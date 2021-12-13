«Дженоа» — «Салернитана». Андрей Шевченко ждал этого дня больше месяца

14 декабря состоится матч второго раунда Кубка Италии «Дженоа» — «Салернитана». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Дженоа» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех «Салернитаны» оценён экспертами в 3.48. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Италии «Дженоа» — «Салернитана» 14 декабря 2021 года

Букмекеры сомневаются, что матч второго раунда Кубка Италии «Дженоа» — «Салернитана» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.99, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.89. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.43. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз матча Кубка Италии «Дженоа» — «Салернитана» (14.12.2021)

Групповой этап еврокубков позади, жеребьёвка раунда плей-офф тоже завершена. О матчах на евроарене можно на время забыть и сконцентрировать всё внимание на внутренней арене. Будни привычно отдали на откуп национальным кубкам. В Кубке Италии добрались до второго раунда, совсем скоро в игру вступят гранды.

Во втором раунде соревнования среди прочих свои силы попробует Андрей Шевченко. 14 декабря на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе «Дженоа» примет «Салернитану». Соперники выступают в итальянской Серии А, однако оба представляют зону вылета. Разница в турнирной таблице составляет всего лишь два очка.



Бывший тренер сборной Украины возглавил генуэзцев ещё в начале ноября, но дебютировать удалось только в 20-х числах месяца. До сих пор украинский специалист успел провести на новой должности уже пять встреч в чемпионате Италии. Надо сказать, результаты совсем неутешительные.



Во-первых, «грифоны» потерпели сразу четыре поражения с общим счётом 1:10. Во-вторых, забили всего лишь один гол за это время. Болельщики остаются недовольны, а некоторые даже просят главного тренера уйти в отставку. Хотя тут стоит отметить уровень соперников. Проиграли «Роме» (0:2), «Милану» (0:3), «Ювентусу» (0:2) и «Сампдории» в дерби (1:3).

При этом Андрей Шевченко столкнулся с кадровыми проблемами и даже признался, что на некоторые матчи едва подобрали состав. Линия нападения довольно молодая и неопытная, отчасти отсюда столь низкая результативность. К тому же достаточно травмированных футболистов. Команде тяжело всегда поддерживать темп соперников.



Руководство вроде бы обещало украинцу провести качественную трансферную кампанию зимой, но до окна ещё нужно дожить. В нынешнем сезоне для «Дженоа» при всех её проблемах будет достижением хотя бы сохранить прописку в Серии А. Плюс можно пошуметь в Кубке Италии. По крайней мере, во втором раунде соревнования.

Дело ещё в том, что у «Салернитаны» дела не лучше. До девятого тура у руля стоял Фабрицио Кастори. Сейчас заправляет всем Стефано Колантуоно, однако лучше не стало. Команда всё так же замыкает турнирную таблицу чемпионата Италии, набрав за 17 туров всего лишь восемь очков. При этом форма в нынешнем сезоне оставляет желать лучшего.



По количеству забитых и пропущенных мячей «морские коньки» имеют худшие показатели среди остальных. Забили всего 11 раз, а пропустили — сразу 37. В прошлом туре разгромно уступили «Фиорентине», которая набрала ход (0:4). А в шести турах до этого потерпели ещё пять поражений всухую, пропустив 10 голов. Последние результаты не впечатляют.



На наш взгляд, в качестве ставки вполне подходит комбинированный вариант «1Х + тотал меньше 3.5 мяча» за коэффициент 1.80. С результативностью у обеих команд сейчас серьёзные проблемы. Даже несмотря на плохую игру каждой в обороне, слишком много голов не ждём. Что-то вроде 0:0 или 1:0 в пользу хозяев может быть.

Помимо фактора домашнего поля, у генуэзцев среди козырей ещё более опытный состав. Здесь ветеран Горан Пандев, забивавший в Лиге Европы за «Трабзонспор» Калеб Экубан, поигравший на чемпионате мира в Бразилии швейцарец Валон Бехрами, знакомый российским болельщикам Доменико Кришито и бывший голкипер «ПСЖ» Сальваторе Сиригу. Легенд, которые умеют выигрывать такие матчи, много.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Дженоа» — «Салернитана» 14 декабря 2021 года

«Дженоа» и Андрею Шевченко пока не везёт. Вероятно, в матче Кубка Италии со скромной «Салернитаной» удастся одержать первую победу. «Морские коньки» тоже имеют кадровые проблемы, также находятся на дне таблице в Серии А и очень много пропускают. Из-за низкой результативности обоих соперников много голов не ждём, но более опытный состав должен помочь хозяевам.



Ставка: «Дженоа» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.