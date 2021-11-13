Испания — Швеция. Златан Ибрагимович здесь не спасёт

14 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Испания — Швеция. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу испанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех шведов оценён экспертами в 10.25. Ставки на ничью принимаются за 4.95.

Коэффициенты букмекеров на матч отбора ЧМ-2022 Испания — Швеция 14 ноября 2021 года

Букмекеры не уверены, что матч Испания — Швеция получится результативным: тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.86, а тотал больше 2.5 мяча — за 2.15. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.11. Поставить на «обе забьют» можно за 2.36.

Анализ и прогноз матча 10-го тура квалификации ЧМ-2022 Испания — Швеция (14.11.2021)

Клубный футбол взял паузу, уступив место заключительным матчам отбора на ЧМ-2022. 14 ноября в 10-м туре квалификации ЧМ-2022 состоится сразу 10 встреч. В одной из них сборная Испании померяется силами со Швецией на стадионе «Олимпико де Севилья» в Испании. Начало — в 22:45 мск. Обслужит соперников немец Феликс Брих.

Испания отлично выступила в Лиге наций. Прервала 37-матчевую беспроигрышную серию итальянцев и забрала серебро, уступив лишь Франции (1:2) в финале. Луису Энрике стоит отдать должное, команда была сильно ослаблена травмами, солидное время получили совсем юные Брайан Хиль и Гави. Тем не менее результат приятный.



В квалификации ЧМ-2022 дела тоже обстоят хорошо. «Красная фурия» лидирует в группе с 16 баллами. Впереди решающий поединок со сборной Швеции, которая отстаёт всего на один пункт. На кону прямая путёвка в Катар. Мотивация запредельная. Хотя, даже несмотря на свой высокий статус, оголтело мчаться в бой очень опасно.



Попав в относительно простую для своего уровня группу, испанцы выиграли пять встреч. Дважды обыграли Грузию (2:1 и 4:0) и Косово (3:1 и 2:0), ещё раз одолели Грецию (1:0). Второй матч завершился ничьей 1:1. Уступили как раз Швеции (1:2), что стало сенсацией. Атаковали больше, владели инициативой, а забили всего один раз.

Атакующая линия на первый взгляд в порядке, за семь туров отбора ЧМ-2022 испанцы оформили 14 мячей. При этом без голов поле не покидали ни разу. Да и в обороне мало-помалу прослеживается порядок (третья игра подряд — на ноль). Однако нельзя не заметить, что последняя встреча с Грецией выдалась непростой.



Забили с большим трудом, да и то благодаря 11-метровому удару после подачи углового. Весь матч доминировали, но, как назло, мяч в сетку не шёл. Пенальти, кстати, больная тема для «Красной фурии». Предыдущие пять попыток не увенчались успехом. Спасибо Пабло Сарабии, антирекордная серия прервана, что уже неплохо.

Швеция удивила дважды. Сначала обыграв испанскую братию (2:1), а затем уступив в последнем туре отбора на ЧМ-2022 Грузии (0:2). Причём ситуация аналогичная: атаковали много, а забить не удалось вовсе. Стоит отдать должное Хвиче Кварацхелии, который безупречно реализовал выпавшие ему моменты и почти в одиночку решил исход. Но почему в атаке сине-жёлтых кризис — непонятно.

Мотивация есть. Предыдущие успехи кричат о себе: 12 забитых мячей, вторая строчка в группе В на квалификации ЧМ-2022, 15 баллов и всего пять пропущенных мячей, два из которых пропустили как раз в последнем, откровенно провальном туре. Однако сохранить за собой лидерство не удалось.



В атаке великий и нестареющий Златан Ибрагимович, который совсем недавно вернулся в сборную после длительного перерыва. Даже травма, из-за которой форвард пропустил Евро-2020, не остановила. В подспорье целый арсенал высококлассных партнёров. А забить не удаётся. В предстоящем матче голов, похоже, тоже можно не ждать.

Несмотря на приличную результативность на ранних этапах квалификации, обе команды продемонстрировали крайне неуверенные результаты в последнем туре. Много атаковали, а голов по итогу — один на двоих. При этом коллективы довольно надёжны в обороне, а статус противостояния вынуждает осторожничать. Думаем, можно взять ТМ 2.5 мяча за 1.86.

Дело ещё в том, что испанцам выгодна ничья, им незачем рисковать. Сделают результат в начале встречи, если получится, и без проблем доиграют матч. Да и третья игра на ноль в обороне наверняка придаст им уверенности. А шведы что-то совсем раскисли в нападении. Не помогает даже Ибрагимович. Винить могут только себя — нужно было выигрывать в Грузии. А теперь прямую путёвку в Катар обеспечит только победа в Севилье. Поверить в такой исход сложно.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧМ-2022 Испания — Швеция 14 ноября 2021 года

Подопечные Янне Андерссона очень хороши в защите, два пропущенных мяча в предыдущей встрече — скорее, заслуга таланта Хвичи Кварацхелии. А вот отсутствие голов — более серьёзная проблема. Благо она появилась и у Испании, которая на днях с горем пополам одолела Грецию. Но ведь испанцев устроит ничья, так что положение у гостей тяжелейшее. Думается, хозяева спокойно засушат игру через контроль мяча и добьются путёвки в Катар.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.86.