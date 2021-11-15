«Спартак» — «Ак Барс». Воронков и Галимов расцветут после возвращения из сборной России

16 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Ак Барс». Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение гостям. Поставить на победу «Спартака» в основное время можно с коэффициентом 2.70, а успех «Ак Барса» оценён экспертами в 2.29.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Ак Барс» 16 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Спартак» — «Ак Барс» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.98. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.88.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Спартак» Москва — «Ак Барс» Казань (16.11.2021)

На 16 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланированы всего три встречи, хотя выбрать есть из чего. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию московского «Спартака» и казанского «Ак Барса», которое пройдёт на льду арены «Мегаспорт». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Спартак» идёт на восьмой строчке Западной конференции, набрав 30 баллов за 28 игр. Отставание от лидирующего «Йокерита» составляет ровно 10 пунктов. В последнее время поводов для оптимизма откровенно маловато. Сперва проиграли на выезде «Локомотиву» (2:4) и «Северстали» (2:3 Б). Умудрились отобрать очки у СКА (2:1 ОТ), но вернулись домой и снова разочаровали.



Сначала проиграли практически молодёжному составу минского «Динамо» (3:4 ОТ), а потом «Сибири». При этом даже забросить не удалось — 0:3. Печальные цифры, особенно на контрасте с добротным стартом регулярного чемпионата. Остаётся надеяться, что перерыв на Евротур поможет начать с чистого листа. К тому же трое игроков команды уезжали на Еврохоккейтур. Опыт получен, эмоции тоже, для молодых это важно.



«Ак Барс» идёт четвёртым в Восточной конференции, набрав 36 баллов за 28 игр. Отставание от лидирующего «Металлурга» — 10 пунктов. Последние пять встреч прошли чуть лучше, хотя и тут гордиться особо нечем. Проиграл лидерам КХЛ: «Металлургу» (1:3) и «Трактору» (0:5). Дома сумел совладать с «Авангардом» (2:1), но после проиграл «Сибири» (0:2).

Казанцы сделали выводы и с «Автомобилистом» выдали голевой матч (5:4), где всё решил третий период. Там соперники на двоих забросили пять шайб из девяти. В перерыве на Еврохоккейтур Артём Галимов и Дмитрий Воронков были вызваны в сборную. Оба показали себя более чем достойно, смотрелись заметно и при этом эффективно.



Воронков, например, стал капитаном и в последней встрече с Чехией (5:2) оформил дубль. Галимов забросил гол и играл в звене с Матвеем Мичковым — открытием турнира. К слову, звено было самым заметным в сборной России. Ребята получили колоссальный опыт. Но теперь пора возвращаться в клубные истории, КХЛ возобновляется.

В личных встречах со «Спартаком» небольшой перевес имеет «Ак Барс». При этом тотал был больше четырёх шайб в трёх из пяти последних матчей. Да, у казанцев не выйдут на лёд два игрока основного состава, зато в отличном настроении вернулись Воронков и Галимов. От красно-белых в состав национальной сборной попали защитники. А по игре было видно, что оборона у России хромала.



«Спартак» после обновления тренерского штаба никак не нащупает стабильный хоккей, снова спустился на пограничную позицию при низкой результативности. С такими результатами снова придётся бороться за плей-офф. «Ак Барс» Дмитрия Квартального выглядит не так, как в прошлом сезоне, однако гораздо лучше, чем москвичи. Но ставить на победу казанцев в основное время мы бы не стали.



Пока непонятно, как перерыв на Евротур скажется на клубах КХЛ. Каждая команда отдыхала и готовилась. Но как минимум не проиграть гости могут. Можно даже попробовать взять итоговую победу «Ак Барса» за 1.80. И к этому взять тотал больше 4.5 шайбы за 1.82. Статистика личных встреч не против.

Запланированная пауза вполне может отразиться на сыгранности обороны, да и потеря тонуса вполне реальна. А «Ак Барс» забросил уже 65 шайб против 67 у «Спартака». То есть с результативностью особых проблем нет, хотя вопросы к атаке на старте сезона были. При этом пропускают и те, и другие регулярно: казанцы пропустили 65 раз, у красно-белых — 70.

«Спартак» — «Ак Барс»: прогноз и ставка на матч КХЛ 16 ноября 2021 года

«Спартак» в этом сезоне не блещет: всего восьмое место на Западе, причём очень шаткое. «Ак Барс» чувствует себя лучше, хотя говорить о явном преимуществе не стоит. В личных играх тоже чуть лучше чувствуют себя казанцы. Вообще, обе команды забивают исправно, хотя на фоне лидеров КХЛ не так много. Передышка должна помочь, но также рискует отразиться на игровом тонусе. Так что ждём результативный матч.



Ставка 1: итоговая победа «Ак Барса» за 1.80.



Ставка 2: тотал больше 4.5 шайбы за 1.82.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Спартак» — «Ак Барс».