Даниил Медведев — Хуберт Хуркач. Лучший теннисист России начнёт защиту титула

В прошлом году Медведев выиграл Итоговый турнир, но с жеребьёвкой на этот раз не повезло.

14 ноября Даниил Медведев и Хуберт Хуркач сыграют в матче итогового турнира АТР в Турине. Начало — не ранее 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева. Коэффициент на его победу составляет 1.22. На успех Хуркача можно поставить за 5.45.

Где покажут матч Медведев — Хуркач?

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Хуберт Хуркач 14 ноября 2021 года

Аналитики считают, что матч итогового турнира в Турине Даниил Медведев — Хуберт Хуркач получится упорным: ставки на тотал больше 19.5 гейма принимаются за 1.33, а тотал меньше 19.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.98. Ставки на третий сет принимаются с коэффициентом 2.85.

Анализ матча итогового турнира ATP Даниил Медведев — Хуберт Хуркач (14.11.2021)

Конец сезона АТР всё ближе! А это значит, пришло время для финального турнира, в котором участвуют только лучшие. Хотя, конечно, с некоторыми оговорками. Участниками этого турнира обычно являются восемь сильнейших теннисистов мира, но в этом году Рафаэль Надаль впервые за 16 лет не примет участия из-за травмы ноги.

Поэтому участие примет девятая ракетка мира, это как раз Хуберт Хуркач. А встретиться ему с ходу предстоит с самим Даниилом Медведевым — обладателем второй позиции в этом рейтинге и победителем финального турнира АТР прошлого сезона. Говоря проще, действующий чемпион.



Матч состоится в воскресенье, 14 ноября, не раньше 16:00 мск. В тот же день (не раньше 23:00) встретятся соседи по группе — Александр Зверев и Маттео Берреттини. На следующий день запланированы матчи другой группы. Там тоже будет на что поглядеть: Новак Джокович сразится с Каспером Руудом, а Стефанос Циципас – с Андреем Рублёвым.



Будем откровенны — с жеребьёвкой Даниилу не повезло. Стефанос Циципас испытывает проблемы со здоровьем, а Андрей Рублёв во второй половине сезона категорически не впечатляет. Зато Зверев с Берреттини держат планку, а молодой Хуркач впервые попал на Итоговый турнир.

То есть будет полон желания и мотивации. Конечно, вторая ракетка мира считается фаворитом, однако рассчитывать на лёгкую прогулку нельзя. По личным встречам у соперников ничья. Две игры, обе в нынешнем сезоне. И обе дошли до решающей партии. На Уимблдоне было 3-2 в пользу Хуберта (матч приостанавливали и доигрывали, что сбило россиянина), а в Торонто Даниил забрал два тай-брейка.

Поляк очень редко проигрывает по сетам всухую. Последнее поражение он получил в Париже от чемпиона того турнира — самого Новака Джоковича. Хуберт забрал первый сет, после чего проиграл второй всухую. И ничего — собрался, дал бой в заключительной партии. Уступил лишь на тай-брейке.



У Медведева произошла почти такая же ситуация. Он также проиграл Джоковичу, но только в финале. Также не сдался всухую, также забрал первый сет, а последующие два отдал. Показал приличный уровень тенниса, однако для Ноле этого не хватило. Да и подача подводила чаще обычного.



Если верить в успех Медведева и упорство Хуркача, можно рассмотреть ставку «П1 + тотал больше 2.5 сета» за 3.78, а если спуститься на землю и присмотреться к более аккуратным вариантам, стоит обратить внимание на «П1 + тотал больше 19.5 гейма» за 1.72. Без борьбы поляк не сдастся, да и третий сет вполне вероятен. Но на харде Даниил явно выше уровнем.

Прогноз и ставки на матч финального турнира АТР Турин Даниил Медведев — Хуберт Хуркач 14 ноября 2021 года

Медведев начинает защиту титула. Хуберт Хуркач впервые добрался до Итогового турнира, будет предельно мотивирован. Поляк хорош: отличная подача, хорошая игра на задней линии, характер. Обе очные встречи с Даниилом дошли до решающей партии. Возьмём П1 через общий верх по геймам. Лёгкой прогулки у россиянина точно не будет.



Ставка: П1 + тотал больше 19.5 гейма за 1.72.

Где смотреть матч Медведев — Хуркач?