«Урал» — «Сочи». Владимир Федотов не отдаст третье место в чемпионате России

27 ноября состоится матч 16-го тура чемпионата России «Урал» — «Сочи». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу сочинцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.81. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 4.85. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Урал» — «Сочи» 27 ноября 2021 года

Букмекеры считают, что матч чемпионата России «Урал» — «Сочи» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.17, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.64. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз матча 16-го тура чемпионата России «Урал» — «Сочи» (27.11.2021)

Вот и пришло время для второго круга Российской Премьер-Лиги. 27 ноября стартует 16-й тур. На субботу запланировано три встречи. В одной из них встретятся представитель подвала таблицы и претендент на зону еврокубков, а именно — «Урал» и «Сочи». Игра пройдёт в Екатеринбурге, начало раннее — в 14:00 мск.

«Урал» с самого начала сезона находится на последнем месте в турнирной таблице. Поражений набежало много, целых семь. Ничьих шесть. А вот победы всего две, что даёт лишь 12 очков и место в зоне вылета. И если не подняться хотя бы на две позиции вверх, есть риск вылететь в ФНЛ. Всему виной низкая результативность — забили меньше всех в чемпионате России.



Хотя времени у екатеринбуржцев достаточно, да и соперники недалеко ушли. Среди конкурентов — «Химки» и «Арсенал», у которых по 13 очков в активе. А перед ними находится «Нижний Новгород», набравший 14 баллов. Это значит, что одной победы (в идеале — удачной серии) будет достаточно, чтобы выйти из списка выбывающих.



«Сочи» выступает на абсолютно другом уровне. Добыли целых девять побед при отсутствии ничьих, хотя вместе с этим потерпели шесть поражений. Впрочем, несмотря на это, занимают третье место с 27 очками. Выше располагаются только «Динамо» и «Зенит». Отставание от лидера составляет целых шесть очков, а вот до москвичей южанам не хватает всего двух. Так что можно бороться.

Хотя и конкурентов тоже хватает. Следом идут «Локомотив» с 25 очками и «Краснодар» с ЦСКА, у которых по 24 очка. Все они дышат в затылок сочинцам и ждут осечек, соперничество за еврокубки обещает быть интригующим. Для команды Федотова матч с аутсайдером — это хороший шанс закрепиться в тройке лучших. Впрочем, мы знаем, что «Урал» умеет удивлять.

Например, стоит выделить внушительное количество ничьих у подопечных Игоря Шалимова с сильными командами: с «Зенитом» (0:0), «Локомотивом» (0:0), «Ростовом» (1:1). Последняя была с «Крыльями Советов» (1:1), причём оба мяча забили игроки «Урала». Конечно, это не даёт гарантий, что «Сочи» не сумеет победить. Всё же в предыдущий раз южане выиграли у екатеринбуржцев со счётом 2:0.

Однако есть особенности, которые не гарантируют победу «барсам». Предыдущая игра прошла неделю назад, дома встречались с «Рубином» и потерпели поражение (1:2). Матч был захватывающим: у обеих команд по красной карточке, хозяева нанесли 31 удар по воротам, казанцы — всего шесть. Только со стороны хозяев забил один Родригао, а со стороны гостей — Абильдгор, который также получил красную, и Дрейер.



Сочинцы наверняка захотят реабилитироваться, но теперь играть предстоит в Екатеринбурге, где климат отличается от погоды в Сочи. В это время года на Урале и снег может пойти. Неизвестно, будут ли готовы к этому южане. При всех особенностях можно присмотреться к ставке «тотал меньше 2.5 мяча» за 1.77. Созидать в сложных погодных условиях крайне трудно.

При желании можно взять и комбинированный вариант «Х2 + тотал меньше 2.5 мяча» за 2.09. «Урал» добротно обороняется, на воротах Илья Помазун нередко выручает, а с результативностью в атаке настоящая беда с самого старта сезона. Сочинцам же после неудачи есть смысл сыграть на результат, чтобы сохранить текущую позицию. Ждём чего-то вроде 1:0 или 2:0 в пользу гостей. Хотя и низовую ничью не исключаем.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Урал» — «Сочи» 27 ноября 2021 года

«Уралу» уже нечего терять, идёт на последнем месте и всерьёз рискует вылететь в ФНЛ. В атаке настоящая беда, голы даются с колоссальным трудом. А вот южанам дышат в затылок конкуренты, нужна победа, особенно после неудачи с «Рубином». Гости в Екатеринбурге — фавориты. В то же время не ждём много голов. Погодные условия ещё скажут своё слово, да и обороняться хозяева умеют.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.77.