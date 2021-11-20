ЦСКА — СКА. Когда у Романа Ротенберга закончится терпение?

21 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — СКА. Начало встречи — в 17:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 2.63, успех СКА оценён экспертами в 2.60.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ ЦСКА — СКА 21 ноября 2021 года

Букмекеры сомневаются, что матч КХЛ ЦСКА — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.94, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.05. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.90.

Прогноз и анализ матча КХЛ ЦСКА Москва — СКА Санкт-Петербург (21.11.2021)

21 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланированы сразу шесть матчей. Отдельное внимание, конечно же, стоит уделить армейскому дерби, которое пройдёт на льду «ЦСКА-Арены» в Москве. Первое вбрасывание состоится в 17:30 мск. Это вторая битва сторон в ноябре.

ЦСКА, как ни странно, идёт вторым на Западе, набрав ровно 40 баллов за 30 игр. СКА наступает на пятки с 39 баллами при одной встрече в запасе. Отставание от лидирующего «Йокерита» составляет два и три очка соответственно. Москвичи неожиданно перегнали петербуржцев, хотя всему есть объяснение.



ЦСКА последние пять встреч провёл на хорошем уровне. Сперва на выезде одолел по буллитам «Витязь» (6:5 Б). Вернувшись домой, разгромил в дерби СКА (4:0). Затем по буллитам переиграл «Северсталь» (3:2 Б). Однако милость фортуны не бесконечна, с московским «Динамо» удача отвернулась — поражение (2:3 Б).



Впрочем, подопечные Сергея Фёдорова сразу же реабилитировались гостях у минского «Динамо», здесь всё прошло как нельзя хорошо (6:3). Григоренко отметился дублем, Нестеров отдал две результативные передачи, Юаким Нордстрём забил гол и отдал два паса, а Андронов открыл счёт. Первое звено поработало на славу.

СКА же после провала с ЦСКА ничем не отметился. Вернулся в Санкт-Петербург и натерпелся поочерёдно от «Локомотива» (1:3) и «Сибири» (1:2). Любопытно, что перед армейским дерби никак подвижек не случилось. Сначала не справились с лидером КХЛ «Металлургом» (2:3 Б), затем — «Спартаком» (1:2 ОТ). Хотя бы заработал по баллу, но серия ужасает.



Разговоры о возвращении Олега Знарка в Санкт-Петербурге уже ведутся, ведь терпение Романа Ротенберга не безгранично. Резкие смены тренеров в СКА вошли в привычку. Потому неудивительно, что положение Валерия Брагина выглядит крайне неустойчиво.

При этом с командой из Новосибирска на днях СКА даже вёл в счёте. Однако сибиряки за шесть минут третьего периода перевернули игру. Победный гол состоялся за 133 секунды до сирены. Хозяева просто не успели спастись. Единственный гол оформил Андрей Кузьменко.



Ларс Юханссон после возвращения из сборной не может вернуться на свой уровень. Надо сказать, что пропускает швед уже семь матчей подряд. Пропускает по две-три шайбы в среднем. Хотя винить одного вратаря не стоит. Растворился на льду Никита Гусев, Лео Комаров только перестраивается. Волков не всегда появляется в составе.



Словом, возвращенцы из НХЛ, от которых ждут решительных действий, пока не зажигают. А впереди у СКА без шуток серьёзный соперник. Совсем недавно многие болельщики были недовольны тренерским штабом ЦСКА. А сейчас столичный клуб уже обошёл СКА и постепенно движется в правильном направлении. В личных встречах всё тоже интересно.



ЦСКА на своём льду выходил победителем четыре раза в пяти последних противостояниях. При этом часто соперники не могли пробить верх. Хотя понятно, что тогда у руля в Москве стоял Игорь Никитин. Результат можно в расчёт не брать. Но стоит отметить, что петербуржцы не смогут рассчитывать из-за травм на Лехтонена, Кемппайнена и Токранова.

Впрочем, с атакой у соперников дела обстоят не так плохо, забивают плюс-минус регулярно. У СКА уже 89 шайб, у ЦСКА — 71. Зато в защите почти одинаковы: петербуржцы пропустили 65 раз, а москвичи — 63. Мы бы рассмотрели комбинированную ставку «1Х + тотал больше 2.5 шайбы» за 1.87. Состояние гостей оставляет желать лучшего, однако три гола совместными усилиями команды наверняка наскребут.

ЦСКА — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 21 ноября 2021 года

Две недели назад команды уже встречались. ЦСКА одержал верх, да и в последнее время идёт гораздо бодрее. СКА же проиграл последние две игры после той встречи, теперь идёт на серии из пяти поражений. Давненько такого не было! Ларс Юханссон сбавил обороты, да и партнёры не впечатляют. ЦСКА же на подъёме.



Ставка: ЦСКА не проиграет + тотал больше 2.5 шайбы за 1.87.

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