Раньше эту проблему решал Лионель Месси. Сейчас же у сине-гранатовых нет лидера, который вёл бы за собой. Оттого неудовлетворительный результат: девятая строчка в чемпионате Испании, 16 набранных баллов, отставание от «Реала Сосьедад» в 11 пунктов и сильный удар по чемпионским амбициям.

Несмотря на старания Ансу Фати, Мемфиса Депая и Серхио Агуэро, голы не идут. Аргентинец вовсе снова выбыл из-за проблем со здоровьем. Во время недавней игры с «Алавесом» футболист пережил небольшой приступ тахикардии. В СМИ появилась информация, что нападающий может завершить профессиональную карьеру. Несколько месяцев он однозначно пропустит.

Разумеется, это удар по и без того ослабленной атакующей линии каталонцев. Новому главному тренеру предстоит решить не одну задачу. Единственный положительный момент — «Сельта» тоже слаба в компоненте результативности. А потому логичным вариантом смотрится тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.19.



Иной вариант — П2 за 2.17. Пусть каталонцы не в лучшей своей форме, оставшаяся группа форвардов у них неплохая. Просто необходимо время на сыгранность. А смена тренера должна немного взбодрить. С минимальным перевесом, но в их успех верится больше. «Кельты» совсем поникли головой, даже в их гол верится с трудом.

Если всё пойдёт удачно, эту встречу спустя годы будут вспоминать как последнюю перед наступлением эры Хави. Сине-гранатовые очень хотят, чтобы легенда клуба приступил к работе во время международной паузы. Сомнений хватает, но фанатам остаётся только надеяться на лучшее.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Сельта» — «Барселона» 6 ноября 2021 года

Последние матчи «Барселона» играет в закрытый футбол, все предпосылки к ещё одному тоталу меньше имеются. Соперники капитально просели в атакующем плане. «Барса» — из-за отсутствия лидера и сыгранности, а «Сельта» не успела найти Яго Аспасу достойную замену. Большого количества голов ждать не стоит. А ведь на ТМ 2.5 мяча дают заметно больше двойки.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.19.