«Крылья Советов» — «Рубин». Леонид Слуцкий продолжит жаловаться на судей

11 декабря состоится матч 18-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Рубин». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу самарцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.14. Успех казанцев оценён экспертами в 3.64. Ставки на ничью принимаются за 3.54.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Рубин» 11 декабря 2021 года

Букмекеры считают, что матч «Крылья Советов» — «Рубин» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.14, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.89.

Анализ и прогноз матча 18-го тура РПЛ «Крылья Советов» — «Рубин» (11.12.2021)

Впереди зимний перерыв. В Российской Премьер-Лиге успеют провести ещё один тур. 11 декабря в 18-м туре чемпионата России состоятся три игры. В самой ранней из них «Крылья Советов» примут «Рубин». Стартовый свисток на стадионе «Солидарность Арена» в Самаре прозвучит в 14:00 мск.

«Крылья Советов» очень прилично смотрятся в нынешнем сезоне РПЛ. Набрали 24 балла в 17 турах и располагаются на восьмой строчке. Правда, плотность в верхней части таблицы высокая. До еврокубковой зоны не хватает всего четырёх очков, победа перед паузой определённо не помешает.



Вылет в ФНЛ закалил самарцев и придал уверенности. Состав претерпел большие изменения, тренерский штаб тоже стал другим. Зато теперь они никого не боятся, много атакуют и регулярно создают моменты. К слову, ещё и имеют приличную результативность: 20 забитых мячей за 17 игр при 18 пропущенных. Даже ЦСКА забил на один меньше.



В последнем туре чемпионата России, правда, победу одержали именно армейцы. Несмотря на практически двойное преимущество по ударам, подопечные Игоря Осинькина поразить ворота ЦСКА (0:1) не сумели. При этом сами пропустили. Хотя тут, скорее, заслуга Игоря Акинфеева, который очень много выручал москвичей.

Теперь предстоит исправиться в домашнем матче с «Рубином». Для команды из Самары это вполне реализуемо. В нынешнем сезоне РПЛ она уже обыгрывала «Динамо» (1:0) и «Краснодар» (1:0), плюс здорово смотрелась с «Зенитом» (1:2). В общей сложности имеет в своём активе семь побед, три ничьих и семь поражений.



«Рубин» в последнее время не славится стабильностью и демонстрирует, скорее, отрицательную динамику. После 17-го тура располагается на 10-й строчке с 22 очками. Отрыв от представляющей угрозу 13-й строчки меньше, чем расстояние до еврокубковой зоны. А ведь начинали сезон среди лидеров. Грустно.

В одном из последних трёх туров чемпионата России подопечные Леонида Слуцкого одолели «Сочи» (2:1), хотя были очень близки к провалу и всю игру провели вторым номером. Также неожиданно уступили «Нижнему Новгороду» (1:2) и не справились с «Динамо» (2:3). От москвичей поражение было закономерным, они сейчас стабильнее, а вот нижегородцы удивили.



Впрочем, был спорный момент с неназначенным пенальти. Акош Кечкеш выбивал мяч и угодил локтем в голову Солтмурада Бакаева. Главный арбитр посчитал это игровым моментом. «Рубин» такой расклад не устроил, клуб оспорил решение. Хотя спрашивать тут стоит прежде всего с себя. Потерянные очки уже никто не вернёт.



Особого толка от этого не будет, результат на табло, матч доигран, нужно двигаться дальше. Несмотря на нестабильную форму, у команды из Казани внушительная результативность. Забитых мячей даже больше, чем у грядущего оппонента, — 23 штуки. Однако пропустили казанцы тоже много, целых 25 раз.

Исходя из этого и сделаем ставку. Обеим командам нужно исправляться за поражения в прошлом туре. Обе команды результативны, играют в атакующий футбол и не боятся пропускать. «Обе забьют» за коэффициент 1.89 взять здесь вполне уместно. Форма «Крыльев», правда, просела, но и «Рубин» не впечатляет. У Леонида Слуцкого хватает причин для головной боли.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Рубин» 11 декабря 2021 года

Команды играют в открытый футбол, много атакуют. При этом не блещут надёжностью в обороне, о чём свидетельствует статистика и частые поражения. На двоих имеют 43 забитых и 43 пропущенных мяча за 17 туров РПЛ. И обоим клубам нужно исправляться за результат в прошлом туре. Думается, как минимум по одному голу оформят.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.89.