«Ак Барс» — СКА. 8:2 прокатит с «Нефтехимиком», но не с казанцами

25 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» — СКА. Начало встречи — в 19:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита. Поставить на победу «Ак Барса» в основное время можно с коэффициентом 2.47, успех СКА оценён экспертами в 2.48.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — СКА 25 ноября 2021 года

Букмекеры уверены, что матч КХЛ «Ак Барс» — СКА будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.79, а тотал меньше 4.5 шайбы за 2.07. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.00. Поставить на гол в первые 10 минут можно за 1.87.

Прогноз и анализ матча КХЛ «Ак Барс» Казань — СКА Санкт-Петербург (25.11.2021)

На 25 ноября в Континентальной хоккейной лиге запланированы шесть встреч. Отдельное внимание стоит уделить противостоянию казанского «Ак Барса» и петербургского СКА, которое пройдёт на льду «Татнефть-Арены» в Казани. Первое вбрасывание состоится в 19:30 мск.

«Ак Барс» идёт третьим в Восточной конференции, набрав 44 балла за 32 игры. Отставание от лидирующего «Металлурга» — шесть пунктов. Последние пять встреч прошли отлично. Сперва дома казанский клуб одолел «Автомобилист» (5:4). Затем на выезде обыграл «Спартак» (1:0), рижское «Динамо» (3:1) и «Торпедо» (3:2 ОТ).



Вишенкой на торте стала домашняя игра с рижским «Динамо» (4:2), где всё решил третий период. Перед началом отрезка счёт был равный, 1:1. Казанские хоккеисты сумели организовать три шайбы меньше чем за четыре минуты, тем самым добыв победу в основное время. Отличились Тарасов, Зарипов и Воронков.



Казанская команда после перерыва на матчи Еврохоккейтура ещё не проигрывала. Во всех четырёх случаях — победы. Результат не может не радовать. Артём Галимов и Дмитрий Воронков потихоньку набирают баллы, вызов в национальную сборную воодушевил. Посмотрим, что будет дальше. Пока всё хорошо.

СКА находится в топ-4 Западной конференции на данный момент, набрав 41 балл за 31 игру. Отставание от лидирующего «Йокерита» составляет три пункта. А могло быть гораздо лучше, вмешалась антирекордная шестиматчевая серия поражений. Всё началось с «Металлурга» (2:3 Б) и «Спартака» (1:2 ОТ). Тут заработано по баллу, но серия ужасает.



Далее последовали четыре поражения в основное время с общим счётом 3:12! Ужасные цифры. Отчасти удалось исправиться — на выезде петербургский клуб смог крупно одолеть «Нефтехимик» (8:2). Марченко отметился дублем и результативной передачей, Гусев записал на свой счёт гол и две передачи. Матвей Мичков оформил ассистентский дубль.

Теперь петербуржцев ждёт в гости «Ак Барс», который уже пять матчей не имеет поражений. На фоне шести неудач у СКА выглядит очень достойно. А что же по личным противостояниям? Казанцы выиграли четыре из пяти последних. Правда, три из пяти заканчивались за пределами основного времени.



С одной стороны, СКА сейчас имеет чуть ли не самый звёздный состав в КХЛ с Гусевым, Комаровым, Волковым и Мичковым в обойме. Это три игрока из НХЛ и молодой талант, который недавно в матче МХЛ с «Динамо СПБ» оформил пента-трик. Один из голов — снова лакросс-гол. Не зря Матвея взяли на Еврохоккейтур. Молодой игрок уже вовсю показывает, насколько он хорош.



Однако с другой стороны, последние результаты петербуржцев не впечатляют. Так что противостояние с «Ак Барсом» будет точно интересным. СКА уже забросил 98 шайб против 76 казанцев. Пропустили оба соперника по 70 раз. Немудрено, что у петербуржцев хорошая статистика голов, но в личных встречах в гостях они имеют отрицательную статистику.

Так что мы бы попробовали поставить на итоговую победу «Ак Барса». Всё-таки пятиматчевая серия побед в КХЛ и удачная игра на своём льду дают чуть больше уверенности в казанцах. Армейцы — сильный соперник, но шесть поражений подряд оставили неприятный осадок. Ещё можно попробовать взять тотал больше 4.5 шайбы за 1.79. Со стабильностью у гостей сейчас проблемы.

«Ак Барс» — СКА: прогноз и ставка на матч КХЛ 25 ноября 2021 года

СКА прервал серию из шести поражений подряд, но у «Ак Барса» пять побед в последних пяти играх. К тому же фактор своего льда тоже должен сказаться. Сбрасывать со счетов петербуржцев не стоит, бой дадут. Но мы бы взяли итоговую победу хозяев. Считаем, что голов будет много, личные встречи и статистика заброшенных шайб тому доказательство.



Ставка 1: итоговая победа «Ак Барса» за 1.89.



Ставка 2: тотал больше 4.5 шайбы за 1.79.

Прогноз Максима Лебедева на матч «Ак Барс» — СКА.