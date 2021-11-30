«Дженоа» — «Милан». Андрей Шевченко не справится с бывшим клубом

1 декабря состоится матч 15-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Милан». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «Милана» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Дженоа» оценён экспертами в 5.35. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Где смотреть матч «Дженоа» — «Милан»?

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Дженоа» — «Милан» 1 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Дженоа» — «Милан» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.19. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.53. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.13. Поставить на «обе забьют» можно за 1.78.

Анализ и прогноз матча 15-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Милан» (01.12.2021)

Сборная Италии выиграла Евро-2020, однако, как оказалось, чтобы обойти Лионеля Месси в битве за «Золотой мяч», этого мало. Жоржиньо и Доннарумма остались не у дел. Что ж, поздравляем аргентинца с очередной наградой и возвращаемся к итальянской Серии А. На стадионе «Луиджи Феррарис» в 15-м туре сойдутся «Дженоа» и «Милан». Начало — в 22:45 мск.

«Дженоа» в этом сезоне выступает крайне неудачно. Не помогла даже смена главного тренера, которым стал сам Андрей Шевченко. В первом матче под его руководством команда из Генуи проиграла «Роме» (0:2), а во втором сыграла вничью с «Удинезе» (0:0).



В обоих случаях генуэзцы не проявили себя. Даже «Удинезе», находящийся в кризисе, создал больше опасных моментов и оказался ближе к голу. Победы пока не пришли, хотя понятно, что вкатываться без предсезонки очень тяжело. Как минимум требуется время, чтобы познакомиться с футболистами. Хотя успехи со сборной Украиной не забыты.



В активе теперь 10 очков, но «грифоны» остались в зоне вылета. Прошлогодний бойкий середняк записал в свой актив лишь одну победу в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. Над другим аутсайдером — «Кальяри». Причём ещё в одном из стартовых туров.

Разница мячей — 17-26, и единственное, за что «Дженоа» можно похвалить, — команда пока не замыкает турнирную таблицу Серии А. Многие ждут, что Шевченко сумеет наладить игру и как минимум остаться в итальянской элите. Но для этого необходимо больше времени и хотя бы равные по силе соперники. «Милан», разумеется, куда круче.



У подопечных Стефано Пиоли в чемпионате Италии дела идут намного лучше: занимают второе место сразу после «Наполи» с 32 очками по итогам 14 туров. Правда, от идущего третьим «Интера» отрыв составляет один балл. Несмотря на два последних поражения, шансы на золото сохраняются, лидер недалеко ушёл, отставание всего 3 очка.

Первое поражение в сезоне «Милан» потерпел от «Фиорентины» (3:4). Потом карты ему перемешали футболисты «Сассуоло» — поражение со счётом 1:3. До этого было несколько относительных неудач, но там, скорее, не везло. А вот тут действительно выглядели крайне слабо и уступили по делу. Такими темпами про вторую строчку скоро придётся забыть. Однако ближайший соперник — отличный шанс вернуться на победные рельсы.



«Россонери» весьма хороши в атаке, забили наравне с лидером. Причём отличаются в каждом туре на внутренней арене. Разница мячей — 30-18. Не зря со Стефано Пиоли продлили контракт.



В Лиге чемпионов миланцы включились в борьбу за выход в плей-офф, обыграв мадридский «Атлетико» (1:0). Теперь расстояние до второй строчки — всего один балл. Впереди битва с «Ливерпулем», которому уже ничего не надо. Возможно, англичане расслабятся и выпустят экспериментальный состав, ведь первое место никуда не денется. Словом, шансы должны быть.



Сейчас «Милану» надо прервать неудачную серию. Два поражения в Серии А кряду — совсем не похоже на «дьяволов» при Пиоли, пора исправляться. Благо «Дженоа» пока плох. Преимущество в уровне и качестве у гостей колоссальное. К тому же они имеют в 10 раз больше побед и в три раза меньше неудач.

«Грифонам» до такого уровня не долететь. На наш взгляд, стоит проверить П2 за коэффициент 1.70. Пока при Шевченко хозяева даже забить не могут. Пропускают, конечно, «россонери» нередко, но сейчас выглядят явными фаворитами. А генуэзцам только предстоит набрать форму.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Милан» 1 декабря 2021 года

Подопечные Стефано Пиоли начали сдавать позиции в чемпионате Италии. Вероятно, дело в том, что много сил потратили в матчах с «Атлетико» в Лиге чемпионов и с крепкой «Фиорентиной» с Душаном Влаховичем в Серии А. Хорошо, что грядущий соперник совсем не в форме и уровень его откровенно слабоват. Шевченко требуется больше времени и хотя бы пара-тройка новых футболистов. В этот раз возьмём победу миланцев.



Ставка: победа «Милана» за 1.70.

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