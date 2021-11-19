Даниил Медведев — Каспер Рууд. Ещё один мастер-класс от первой ракетки России в Турине

20 ноября Даниил Медведев и Каспер Рууд сыграют в полуфинальном матче Итогового турнира АТР в Турине. Начало — не ранее 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах выделяют фаворита в лице Медведева, коэффициент на победу россиянина составляет 1.35. На успех Рууда можно поставить за 3.44.

Коэффициенты букмекеров на матч Даниил Медведев — Каспер Рууд 20 ноября 2021 года

Аналитики считают, что матч Итогового турнира в Турине Даниил Медведев — Каспер Рууд получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 1.80, а тотал меньше 21.5 гейма оценён экспертами коэффициентом 2.08. Ставки на третий сет принимаются с коэффициентом 2.75.

Анализ полуфинала Итогового турнира ATP в Турине Даниил Медведев — Каспер Рууд (20.11.2021)

Наконец-то закончился групповой этап Итогового турнира АТР в Турине. Полуфиналы пройдут 20 ноября, в субботу. В одном из них сойдутся Новак Джокович и Александр Зверев, но отечественным любителям тенниса прежде всего интересна другая встреча. Россиянин Даниил Медведев сыграет с норвежцем Каспером Руудом.

Медведев крайне зрелищно прошёл весь отборочный этап. Три победы из трёх возможных, хотя в каждом случае было по три сета. Неудивительно, ведь соперники попались без травм и в хорошем состоянии. Два из них — дебютанты, которые хотели показать себя. Первой жертвой стал польский теннисист Хуберт Хуркач.



Победа россиянина была ожидаема, потому как уровень у него выше, а манера неудобна поляку. Соперник наседает с самого начала, а Даниилу требуется время, чтобы привыкнуть и адаптироваться. Только потом он начинает показывать свою игру. Во втором матче группового этапа выпало встретиться с немцем Александром Зверевым.



Встреча длилась 2 часа 35 минут. За это время Медведеву удалось выполнить 14 эйсов, выиграть тай-брейк, реализовать один брейк-пойнт и при этом допустить всего одну ошибку на подаче. У Зверева показатели ненамного хуже: 18 эйсов, но без брейк-пойнтов, две двойные ошибки, тоже победа в тай-брейке. Хотя для итоговой победы надо было забирать и первый сет.

Последним перед Даниилом предстал Янник Синнер — молодой итальянец, который заменил своего соотечественника Маттео Берреттини. Россиянин к тому моменту уже вышел в полуфинал, потому что Маттео снялся из-за травмы. Победа не была обязательной, российский спортсмен боролся только за рейтинговые очки и денежный бонус.



Однако всё равно устроил шоу. Выиграл первую партию всухую 6:0, а потом дразнил итальянских зрителей на трибунах и злил самого Янника Синнера нарочитой зевотой. Доигрался таким образом до трёх сетов (причём в двух последних пришлось играть тай-брейки), но всё же одержал победу. Ярко, красиво, зрелищно.

Чего же стоит ожидать от Каспера Рууда? Он из трёх матчей проиграл только в первом — Новаку Джоковичу, который, как и Даниил, досрочно вышел в полуфинал из-за снятия с турнира Циципаса. Вторая игра норвежца должна была состояться с греком, из-за травмы последнего состоялась с британцем Кэмероном Норри.

Первый сет Норри забрал легко, второй и третий остались за Руудом, причём достались ему тоже без большого труда. Как итог — победа Каспера со счётом 2-1 по партиям (1:6, 6:3, 6:4). А вот накануне с Андреем Рублёвым пришлось попотеть, ведь это была фактически игра на выбывание. Победитель проходил в полуфинал, а проигравший отправлялся домой.



Всего было 33 гейма, из которых 16 забрал норвежец. Но он также забрал тай-брейк, который, собственно, всё и решил. Игра на выбывание продолжается. Теперь победитель выйдет в финал и сразится с Джоковичем или Зверевым за главный приз. Однако обыграть Даниила Медведева, который находится в отличной форме и отличном настроении, будет тяжело.



Любопытно, что пять из шести матчей на двоих на Итоговом турнире в Турине Медведев и Рууд провели с тремя сетами. Не исключено, что то же самое будет и тут. При этом у россиянина на победу шансов больше. Классом он выше, да и быстрые закрытые корды — это конёк Даниила.

Да и последние две очные встречи поочерёдно на харде и траве остались за первой ракеткой России. Поэтому можно присмотреться к аппетитной ставке «П1 + тотал больше 2.5 сета» за коэффициент 3.68. Те, кто не любит рисковать, могут взять «П1 + тотал больше 19.5 гейма» за 1.87. Либо вообще — «тотал больше 21 гейма» за 1.66.

Прогноз и ставка на матч АТР Даниил Медведев — Каспер Рууд 20 ноября 2021 года

Даниил Медведев дошёл по полуфинала без единого поражения, но пока ни разу не выиграл всухую по сетам. Ровно такая же история и у Каспера Рууда — поражение от Новака Джоковича, две победы в решающих партиях. Мы ждём упорной борьбы от профильного грунтовика, но предпочтительнее выглядит россиянин, который находится в отличном состоянии.



Ставка: Медведев победит + тотал больше 19.5 гейма за 1.87.