«Авангард» — «Металлург». Боб Хартли пошатнёт статус лидера КХЛ

19 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» — «Металлург» Мг. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Авангарда» в основное время можно с коэффициентом 2.47, а успех «Металлурга» оценён экспертами в 2.75.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» 19 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Авангард» — «Металлург» Мг будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.20. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.25. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.85.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Авангард» Омск — «Металлург» Магнитогорск (19.11.2021)

Континентальная хоккейная лига снова радует болельщиков после перерыва. На 19 ноября запланировано сразу семь встреч. Отдельное внимание уделим противостоянию «Авангарда» и магнитогорского «Металлурга», которое пройдёт на льду «Арены-Балашиха». Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Авангард» по-прежнему идёт всего лишь пятым в Восточной конференции, набрав 35 очков в 29 играх. Отставание от лидирующего «Металлурга» составляет 14 пунктов. А это много. Зато последние пять игр подопечные Боба Хартли провели здорово. Проиграли только один раз, в битве с московским «Динамо» (1:3).



Зато удалось оставить без очков крепкий «Салават Юлаев» (4:2), а также всухую разгромить «Куньлунь» (5:0) и «Витязь» (3:0). Накануне в гостях у «Куньлуня» омичи чуть не повторили исход недавней игры (4:1). Понятно, что уровень соперников всё-таки отличается. Но, возможно, результативная серия вернёт уверенность команде.



«Металлург», набрав 49 очков в 29 играх, всё ещё лидирует в сводной таблице КХЛ. Хотя из-за недавних результатов преследователи теперь совсем близко. Например, «Трактор» отстаёт всего на один балл. Правда, челябинцы провели на две встречи больше. «Лисам» же недавние три выезда не удались, испортили общую картину.

Сначала не сумели догнать «Локомотив» (2:3), затем получили разгромные 2:5 от «Северстали». Да и «Трактор» не подумал пощадить подопечных Ильи Воробьева после перерыва (2:3 ОТ). Только вернувшись домой они прервали серию поражений на скромном «Амуре» (5:2). Причём после первого периода горели 0:2, затем собрались и забросили пять безответных шайб.



Теперь «Металлург» поедет в Балашиху, где его ждёт крепкий «Авангард», у которого три победы кряду на своём льду. Омичи по сезону уступают магнитогорцам по очкам, однако ход в последнее время набрали неплохой. А в личных встречах всё ещё интереснее. Выиграли три из пяти последних.

К тому же на своём льду «ястребы» вовсе выиграли четыре из пяти последних противостояний с «лисами». Но лишь дважды соперники пробивали букмекерский верх. Впрочем, у «Металлурга» количество заброшенных шайб уже перевалило за сотню (если быть точным — 104 гола за 29 игр). У «Авангарда» — 81 точный выстрел. Заметно скромнее.



В защите команды неплохи: 64 пропущенных у подопечных Ильи Воробьева и на две больше — у подопечных Боба Хартли. При этом первые заслуженно лидируют в КХЛ, но вторые набрали ход и последние пять встреч провели лучше. Да и с мотивацией проблем возникнуть не должно ни у кого. Говорить о явном фаворите мы бы не стали.



Можно лишь предполагать, что как минимум команды попробуют устроить голевой матч. Не сыграют по два игрока основного состава от каждой стороны, но это точно не отразится на красоте, интриге и качестве. Оба соперника хотят заполучить два балла. Омичи стремятся приблизиться к топ-4 Восточной конференции.



«Металлург» постарается уйти от своего преследователя — челябинского «Трактора». Ведь в случае поражения тот может обойти магнитогорцев в таблице. Но «Магнитка» в последнее время слишком много пропускает, получила два гола даже от скромного «Амура». Причём в гостях сейчас смотрится не так грозно. А вот у омичей с результативностью порядок.

Так что учётом всех факторов мы бы рассмотрели тотал больше 4.5 шайбы за 1.82. Плюс итоговую победу хозяев. Во-первых, они хорошо выступают на своём льду последние три встречи и в личных противостояниях тоже имеют перевес. Во-вторых, магнитогорцам уже давно игры в гостях стали даваться тяжело. Стали чаще уходить за пределы основного времени.

«Авангард» — «Металлург»: прогноз и ставка на матч КХЛ 19 ноября 2021 года

«Авангард» дома выиграл прошлые три встречи, что наверняка придало уверенности. «Металлург» же последние три игры на выезде провалил, да и в целом гостевые матчи теперь даются с большим трудом. На наш взгляд, стоит ждать результативный хоккей. Соперники много забивают, а с обороной у гостей в последнее время всё не так хорошо.



Ставка 1: тотал больше 4.5 шайбы за 1.82.



Ставка 2: итоговая победа «Авангарда» за 1.92.